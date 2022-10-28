Политолог: «Валдайская речь» Путина стала манифестом для всего мира

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.

«Эти инициативы за годы претерпели определенные трансформации – если Мюнхенская речь президента была призывом к западной цивилизации выстроить равноправный и справедливый миропорядок, то «Валдайская речь» стала манифестом для всего мира, фактически – призывом начать борьбу за право каждого народа самостоятельно определять траекторию своего развития», – сказал он.

По словам Яшина, Путин очертил образ будущего для всего мира, при этом акцентировал внимание не только на политику и экономику, он уделил внимание ценностям и культуре, которые станут основой развития каждого из будущих центров силы.

«Основой для нового мира станут ценности уникальности, мультикультурности и многообразия. Все это противопоставляется глобализации, которая на деле многие годы была политтехнологическим инструментом влияния США», – продолжил эксперт.

«Международные организации и надгосударственные структуры уже дискредитировали себя, мир требует изменений, и Россия во главе с Путиным готова стала инициатором и лидером перемен, предложив новое равноправное и справедливое мироустройство с учетом интересов каждого народа», – заключил политолог.

27 октября Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил.Президент подчеркивал, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. По словам Путина, мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие, поскольку уходит в прошлое однополярный мир.

Издание The New York Times отмечало, что речь Путина на «Валдае» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом.