Почему натовская ПВО бессильна против российских ракет

Ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) заканчиваются на Украине, считают западные специалисты. НАТО официально заявляет, что рассматривает возможность новых поставок систем ПВО киевскому режиму. О каких именно системах может идти речь и почему они в любом случае не спасут Украину от ударов российских ракет?

Специальная военная операция как никогда ясно показала важность противовоздушной обороны. Если российская ПВО, насыщенная современными радиолокационными станциями (РЛС), зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и истребителями, справляется со своей задачей отлично, то украинская понесла огромные потери в первые же дни войны. На данный момент она прекратила свое существование именно как система и превратилась в очаговую ПВО. На сегодняшний день ВСУ имеют несколько десятков устаревших ЗРК средней и малой дальности, большое количество ПЗРК и истребители МиГ-29 и Су-27, вооруженные ракетами малой дальности.

На Западе уже активно звучат голоса о том, что ракеты для систем ПВО на Украине заканчиваются. Генсек НАТО заявляет, что альянс изучает возможность поставок Украине новых систем противовоздушной обороны. Иначе говоря, перед нами по сути официальное признание противником того факта, что ПВО Украины находится в разрушенном состоянии.

При этом специальную воздушную операцию по подавлению именно средств ПВО ВКС России не проводили. Но многие российские истребители Су-30 и Су-35 на боевом патрулировании имеют на подвесках ракеты «воздух – воздух», а также противорадиолокационную ракету Х-31П разных модификаций. Последняя может быть применена внезапно по любому вышедшему в эфир ЗРК или РЛС. В такой ситуации украинские МиГ-29 и Су-27 стараются избегать сближения с российскими истребителями, а ЗРК вынуждены непрерывно маневрировать и действовать из засад.

Сплошного радиолокационного поля над Украиной нет уже с февраля. РЛС дежурного режима кругового обзора в таких боевых действиях уничтожаются в первую очередь. Отсутствие сплошного радиолокационного поля не позволяет применять средства автоматизации – автоматическую систему управления (АСУ) ПВО.

Иногда можно услышать, что над сопредельными странами и Украиной постоянно висят самолеты-разведчики и снабжают украинскую ПВО информацией о воздушной обстановке. Однако из всех этих самолетов только Boeing E-3 Sentry AWACS может обнаруживать воздушные цели. Такой разведчик, как RC-135, производит радиотехническую разведку при дальности обнаружения РЛС и ЗРК до 800 км. Он в состоянии обнаруживать вылет нашей авиации с аэродромов по радиоперехвату – но только определение факта вылета без целеуказания каким-то средствам.

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Самый мощный радар – на Е3. Он может обнаруживать большой самолет на дальности до 600 км, крылатую ракету – до 360 км. Вычитаем из этого 100 км от границы до оси его «восьмерки», далее – его непрерывное движение определяет, что в большинстве случаев он не в оптимальной точке и не может быть «на курсе» всех крылатых ракет одновременно. Получается, что реальная глубина отслеживания пуска российских крылатых ракет по территории Украины – порядка 200-250 км из воздушного пространства Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Над Черным морем еще меньше – Крым облетать приходится. С учетом того, что в воздухе обычно один борт, а протяженность этого маршрута 1000-1500 км, получается, что американский самолет ДРЛО мало чем может помочь украинской ПВО. Он просматривает только западную часть страны. На большей части территории украинцам приходится включать собственные РЛС, которые становятся целями нашей авиации.

Это позволяет опровергнуть и мнение о том, что украинской ПВО очень помогают терминалы Starlink. Помогают, но информация-то через них идет всё равно от AWACS. В такой обстановке украинцы постоянно требуют от Запада поставок техники для борьбы с нашими крылатыми ракетами и беспилотниками. Но какие средства ПВО в итоге может дать – хотя бы чисто теоретически – Запад для Украины?

Нигде в мире нет такой школы конструирования ЗРК и РЛС, такого комплексного подхода к построению ПВО, как системы взаимосвязанных в единое целое элементов, как это сложилось в СССР и продолжается сейчас в России. Сплошь и рядом мы слышим про вооруженные силы НАТО и входящих в альянс стран – «для защиты такой-то базы установлена батарея таких-то ракет». О каких комплексах идет речь?

Что могут дать Украине

На сегодняшний день комплекс Patriot PAC-3 – единственный в странах Запада ЗРК средней дальности сухопутного базирования. ЗРК большой дальности (как, например, российская система С-400) нет вообще. THAAD не стоит и рассматривать. Он предназначен для борьбы с боеголовками МБР (межконтинентальных баллистических ракет), БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и БРСД (баллистических ракет средней дальности). Аэродинамические цели ему не по зубам.

Этим и определяется то, что западные союзники могут предложить Украине. Когда кто-то поднимает вопрос о предоставлении ЗРК Patriot PAC3, возникает неловкая пауза – самим маловато! Да и результаты, показываемые этим ЗРК, далеко не лучшие. США не станут так рисковать репутацией этого комплекса. Да и нам было бы интересно уничтожить такую разрекламированную технику. Поэтому мечтать о нем украинцам не стоит. Таким образом, для них остаются только комплексы малой дальности. Вот что в итоге предлагается ВСУ:

ЗРК Hawk («Ястреб») Phase III MIM-23B. Дальность 40 км, максимальная высота поражения целей – 18 км. Первая модификация принята на вооружение еще в 1960-е годы. Самый боевой американский ЗРК, выпущен в количестве более 40 000 единиц. Украине может быть поставлен из Испании. Принципиальный недостаток – слабые возможности по маловысотным целям, низкая максимальная скорость цели, РЛС подсвета неэффективна по малоразмерным целям. Советский аналог – устаревший комплекс С-125.

ЗРК Krotal-NG («Гремучая змея»), самая современная модификация. Дальность 10 км, высота – 6 км. По характеристикам чуть уступает нашему «Тору». Боевых достижений за ним нет. Французы утверждают, что «Герани» и крылатые ракеты он будет щелкать как орешки. Но в 2020 году этот ЗРК вместе с Patriot PAC-3 сел в лужу в Саудовской Аравии, не сумев отразить атаку дронов на нефтяные предприятия.

ЗРК MIM-104 Patriot PAC3 – гордость американского ВПК. Дальность 80 км, высота – 24 км. Все называют его системой ПРО (противоракетной обороны), а не ПВО. И он действительно разрабатывался для защиты войск на ТВД от ОТР – оперативно-тактических ракет. Это, например, наши баллистические ракеты комплекса «Искандер». Но дальность поражения их ракетами MIM-104В/С/D всего лишь 20 км! С такой дальней границей зоны поражения можно прикрыть небольшой объект (например, авиабазу), но никак не такой крупный город, как Киев. Еще один недостаток «Системы ПРО» – стрельба по баллистическим целям требует применения целеуказания от спутника. Без этого у него мало шансов своевременно обнаружить такую цель. Из четырех модификаций ракеты MIM-104 только «A» предназначена для стрельбы по аэродинамическим целям.

ЗРК Skyguard-Aspide. Дальность 12 км, высота – 6 км. Есть два варианта ЗРК – итальянский Spada и швейцарский Skyguard-Sparrow. Швейцарцы вряд ли дадут. «Аспидом» называется собственно зенитная управляемая ракета (ЗУР). Она разработана фирмой Selenia на базе старой – более 60 лет с рождения – американской ракеты воздушного боя AIM-7 Sparrow («Воробей»). Все РВВ – ракеты «воздух – воздух», используемые с наземных ПУ, сильно проигрывают в дальности своим прототипам, применяемым «из-под крыла». В боевых действиях не участвовал.

ЗРК M1097 Avenger («Мститель»). Дальность 5,5 км, высота – 3,8 км. Зенитно-ракетная «тачанка». Уровень исполнения – колхозная мастерская 70-х годов. На автомобиле «Хамви» установлены четыре транспортно-пусковых контейнера с ракетами ПЗРК Stinger, а также средства обнаружения в оптическом и инфракрасном диапазоне, лазерный дальномер и система опознавания «Свой-чужой». Возможности по поражению летательных аппаратов у комплекса такие же, как и у базового ПЗРК, но дополнительные средства обнаружения и определения дальности до целей позволяют уменьшить пропуски их, связанные с ошибочными пусками по самолетам и вертолетам, не входящим в зону поражения. Система опознавания Mk.12, видимо, будет изъята перед поставкой. Ее запрещено поставлять не входящим в НАТО странам.

ЗРК SLM IRIS-T. Дальность 40 км, высота – 20 км. Это самый современный комплекс из представленных в обзоре. Международная разработка, где ведущей была Германия. Если верить описаниям производителя, очень опасный ЗРК. Во всяком случае, опасна его ракета. Она способна маневрировать с перегрузкой 60 единиц. Это, видимо, единственная в мире ЗУР, имеющая отклоняемый вектор тяги двигателя. Разработчик утверждает, что сочетание командного наведения и инфракрасного самонаведения дает высокую защищенность от РЭБ и тепловых ловушек. РЛС «Жираф-4А» способна сопровождать до 150 целей, а командный пункт обеспечивать пуск и наведение всех 24 ЗУР одновременно.

ЗРК NASAMS-2. Главной особенностью этого ЗРК является его приспособленность к сетецентрической войне. У него открытая архитектура программного обеспечения и каналы связи натовских стандартов. Всё это заводится на командный центр батареи. Много сделано для того, чтобы иметь возможность интегрировать комплекс с разными типами ракет и радаров. Например, Польша хочет управлять с помощью командного центра ЗРК пуском противокорабельных ракет NSM. В состав батареи NASAMS-2 входят 12 пусковых установок. Совершенно другая идеология построения ЗРК по сравнению с нашими. Комплекс неоправданно сложный. Украинским расчетам систем ПВО предстоит долго переучиваться. Более того, на тех машинах, что уже поставлены в ВСУ, наверняка работают расчеты из стран НАТО, а офицеры ВСУ в лучшем случае стоят у них за спиной. Этот ЗРК уже «отличился». Его ракета попала в жилой дом в Киеве.

Мало шансов выжить

Таким образом, все это ЗРК малой и средней дальности. Что-то уже поставлено, что-то обещают поставить в следующем году (например, IRIS-T SLM, большую часть NASAMS-2). Но даже если бы все эти комплексы были бы прямо сейчас развернуты на позициях на Украине, это не сильно изменило бы ситуацию. Украинской инфраструктуре уже нанесен катастрофический ущерб (что признал во вторник и генсек НАТО), прикрыть сколько-нибудь значительное количество объектов они не в состоянии.

Главной слабостью всех этих систем является их малая дальность. С использованием такой техники систему ПВО страны построить невозможно. Можно организовывать только очаговую противовоздушную оборону. Если ЗРК растаскивать побатарейно, без организации взаимного прикрытия, то они будут относительно быстро уничтожены. Если дислоцировать по правилам, совершать маневры, то прикрыто будет меньше объектов, но ЗРК проживут чуть дольше.

Однако не стоит забывать, что те комплексы ПВО, которые всё еще работают на Украине, всё же пока представляют значительную угрозу для российской пилотируемой боевой авиации. Именно поэтому ВКС России всё активнее применяют беспилотные системы поражения: крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы. Защиты от них у Украины нет ни сейчас, не возникнет даже в будущем, при гипотетической поставке западных комплексов ПВО.