США переводят Украину на дешевые вооружения

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28 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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России нужны новые БАМ и Транссиб

Что мешает российскому экспорту в Китай Евгения Летта/ТАСС
Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Но чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль. Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Зачем России нужны надрельефные транспортники

Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых tactical-robotics.com
В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?  Подробности...
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Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Так выглядят «пункты несокрушимости» @MNSKHERSON
Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

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Владимир Можегов, публицист
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Как русская река Березина обогатила французский язык

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Тимур Шерзад, журналист
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Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    США переводят Украину на дешевые вооружения

    Дальность полета технической разработки «Боинга» может достигать 150 километров
    		   28 ноября 2022, 19:30
    Фото: Wikipedia
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова,
    Олеся Отрокова

    Пентагон может весной начать поставку Украине дешевых и не обременяющих военные арсеналы США вооружений. Речь идет об авиабомбах, которые можно запускать с земли при помощи ракетных двигателей с тех же установок HIMARS. Их дальность – 150 километров, и они спокойно могут достать до российского Курска из-под Сум. Что означают эти заявления Пентагона и насколько опасным оружием являются обещанные Киеву бомбы?

    Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных вооружений, сообщило в понедельник издание Reuters. Речь идет о снарядах GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb – «бомба малого диаметра наземного базирования»). Снаряд состоит из двух основных комплектующих: высокоточной авиабомбы малого диаметра GBU-39 и ракетного двигателя M26.

    Как ранее пояснял портал «Военное обозрение», эксперты относят GLSDB к управляемым ракетам (УР), которые могут устанавливаться на ракетные системы залпового огня. Оба комплектующих – бомба и двигатель – «широко представлены на складах армии США», отмечает Reuters. Ракетный двигатель M26 «относительно распространен». Что касается авиабомбы модели GBU-39, то она стоит около 40 тысяч долларов, что делает готовый снаряд GLSDB недорогим, а его основные компоненты легкодоступными.

    Reuters, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении документацию и сообщения трех источников, сообщает: системы GLSDB могут быть доставлены на Украину уже весной 2023 года. В публикации Reuters указывается, что дальность полета технической разработки «Боинга» составляет 94 мили (приблизительно 150 км), что позволит Киеву поражать важные цели российского тыла, находившиеся ранее вне зоны досягаемости. 

    Шведский концерн Saab AB (второй, наряду с Boeing, разработчик системы GLSDB), сообщает на своем сайте: снаряд управляется с помощью навигационной системы GPS и может быть использован при любых погодных условиях против бронированных машин. Бомба GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей при сбросе планировать на расстояние более 100 километров.

    «В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – прокомментировал новость газете ВЗГЛЯД Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

     

    Киеву предложат именно такую систему (бомбометание при помощи ракет), так как после выхода США из Афганистана у Америки осталось большое число авиабомб, заявил в комментарии Reuters Том Карако, эксперт по вооружениям и безопасности Центра стратегических и международных исследований. По его словам, у Украины сейчас нет авиации, чтобы сбрасывать бомбы с самолетов, поэтому предлагаются инновационные способы их использования.

    Вторая причина для возможной передачи Киеву «дешевых бомб» состоит в том, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются. В то же время Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. По мнению американских экспертов, «бомба наземного базирования» станет подходящим вариантом для Украины.

    Стоит отметить, что GLSDB – свежая разработка, она создается с 2019 года. В октябре исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон высказался о степени готовности снаряда: «В ближайшее время мы будем ожидать подписание контрактов на покупку данной модели».

    Предлагаемая Boeing и Saab система является одним «из примерно полудюжины новых боеприпасов, планируемых к запуску в производство для Украины и восточноевропейских союзников США», сообщили источники Reuters в ВПК.

    Добавим, что Дуг Буш, уполномоченный по закупкам для армии США, заявил на прошлой неделе в Пентагоне: военные рассматривают возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы в настоящее время производятся только на государственных предприятиях, но Пентагон призывает разрешить их производство оборонным подрядчикам.

    Что касается собственно малогабаритных авиабомб GBU-39 и снарядов GLSDB как средств их доставки, то главный вопрос – сколько таких систем США в реальности смогут передать в распоряжение вооруженных сил Украины, отмечают эксперты.

    «Одно дело, если их поставят пятьдесят штук в качестве эксперимента. Другое дело – если их завезут, например, полтысячи или больше.

    В этих случаях для России намечается разная степень угрозы», – указал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

    Отчасти на этот вопрос отвечает сама публикация Reuters. Согласно документу-предложению Boeing Европейскому командованию США, которое в данный момент курирует поставки оружия для Украины, основные компоненты GLSDB будут поступать с американских военных складов. Ожидается, что выпуск оружия будет налажен к 2023 году. При этом источники оговариваются: темпы производства будут относительно низкими.

    Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлено, существует множество логистических препятствий для массового производства. Чтобы его ускорить, Пентагону потребуется согласие минимум шести поставщиков запчастей.

    Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отмечает: даже если снаряды будут поставлены в ВСУ в необходимом количестве, есть сомнения в том, что украинские военные смогут их эффективно использовать.

    «Надо понимать, что эти малогабаритные бомбы, о которых говорится в предложении Boeing, – это бомбы с управлением. Поэтому для того, чтобы оказаться на расстоянии 150–160 км, например, в Севастополе, необходимо, грубо говоря, пройти все Черное море, войти в зону поражения зенитно-ракетного комплекса С-400, в зону поражения ПВО Военно-морского флота России, уничтожить корабль, уничтожить зенитно-ракетный полк и только тогда применить эту бомбу. Сами понимаете, насколько это реальный сценарий», – сказал Хатылев газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник не исключает, что подобные заявления – это «очередные пугалки». «Таким образом Запад пытается выкрутиться из ситуации, в которой оказался. Денег у киевского режима и его западных управленцев на боевые действия уже нет, боеприпасы и материально-технические средства на исходе. Америка прогнозирует уменьшение поставок вооружения для ВСУ», – объясняет Хатылев.

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