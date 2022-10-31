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31 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Как авиасанкции против России наказали Европу

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России imago images/Global Look Press
Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

Снайперская винтовка Чукавина пока имеет противоречивые отзывы kalashnikovgroup.ru
На полях сражений на Украине прямо сейчас испытывается оружие, которое должно прийти на смену легендарной советской снайперской винтовке СВД. Речь идет о новых винтовках СВЧ-54 (снайперская винтовка Чукавина). Бойцы, имевшие дела с новым оружием, рассказали газете ВЗГЛЯД о его особенностях и отличиях.  Подробности...
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Как США привели мир к глобальному кризису

Глобализация исчезает на наших глазах, но что придет вместо нее? REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
Как заявил на Валдайском форуме Владимир Путин, всю планету в ближайшие годы ожидают радикальные перемены. Что именно имел в виду российский лидер, кто и каким образом создал предпосылки для столь решительных изменений и как может выглядеть это непредсказуемое сегодня будущее для всего мира и для России? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...

Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Смысл существования современного либерализма как политического течения заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. Они с радостью используют наши недостатки против нас. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на восток. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 4 комментария

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Тимофей Бордачёв: Россия создает новый международный порядок

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    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Как США привели мир к глобальному кризису

    Глобализация исчезает на наших глазах, но что придет вместо нее?
    		   31 октября 2022, 13:26
    Фото: REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
    Текст: Геворг Мирзаян

    Как заявил на Валдайском форуме Владимир Путин, всю планету в ближайшие годы ожидают радикальные перемены. Что именно имел в виду российский лидер, кто и каким образом создал предпосылки для столь решительных изменений и как может выглядеть это непредсказуемое сегодня будущее для всего мира и для России?

    «Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны». Под этой фразой Владимира Путина, сказанной им в ходе заседания международного клуба «Валдай», готовы подписаться многие эксперты. Причем как из России, так и из других стран – Соединенных Штатов, Евросоюза, государств «глобального Юга». Везде пишут о том, что ближайшие годы будут определяющими в развитии цивилизации.

    Да, в недавней истории человечества уже были «определяющие» десятилетия. Однако никогда раньше – даже в 30-е годы – ставки не были так высоки. По сути, в ближайшее десятилетие будет определяться, смогут ли человеческие цивилизации сосуществовать вместе по единым, всеми принятым правилам – в рамках процесса, который российский президент назвал «интеграцией».

    Идеальный шторм

    «Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив – раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого, ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем», – говорил Владимир Путин. Альтернативой же этому процессу будет тотальная деградация, которая может привести не просто к мировой войне, а к войне ядерной. То есть, проще говоря, к уничтожению человеческих цивилизаций как таковых.

    Причиной таких высоких ставок станет целый набор кризисов и проблем, которые достигнут кульминации именно в ближайшие годы. Которые, переплетаясь друг с другом, создают самый настоящий идеальный шторм, в который сейчас входят цивилизации.

    Одной из этих проблем является конец глобализации как таковой. Глобализации, на которой базировалось американское доминирование в мире.

    «Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике, а для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты, сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости», – говорил Владимир Путин.

    Однако США сами похоронили эту модель. Рост протекционизма, неспособность пройти испытание кризисами (в частности, коронавирус, когда абсолютное большинство стран предпочло закрыться даже для союзников и выживать самостоятельно), эгоистичная политика Америки по выкачиванию ресурсов из других государств, использование своего контроля за глобальными институтами (тем же долларом) для политического давления на страны – всё это привело к откату человечества от глобализма к регионализму.

    И речь здесь не только об экономике, не только о каком-то политическом сотрудничестве и исчезновении шанса на появление единой глобальной и привлекательной для всех идеологии, но и об усилении конфликтности между региональными центрами силы, выстраивающими свои системы. Речь идет уже не столько о сосуществовании, сколько о попытке одних стран завоевать свое место под солнцем, а других – это место не дать. И если укрепление региональной интеграции в рамках ШОС пока не вызывает каких-то конфликтов, то, например, созданная американцами AUKUS прямо направлена на военно-политическое сдерживание Китая.

    Паразиты и раскол

    Еще одним вызовом в рамках идеального шторма становится глубочайший кризис внутри США. Прежде всего – кризис экономический.

    Америка живет паразитарной жизнью, сводя бюджет за счет заимствований и постоянно увеличивая свой государственный долг. При Джозефе Байдене он пробил потолок в 30 триллионов долларов. Он будет лишь расти – а значит, Соединенным Штатам нужно, чтобы уровень надежности вложений в американскую экономику был самым высоким в мире, а процентные ставки по обслуживанию кредитов – самыми низкими.

    Только в таких условиях инвесторы и центробанки других стран по-прежнему будут кредитовать американскую экономику.

    Проще говоря, чем сложнее ситуация в американской экономике, тем в большем кризисе должны быть экономики других стран – в том числе и собственных союзников (для чего США сейчас и создают кризис в Европе). И все это будет протекать на фоне резкого удорожания ресурсов – ряд европейских СМИ уже писали о том, что период дешевой энергии закончился. Американская же мечта, напомним, базируется на принципе, что каждое следующее поколение американцев должно жить лучше, чем предыдущее.

    Существует в США и кризис политический. Вся американская политическая система базировалась на нескольких китах.

    Прежде всего – на двухпартийном сотрудничестве. Если в Европе и в целом ряде других стран контроль одной партии над законодательной сферой, а другой – над исполнительной приводил к внутриполитическому кризису и параличу, то для Соединенных Штатов это разделение было в порядке вещей. Республиканцы могли контролировать Конгресс, демократы сидели в Белом доме, и при этом обе партии прекрасно сотрудничали в рамках единого курса.

    Вторым же китом была абсолютная уверенность в честности проводимых выборов. Это было особенно важно в ситуациях, когда в рамках мажоритарной избирательной системы разница между кандидатами от двух партий на выборах могла составлять всего лишь несколько процентов, а то и несколько десятых процента.

    Сейчас же эти киты потонули. Примерно начиная с периода Обамы межпартийное сотрудничество начало исчезать, прежде всего из-за внутренней радикализации идеологии обеих партий. При Дональде Трампе конфликт вышел на принципиально новый уровень, когда демократы не просто отказались сотрудничать с республиканской администрацией, но и объявили ее лидера (не разделявшего демократические неолиберальные ценности) чуть ли не антихристом.

    Сейчас же будет обратный эффект – после победы республиканцев на промежуточных выборах в двадцать втором году они просто сделают демократическую администрацию Джозефа Байдена «хромой уткой» за два года до истечения полномочий последней. Республиканцы будут топить действующую администрацию и саботировать ее решения – тем более после того как демократы, по мнению республиканцев, сфальсифицировали президентские выборы 2020 года. Кульминация кризиса ожидается в 2024 году, когда пройдут новые президентские выборы.

    Америка в этой ситуации внутренней нестабильности становится крайне агрессивной. В том числе и потому, что принцип маленькой победоносной войны для объединения нации никто не отменял.

    С конкурентами и без линий

    Не менее важным элементом идеального шторма становится также рост американских конкурентов. В ситуации кризиса глобализации, а также роста агрессивности Соединенных Штатов, все больше и больше региональных центров силы начинают играть в свою игру. В рамках этой своей игры они бросают вызов Соединенным Штатам и установленным американцами негласным правилам игры.

    Речь здесь идет не только о России с ее спецоперацией на Украине, не только о Китае с его претензиями на Тайвань и на экономическое доминирование в Восточной Азии, и даже не только об Иране с его стремлением довести свою ядерную программу до логического конца.

    Речь об американских союзниках. Тех из них, чье руководство еще сохранило хотя бы часть суверенитета и в нынешних ситуациях сбегает с тонущего корабля американского лидерства. Выбирает свой собственный путь развития в отрыве от Америки.

    И если у Германии такой политической воли нет, если старая Европа в целом еще идет в русле американских интересов, несмотря на серьезные побочные эффекты от такого следования, то Турция и Саудовская Аравия уже выбрали свой путь, направленный на многовекторность и диверсификацию внешних связей. Обе страны являются ключевыми союзниками Америки в своих регионах, и ослабление этих союзов ведет к еще большему росту американской агрессивности.

    Наконец, все эти элементы идеального шторма обильно приправлены ядерным оружием. Оружием, которое десятилетиями сохраняло мир от глобальной войны, десятилетиями позволяло странам развиваться с полной уверенностью в собственной безопасности. Но это было в ситуации, когда данным оружием обладали ответственные игроки – то есть страны, управляющиеся ответственными лидерами, соблюдающими некие неписаные красные линии. Свод договоренностей, создававших некий потолок экскалации при любых конфликтах.

    Сейчас же этих красных линий больше нет.

    Подрывы американцами и британцами «Северных потоков», теракт на Крымском мосту, а также провокационный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань показали, что потолок пробит. А игра без красных линий, глобальная конкуренция и агрессивная политика вполне могут привести к тому, что цивилизация зайдет за порог ядерной войны.

    Поэтому следующее десятилетие и будет определяющим. Либо мы найдем формы сосуществования и интеграции, либо, выражаясь словами известного ученого, четвертая мировая война будет вестись камнями и палками. «Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным», – говорил Владимир Путин на «Валдае».


     
     
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