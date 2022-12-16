ЕР: Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой

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16 декабря, пятница | Последнее обновление — 22:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России
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Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть.
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За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи.
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То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно.
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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ЕР: Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой
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Участники СВО, добровольцы и мобилизованные смогут бесплатно отправлять домой письма и посылки с личными вещами, ранее это право было только у срочников. Соответствующие поправки были внесены в законодательство, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.
«Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники. Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».
Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном обучении детей мобилизованных.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»
В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Настоятель храма Лисичанска освобожден из украинского плена
Правозащитник Мельников рассказал об освобождении из украинского плена настоятеля храма Лисичанска отца Андрея
Похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека рассказал, что освобожденный в ходе недавнего обмена пленными протоиерей отец Андрей являлся настоятелем храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска УПЦ и проживал в Северодонецке, пока в начале апреля не был схвачен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. По словам правозащитника, в плену отца Андрея подвергали пыткам с целью выбить показания против других людей. Позже священнослужителя перевезли из Лисичанска в Днепр (Днепропетровск), передает ТАСС.
Мельников обратил внимание, что освобождение отца Андрея произошло в православный праздник Андрея Первозванного. Правозащитник поблагодарил за содействие в освобождении священнослужителя прежде всего Господа Бога, представителей ЧВК «Вагнер», специальных служб, главу Фонда борьбы с репрессиями Миру Тэрада, представителей госорганов РФ, депутатов Елену Николаеву и Виталия Милонова, всех правозащитников, которые были включены в процесс, и представителей РПЦ.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека подчеркнул, что случай с отцом Андреем – не единственный. По имеющимся у него данным, сотни православных священников на Украине сейчас подвергаются гонениям и дискриминации, многих из них хватают и обвиняют в разного рода преступлениях против государственного строя, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева.
Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении запретить деятельность «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Между тем в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей.
Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
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