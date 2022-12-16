ЕР: Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой

Участники СВО, добровольцы и мобилизованные смогут бесплатно отправлять домой письма и посылки с личными вещами, ранее это право было только у срочников. Соответствующие поправки были внесены в законодательство, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.

«Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники. Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном обучении детей мобилизованных.