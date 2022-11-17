Бесцеремонность Запада утомила Китай

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
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Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? Подробности...
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Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

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    Тимофей Бордачёв

    Бесцеремонность Запада утомила Китай

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		17 ноября 2022, 14:24

    В ярком обмене репликами между председателем КНР Си Цзиньпином и канадским премьером новым и непривычным является все. Во-первых, еще 10–15 лет назад невозможно было представить такую публичную выволочку со стороны китайского руководителя в адрес одного из близких союзников США. Во-вторых, очевидно, что самого адресата претензий все произошедшее совершенно не тронуло и он забудет об этом в течение весьма короткого времени. Первое добавляет уверенности в том, что Россия находится «на правильной стороне истории», а успех зависит только от ее военных и экономических способностей. Второе показывает, как трудно будет иметь дело с Западом по мере эволюции там политических режимов.

    Суть конкретной проблемы была в том, что глава канадского правительства допустил утечку в газеты содержания своих закрытых переговоров с китайским руководителем. В принципе, для современной западной политики в этом нет ничего особенного. И проще всего было бы списать такое событие на проявление свойственной неоколониалистам аррогантности и неуважения к собеседнику. Однако все может быть сложнее. Политика в странах либеральной демократии вообще становится направленной исключительно на внутреннюю аудиторию. Необходимость постоянно развлекать утомленного увеличением неравенства и падением реального уровня жизни избирателя толкает на то, чтобы делать публичным все в государственной деятельности.

    Россия с подобными ситуациями также сталкивалась: этим летом, например, во французские медиа «утекло» содержание переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшихся буквально накануне начала специальной военной операции. Россия, вполне ожидаемо, повертела пальцем у виска и ответила через уполномоченных на это представителей министерства иностранных дел. Ну и на уровне общения главы государства с экспертами эта тема также всплывает в виде иллюстрации того, как сложно вести дело с теми, кто не знает о правилах дипломатического общения. Такая тихая реакция, в принципе, отвечает нашей культурной традиции, суть которой в данном случае сводится к поговорке «свяжись с дураком, сам дурак будешь».

    Другое дело китайский руководитель. В Поднебесной, несмотря на наши представления о китайской сдержанности, вообще часто принято напрямую выражать свое недовольство. Историки отмечают, что особенно этим отличались основатель КНР Мао Цзэдун и отец китайских экономических реформ Дэн Сяопин. Но они оба были в молодости партизанскими вожаками и за крепким словом вообще в карман не лезли. На фоне этих выдающихся руководителей Си Цзиньпин повел себя исключительно аристократически – он просто публично отчитал канадского коллегу, указав на то, что так дела не делаются и доверия не создается. Не использовав при этом ни одного крепкого слова, что можно было бы ожидать в похожей ситуации от Мао или Дэна.

    Сам по себе поступок Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» – это показатель восприятия китайским руководством международной политической действительности. Здесь мы можем заметить в равной степени растущую уверенность в себе и раздражение по поводу того, что влечет за собой рост значения Китая в мировых делах. На протяжении 20 лет после отхода от власти Дэн Сяопина руководители КНР вели себя в отношениях с Западом подчеркнуто сдержанно и всячески демонстрировали готовность спокойно принимать любые выпады в свой адрес. Напомним, что попытки вмешиваться во внутренние дела Китая по поводу положения в Синьцзяне или тайваньскому вопросу – это не изобретение администрации Байдена.

    Однако раньше китайское руководство оставляло без реакции выпады в свой адрес и даже более масштабные проявления грубости вроде случайной бомбежки посольства КНР в Белграде во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Китай все эти долгие годы был заинтересован в Западе – США, Канаде, странах Европейского союза. В Пекине много получали оттуда и, главное, знали, какую практическую пользу мирные отношения с Западом могут принести его экономическому развитию.

    Сейчас ситуация изменилась. И дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Накопленные проблемы в экономике заставляют ведущие индустриальные страны все больше замыкаться в своем кругу, потребительский рынок также сжимается, а попытки давить на окружающий мир полностью заменили готовность что-то ему полезное предложить. Запад объективно исчерпывает свои ресурсы, а состояние политической и экономической мысли не дает оснований на появление новых революционных решений и направлений развития.

    Тем более на китайское руководство произвел впечатление провал попыток США и Европы хоть как-то изолировать Россию после того, как она окончательно разрушила их монополию на насилие в международных делах. В Китае, как и везде, далеки от уверенности в том, что победа достанется Москве быстро или легкой ценой. Однако проявившаяся в 2022 году неспособность загнать Россию в угол и лишить ее основных внешнеэкономических связей стала иллюстрацией больших проблем Запада уже сейчас. А это означает, что китайские товарищи пересматривают свой взгляд на мир, совсем недавно выглядевший для них вполне однозначно – господство США и союзников, связываться с которыми было бы себе дороже.

    Вместе с тем у демонстративной вспышки гнева Си Цзиньпина есть, скорее всего, и другой источник – раздражение по поводу того, что ему в принципе приходится разговаривать с такими деятелями, как Джастин Трюдо. Масштаб задач, которые стоят сейчас перед китайским государством и его лидером, таков, что маленький канадский премьер вообще не представляет в них никакой ценности. Дипломатический этикет и традиция тянут назад, но осознание своего реального масштаба делает такого рода общение заранее бессмысленным. А тут еще и демонстративные утечки разговоров в СМИ.

    Другими словами, только сейчас Китай начал по-настоящему сталкиваться с бременем собственного глобального значения. И это совсем не может радовать руководителя Поднебесной, потому что внутренние порядки в этой державе довольно серьезные, а вот за ее пределами заставить других играть по своим правилам может оказаться не всегда просто. Мы, конечно, надеемся, что канадский премьер сможет извлечь уроки из произошедшего на Бали, но уверенности в этом нет никакой.

    Об этом, кстати, говорит и реакция самого Трюдо на жесткие слова лидера КНР. Для канадского премьера даже под давлением важно то, как он выглядит в глазах собственных избирателей или определенной целевой группы. Все остальное его волнует, честно говоря, не особенно. Канада не является настолько важным участником международного общения, чтобы нести ответственность за свое поведение. И Франция не является. Как и множество других государств, к чему нам только еще предстоит привыкнуть. Таково их современное состояние – небольшие державы с подавляющим влиянием внутренней повестки, которые при этом встроены в систему монопольного управления во главе с США. Не думаю, что президент Джо Байден сделает своему младшему коллеге из Канады замечание по поводу того, что с большими начальниками так себя не ведут. У американского президента есть более важные дела, а канадский премьер поступил в полном соответствии со своей функцией.  

    То, что для китайского или российского наблюдателя выглядит аномально неуместным в отношениях между лидерами разных стран, представляет собой продукт развития конкретных западных обществ и их положения в мировой системе. Мы вряд ли можем на это повлиять, однако будем неизбежно сталкиваться с возникающими в этой связи издержками. Россия этот путь прошла несколько раньше и выбрала свойственную нашей культуре середину между презрением к партнеру и готовностью с ним разговаривать в любых условиях. Китаю только предстоит определить свою философию поведения с теми, изменить кого он не в состоянии. 

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