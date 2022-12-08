МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»

Сенатор Климов: Россия никогда не занималась геноцидом, в отличие от США и Украины

Москва не должна спорить с Вашингтоном из-за истеричных заявлений Сената США. Но наши власти должны системно объяснять людям правду, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом».

«В Вашингтоне продолжают «раздувать слонов», но уже даже не из мух, а из каких-то миражей. Позволю себе напомнить, что геноцид – это уничтожение какой-то нации», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Так в свое время американцы истребили 25 млн коренных жителей Северной Америки. Даже была установлена определенная такса за скальпель аборигена. Погибли порядка 98% индейцев», – продолжил собеседник.

«При этом число проживающих в России выходцев с Украины на сегодняшний день сопоставимо с тем количеством людей, которые проживает на Украине. Более того, у нас выходцы с Украины занимают высокие государственные посты, их фамилии можно перечислять бесконечно. Также они работают на производствах, в науке», – замечает он.

«В столице страны – Москве – есть Киевский вокзал, Киевское шоссе, открыты рестораны украинской кухни. Лично у меня предки родом из Киева. О каком геноциде вообще может идти речь?» – риторически вопрошает сенатор.

В сравнение собеседник привел ситуацию на Украине. «Тех, кто ассоциирует себя с Россией, в первую очередь отправляют на фронт погибать в рядах ВСУ. Официальный Киев истребляет все русское – переименовываются улицы, сносятся памятники, русских просто истребляют. Это уже больше похоже на геноцид», – уверен собеседник.

«Но России не стоит в своей риторике опускаться до уровня американских сенаторов. Мы должны просто объяснять, что на самом деле происходит. А то, что они делают, – реальный театр абсурда. Наказать сенаторов за их глупости мы не можем, а вот обратиться к адекватным людям в наших силах», – заключил Климов.

В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». В документе осуждаются действия Москвы, а также содержится призыв США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.

При этом в самих Штатах наблюдается рост пророссийских настроений. Обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн отмечает, что республиканцы называют свою позицию реализмом – Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции. При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом.

Также отмечалось, что еще в 2019 году правительство Германии отказалось признавать голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа.

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