Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

Взгляд
27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
Разделы

Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...

Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...
Перейти в раздел…

Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Предлагаемый Западом порядок призван дать ему возможность жить без правил
    Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца Песков: Выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать Сечин поразился скорости реализации в ЕС «абсурдных идей США» Богомолов отреагировал на сообщения об обысках
    Украина запросила у США системы ПВО ближней дальности Avenger В центральных районах Украины повреждена энергетическая инфраструктура В Польше впервые демонтируют сразу четыре памятника советским воинам за день Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время суток
    За сутки уничтожено более 240 солдат ВСУ на трех направлениях Военкор рассказал о борьбе с отказами принимать рубли в магазинах Херсона Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования повреждений на «Северном потоке» Глава Союза журналистов поддержал идею Сладкова о вузе для подготовки военкоров

    «написано на иврите»


    Захарова раскрыла детали «исхода» Собчак из России

    тактическое ядерное оружие


    Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе бомб B61-12

    опасения немцев


    Стало известно об отказе немецких солдат служить из-за ситуации на Украине

    Видео

    колоссальные убытки


    Как Россия подпортила жизнь Boeing

    серьезные разногласия


    Фундамент Евросоюза затрещал по швам

    крепость «АвтоЗАЗ»


    Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

    «политический украинец»


    Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    новый премьер-министр


    Геворг Мирзаян: Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    игра с шулерами


    Александр Свистунов: Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    острое противостояние


    Сергей Худиев: Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •