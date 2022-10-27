Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
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27 октября, четверг | Последнее обновление — 17:26 | vz.ru
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