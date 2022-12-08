МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

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8 декабря, четверг | Последнее обновление — 13:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»
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Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров.
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Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся.
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Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал
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Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта.
Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России
Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.
Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.
По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине
В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости».
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»
Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.
Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.
Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».
В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20
Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Россия отвергла резолюцию комитета Сената США о «геноциде» на Украине
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий России на Украине «геноцидом».
В дипмиссии заявили, что инсинуации, подобные этой, являются «откровенным извращением фактов», сообщает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что американские законодатели ради обоснования собственной русофобии ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».
Дипломаты особо почеркнули, что парламентарии из США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса. «Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ становятся женщины, дети и старики», – говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов
США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
«В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.
Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов».
Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается.
В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»
Сенатор Климов: Россия никогда не занималась геноцидом, в отличие от США и Украины
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Москва не должна спорить с Вашингтоном из-за истеричных заявлений Сената США. Но наши власти должны системно объяснять людям правду, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом».
«В Вашингтоне продолжают «раздувать слонов», но уже даже не из мух, а из каких-то миражей. Позволю себе напомнить, что геноцид – это уничтожение какой-то нации», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Так в свое время американцы истребили 25 млн коренных жителей Северной Америки. Даже была установлена определенная такса за скальпель аборигена. Погибли порядка 98% индейцев», – продолжил собеседник.
«При этом число проживающих в России выходцев с Украины на сегодняшний день сопоставимо с тем количеством людей, которые проживает на Украине. Более того, у нас выходцы с Украины занимают высокие государственные посты, их фамилии можно перечислять бесконечно. Также они работают на производствах, в науке», – замечает он.
«В столице страны – Москве – есть Киевский вокзал, Киевское шоссе, открыты рестораны украинской кухни. Лично у меня предки родом из Киева. О каком геноциде вообще может идти речь?» – риторически вопрошает сенатор.
В сравнение собеседник привел ситуацию на Украине. «Тех, кто ассоциирует себя с Россией, в первую очередь отправляют на фронт погибать в рядах ВСУ. Официальный Киев истребляет все русское – переименовываются улицы, сносятся памятники, русских просто истребляют. Это уже больше похоже на геноцид», – уверен собеседник.
«Но России не стоит в своей риторике опускаться до уровня американских сенаторов. Мы должны просто объяснять, что на самом деле происходит. А то, что они делают, – реальный театр абсурда. Наказать сенаторов за их глупости мы не можем, а вот обратиться к адекватным людям в наших силах», – заключил Климов.
В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». В документе осуждаются действия Москвы, а также содержится призыв США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
При этом в самих Штатах наблюдается рост пророссийских настроений. Обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн отмечает, что республиканцы называют свою позицию реализмом – Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции. При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом.
Также отмечалось, что еще в 2019 году правительство Германии отказалось признавать голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа.
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Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
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Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.
Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.
Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.
Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.
Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).
Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Комитет Сената США принял резолюцию о признании «действий России на Украине геноцидом»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял в среду резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом», говорится в заявлении комитета.
На сайте комитета сообщается, что республиканец от штата Айдахо Джим Риш и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин приветствовали принятие комитетом резолюции о признании действий России на Украине геноцидом, передает ТАСС.
Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом.
Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия
Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия
Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.
До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать.
Пентагон: США не были в курсе ударов Украины по территории России
США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Вашингтон и Киев не находятся в постоянной коммуникации или контакте относительно ударов, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона отметила, что США не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией.
Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
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