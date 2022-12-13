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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...
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Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Русская культура способна пошатнуть Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
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Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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    Меркель стала символом подлости и лжи Запада

    Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света
    		   13 декабря 2022, 14:12
    Фото: Christian Thiel/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?

    Накануне бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков. «Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия», – сказал австрийский политик.

    В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России. Также эта ситуация показала, что некоторые страны Запада, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства и могут очень легко отказаться от своих слов.

    При этом президент России Владимир Путин ранее отмечал, что заявление экс-канцлера разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации. Сама же Меркель считает, что ранее страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.

    «Таким образом, Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.

    «Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.

    «Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.

    «Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – добавил Климов. В то же время немецкий политолог Александр Рар считает, что

    подлинность слов Меркель стоило бы уточнить у президента Франции Эммануэля Макрона, «но Париж упорно молчит».  

    «Экс-канцлер, конечно, пытается оправдать свою политику в отношении России. На Меркель до сих пор сыпется критика за то, что она была слишком мягкотелой с Москвой. И своим заявлением она заработала положительные очки в глазах немецких СМИ», – отметил эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Но на самом деле Меркель просто расставила все на свои места. Задача Запада в 2014 году заключалась в том, чтобы Россия не смогла одержать победу в геополитической битве за Украину. Никакой автономии Донбасса Европа признавать не собиралась, хотя на историю с Крымом там смотрели с пониманием», – акцентировал собеседник.

    «Если появится реальное доказательство того, что Минские соглашения были нужны для «тихого» вооружения Киева, то не только Россия, но и Китай, и Индия, и другие государства будут смотреть на Германию косо. Это станет подтверждением вероломства европейской дипломатии», – уверен политолог.

    «При этом на Западе в признаниях Меркель не видят никаких проблем. Мол, с 1991 года основная цель – предотвращение восстановления Российской империи в любом ее варианте», – объяснил Рар.  

    С другой стороны, как считают эксперты, откровения Меркель побудят великие державы Востока изменить свои подходы в переговорах с лидерами западных стран. Во-первых, это вызвано риском нежелательных утечек информации о переговорах в СМИ, на чем несколько раз попадался не только президент Франции Эммануэль Макрон, но и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во-вторых, сама по себе бесцеремонность Запада утомила не только Россию, но и Китай.

    «Москва и Пекин неоднократно говорили о своем отношении к подобным заявлениям Запада. И хорошо, что с каждым удается получить все больше подтверждений нашей правоты», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «При этом кризис доверия к западным странам существует довольно давно. Сейчас мы видим, что он не фантомный, а вполне реальный.

    Подобные «разоблачения» не глобально, но отразятся на взаимодействии других государств со странами Запада. Разумеется, дела ведутся по принципу необходимости, а не в соответствии с моральными качествами оппонента. Но теперь переговоры будут вестись с большей осторожностью», – уверен политолог.

    «И наибольшую настороженность надо проявлять России, поскольку Запад всегда будет пытаться нас обмануть. Другое дело, что у Москвы есть Китай, с которым отношения достаточно доверительные. Их мы будем развивать и дальше», – настаивает Бордачев.

    В то же время сенатор Владимир Джабаров полагает, что в результате событий на Украине «не России придется договариваться с Западом, а Западу придется договариваться с Россией». «Наша задача состоит в достижении целей спецоперации и в получении гарантий безопасности наших юго-западных рубежей. И когда мы добьемся этих целей, Запад сам предложит нам адекватные условия для переговоров. Я в этом не сомневаюсь», – заключил сенатор.

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