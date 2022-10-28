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NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы». По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
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Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
Путин начал выступление в клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.
Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников. «Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».
«Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.
«Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин.
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент.
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.
Путин: Западный бизнес шепчет на ухо о возвращении в Россию в ближайшем времени
Президент России Владимир Путин заявил, что западные компании продают бизнес, планируя вернуться в страну.
«Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.
«Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина, сказанные на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин рассказал о мыслях во время работы
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.
«Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня», – ответил Путин на вопрос о том, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.