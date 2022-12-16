В Госдуме пояснили необходимость закона о льготах для детей участников СВО

«Это будет крайне важный, нужный, давно назревший закон. Если он будет принят, то Госдума продемонстрирует продолжение своего курса по поддержке участников спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Сипягин. Ранее он внес законопроект о бесплатном обучении детей мобилизованных.

«Документ наделяет правом перехода на бесплатные отделения в вузах детей участников спецоперации. Дети участников СВО смогут получать стипендию, а те, кто еще не поступил в вузы, получат право на прием на подготовительные отделения. Это будет действительно социально-ориентированный документ. Сложно себе представить депутата, да и любого человека, который не поддержит такое предложение. Так что надеемся на его скорейшее принятие», – сказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).

У многих из тех, кто призван для участия в СВО, дети учатся в вузах, причем зачастую – на платных отделениях. Среди детей мобилизованных есть и те, кто собирается поступать в университет, напомнил соавтор проекта и добавил: «Тот факт, что их отцов призвали на военную службу, может ухудшить для этой категории студентов и абитуриентов возможности получить высшее образование».

Как сообщило в пятницу РИА Новости, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому детям лиц, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлено право перехода с платного обучения на бесплатное. Также предполагается получение социальной стипендии и поступления на бюджетные места в подготовительных отделениях университетов.

Инициаторами законопроекта, помимо Сипягина, стали в том числе депутаты Оксана Дмитриева, Нина Останина (КПРФ). Как говорится в документе, будущий закон «предоставляет дополнительные права на образование детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации», с указом президента года от 21 сентября.

Предлагается гарантировать детям лиц, призванных по мобилизации, переход с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования. Также таким детям будет предоставляться государственная социальная стипендия. Отмечается, что указанной категории лиц предоставляется право на прием на подготовительные отделения федеральных вузов за счет бюджетных средств.