Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

В 2022 году территория Россия приросла новыми регионами, Азовское море стало внутренним, а численность населения страны выросла на пять миллионов человек. При этом российское общество, по данным социологов, стало более сплоченным вопреки ожиданиям Запада. Каких еще важных результатов добилась Россия в уходящем году?

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине стало не только главным событием года, но по своему значению – важнейшим с момента развала СССР. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в недавнем интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что необходимость начала СВО была ясна еще в конце 2021 года. «Мы видели, что, увы, война неизбежна. И не мы причина ее, не мы начало этой ситуации. И в итоге не оставалось никакого другого варианта, кроме как начать специальную военную операцию», – сказал Пушилин.

«Чем больше на нас давят, тем крепче мы становимся»

О том, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины и странами НАТО, говорил в августе на Первом Международном антифашистском конгрессе министр обороны Сергей Шойгу.

В этом же убежден зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в СБ ООН Константин Долгов. По его словам, решение о спецоперации было правильным и своевременным, особенно после откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россию пытались надуть с помощью Минских соглашений.

«Нами были исчерпаны все дипломатические усилия. К сожалению, они не принесли никаких результатов. Все наши инициативы по гарантиям общеевропейской безопасности были отвергнуты. Было понятно, что Запад – в первую очередь американцы и НАТО – готовят из Украины плацдарм для нападения на Донбасс и Россию», – напомнил Долгов.

В ходе проведения СВО территория России увеличилась. В конце сентября по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Таким образом Азовская акватория, подчеркнул собеседник, стала внутренним морем РФ. А в целом территория России увеличилась на более чем 100 тыс. квадратных километров. Площадь Швейцарии, для примера, составляет всего чуть более 41 тыс. квадратных километров.

«Несколько миллионов жителей Донбасса и других регионов стали россиянами. Это обеспечивает их семьям гарантии безопасности в будущем. Очень важен экономический потенциал этих территорий, в том числе за счет металлургической и нефтехимической отраслей. Поставленные Россией цели будут достигнуты. Вопрос освобождения территорий, которые находятся под оккупацией ВСУ, также будет решен», – уверен Долгов.

Одна из главных задач спецоперации, подчеркивает сенатор, не только обеспечение безопасности России, но и укрепление государства. «Решения, которые принимает президент, в том числе по развитию промышленности, ВПК, высоких технологий – всё это серьезно работает на укрепление страны. Это же касается консолидации общества: чем больше на нас давят, тем крепче мы становимся», – указал Долгов.

«Сплочение стало естественной реакцией общества»

События 2022 года привели к большему сплочению общества, чем думали на Западе. Согласно результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины респондентов отметили, что спецоперация скорее сплотила россиян (61%), а объединение вокруг президента в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада поддерживает 81% граждан. Средний уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину в 2022 году составил 78%, говорил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Подобная реакция общества была ожидаемой, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он напомнил, что схожий процесс происходил в 2014 году после воссоединении России с Крымом и последовавших затем антироссийских санкций.

«Эффект сплочения общества происходит при возникновении значимой угрозы для его существования. В нынешних условиях, когда маски сброшены и замыслы дезавуированы, сплочение стало естественной реакцией общества. Стало очевидно, что санкции принимаются не в отношении отдельных политиков, а напрямую против страны и ее граждан. Оказываемая Украине военная помощь и заявления западных политиков ведут к ответной реакции – защите и сплочению», – пояснил Потуремский.

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Рост доверия президенту тоже закономерен. «Если мы рассчитываем только на себя, то нам нужно сплотиться вокруг лидера. Поддержка президента не возникла на пустом месте – это признание заслуг и его роли», – подчеркнул директор по политическому анализу ИНСОМАР.

Также СВО повлияла на развитие культуры и стала причиной появления новых лидеров общественного мнения. Это не только военкоры, но и представители искусства и шоу-бизнеса, в том числе Шаман и Аким Апачев. «Новому времени требуются свежие выразители. Этот путь еще не закончен, общество проходит его в поиске лиц и персон, которые могут стать голосом поколения, страны. Повестка – все происходящее в стране и за ее пределами – будет формировать этих лидеров», – прогнозирует Потуремский.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Максим Григорьев добавляет, что для большинства россиян возвращение исконно русских земель является магистральным путем развития страны. «Поскольку люди считают, что это важно и необходимо, то они поддерживают действия президента. Россияне уверены в преодолении санкций. Уже сейчас понятно, что эти санкции не смогли сыграть свою роль, никаких катастрофических результатов нет и не будет, никакого существенного удара по благосостоянию граждан нет», – убежден Григорьев.

Он особо отметил перезапуск акции «Мы вместе», которая впервые возникла как ответ на пандемию коронавируса, а сейчас ее участники со всей страны занимаются оказанием помощи новым территориям. «Акция «Мы вместе» вовлекает большое количество людей, которые чувствуют свою сопричастность. Но самое главное, что акция приносит конкретные результаты», – говорит Григорьев.

Член ОП акцентировал внимание на формировании добровольческих отрядов для участия в спецоперации. Здесь особо заметны активисты Народного фронта, «Единой России», а также представители Российского союза боевых искусств (РСБИ), которые сформировали в декабре отряд добровольцев для участия в СВО. «Количество добровольцев значительно увеличилось. Это означает, что несмотря на происходящее, несмотря на угрозу своей жизни, они идут на фронт добровольно, как это происходило во время конфликтов прошлых эпох», – считает Григорьев.

«Это очень сильные люди»

По ходу спецоперации Россия предпринимает усилия для того, чтобы жители освобожденных территорий скорее возвращались к нормальной мирной жизни. Член Общественной палаты РФ и заведующий кафедрой журналистики и коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич отметил первостепенную важность паспортизации жителей новых регионов. Он напомнил, что летом, когда только начали открываться первые паспортные столы, там скапливались очереди, а теперь оформление документов происходит быстро и удобно. Интеграция идет полным ходом.

«На новых территориях начинает работать Минюст РФ и другие федеральные структуры. Я благодарен Промсвязьбанку за сеть из более 200 отделений во всех четырех новых субъектах. Всё это делает жизнь людей проще и удобнее», – рассказывает Малькевич, добавляя, что на новых территориях появился роуминг российских операторов мобильной связи, а симки украинских операторов больше не нужны.

По его словам, в Херсонской области он участвует в процессе создания местного отделения общества «Знание», которое также разворачивает свою деятельность в Запорожской области. «Мои коллеги возглавили в Запорожской области «Волонтеров Победы», а в Херсонской – Юнармию. Сейчас на новых территориях будут формироваться региональные общественные палаты. Всё это важнейший шаг в интеграции, в помощи неравнодушным людям реализовать свои инициативы, но уже в составе России», – считает член Общественной палаты.

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Малькевич напомнил, что в 2023 году на новых территориях выходит из оборота украинская гривна, которую можно будет только обменять на рубли. «Был дан комфортный переходный период. Теперь люди получают зарплаты в рублях, в которых проходят все денежные операции», – указал член ОП.

Собеседник особо отметил участие российских управленцев в формировании административных команд новых регионов. В сентябре в Запорожской и Херсонской областях стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения». Победителей включат в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на местные руководящие должности.

«Это компетентные, профессиональные и вместе с тем мужественные люди. Они помогают выстраивать мирную жизнь на освобожденных территориях. Я самыми добрыми словами могу охарактеризовать Сергея Елисеева, который руководил правительством Херсонской области в самое сложное время, лично занимался эвакуацией людей с правого берега Днепра. Андрей Алексеенко спасал людей в Харьковской области, а сейчас переехал в Херсонскую», – перечислил Малькевич.

Он отметил роль главы правительства Запорожской области Антона Кольцова, эрудицию зампреда правительства Херсонской области Владимира Беспалова и активность министра молодежной политики Антона Тицкого, который «буквально на уши поставил регион».

«Это очень сильные люди, причем прошедшие кадровый конкурс «Лидеры России», многие из них выпускники так называемой школы губернаторов. Все эти люди должны получить статус участника СВО, на них охотились и продолжают охотиться. Многие из них пережили расстрелы административных зданий из «Хаймарсов». Это отважные люди особой формации. Они не просто профессиональные управленцы, но и люди выдающихся личных качеств, они сражаются на передовой за Россию и за то, чтобы построить мирную жизнь в наших новых регионах, где живут удивительно отзывчивые и симпатичные люди», – считает Малькевич.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский добавляет, что именно российские управленцы оказались самыми эффективными на новых территориях, «поскольку переход на нормативно-правовую базу РФ требует определенных знаний, которых у наших управленцев быть не может в принципе». Местные чиновники скорее исполняют роль кризисных менеджеров, «решая проблемы по мере их поступления». «Сейчас идет переход на российские законодательные рельсы. Наши местные управленцы тоже не сидят на месте и проходят обучение,

молодежь начала подтягиваться в исполнительную власть.

Последние два-три года мы принимали законы уже в соответствии с федеральным законодательством РФ, поэтому оказались готовы к полноценному переходу», – рассказал Бердичевский. Похожий переход касается образовательных стандартов. «Мы тоже были готовы к этому. Еще до вхождения в состав России у нас в республике были введены российские стандарты образования», – пояснил депутат.

По его словам, на новых территориях уже сейчас заметен эффект от распространения социальных гарантий России. «Люди понимают, что они не брошены, а являются гражданами РФ. Социальные гарантии – это серьезное подспорье особенно для тех, кто находится в регионах на линии фронта, потому что там нет работы, отсутствуют условия для комфортной жизни», – добавил Бердичевский.

Депутат также отметил возможности для жителей новых территорий отдохнуть на российских базах и в детских лагерях. По его словам, чаще этим пользуются жители районов, подвергаемых обстрелам со стороны Украины. «У многих детей стресс. Если ребенок постоянно находится под обстрелами, то местный психолог мало что может сделать, поэтому детей вывозят на отдых, они набираются сил – и всё это имеет очень позитивный эффект», – подытожил депутат.

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