Путин объяснил план нового мироустройства

«На Западе должны помнить: «посеявший ветер пожнет бурю», – с таким предупреждением Владимир Путин обратился с трибуны международного клуба «Валдай». Российский лидер выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.

В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема форума в этом году обозначена так – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Четырехдневное заседание собрало более ста экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и сорока других государств, включая Китай, Индию, США, Германию, Францию, Турцию, Бразилию.

Анонсируя выступление главы государства, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что «наверняка потом много будут анализировать его содержание, изучать, читать и перечитывать».

Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир, констатировал глава российского государства. «На площадке Валдайского клуба мы с вами не раз говорили о тех сдвигах – серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире. О тех рисках, которые связаны с деградацией мировых институтов, с размыванием принципов коллективной безопасности, с подменой международного права так называемыми правилами», – заметил президент.

Говоря о нынешней политике Запада, Путин охарактеризовал ее с помощью выдержки из знаменитой Гарвардской речи нобелевского лауреата, писателя Александра Солженицына». Писатель еще в 1978 году упрекал Запад в «ослеплении превосходства», на которое опирается представление, что «все обширные области на нашей планете» обязаны подняться до уровня «нынешних западных систем». По мнению Путина, такое представление до сих пор царит в западном обществе. «Семьдесят восьмой год, но ничего не поменялось, – констатировал глава государства. –

За прошедшие полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир».

Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемый Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».

«Не стесняются ничего. Взяли Сулеймани убили, иранского генерала, – привел пример Путин. – Можно было как угодно относиться к Сулеймани, ну как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьих стран и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?». Касем Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он погиб в результате ракетного удара, целенаправленно нанесенного по его автоколонне близ Багдада ВС США в январе 2020 года. Эту операцию провела администрация президента Дональда Трампа.

Реальным шансом для мировых регионов (не исключая и Европы) восстановить свою политическую и экономическую субъектность становится строительство многополярного мира, уверен Путин. «Сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными технологиями и научными разработками в самых разных областях, по многим направлениям могут успешно конкурировать с западными транснациональными компаниями», – сказал глава государства. Наша страна не была «полуколонией» Запада и в условиях санкций оказалась сильнее, чем даже сама ожидала, добавил Путин.

Перед человечеством сейчас два пути: дальше накапливать груз проблем, которые «неизбежно всех раздавят», или вместе попытаться найти решения, предложил президент, – «пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и безопасным. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, поэтому убежден: рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется».

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», – предупредил Путин. По словам главы государства, ситуация в мире «в известной степени революционная», такое положение дел чревато цепью конфликтов, которые будут представлять угрозу для всего человечества. Конструктивно решить такие противоречия – главная историческая задача, подчеркнул президент.

При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей. «И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу народов, планета строит симфонию человеческой цивилизации», – сказал он.

«Убежден, диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов. Деградации личности – любовь к человеку как к творцу, примитивному упрощению и запретам – цветущую сложность культур и традиций», – сказал президент. Путин добавил, что нынешний исторический момент дает странам возможность идти по своему пути развития. По его словам, «перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического оригинального пути развития».

«История, безусловно, все расставит на свои места и «отменит» не произведения величайших и общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению.

Самомнение таких деятелей, что называется, зашкаливает. Вот только их через несколько лет никто даже и не вспомнит, а Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого не хотелось», – подчеркнул президент.

В речи Путина прозвучала пословица «кто посеял ветер пожнет бурю», отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. «Это серьезное предупреждение нашим недоброжелателям, которые взрывают газопроводы, организовывают перевороты, устраивают международный беспредел. Путин очень ясно сказал, что так называемые «мировой порядок» и «мировые правила», о которых постоянно говорят США, на самом деле представляют собой лишь полное отсутствие правил как таковых», – считает депутат.

«У нас на планете есть буйный сумасшедший, который не признает никаких правил и считает приемлемым вести себя подобным образом, – говорит политолог. – Путин предупреждает, что следующий шаг таких людей, возомнивших себя обладателями какого-то превосходства, будет по сути гитлеровский: начинать геноцид других народов и так далее. Попытки покушения на другие народы уже случались в их собственной истории».

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«Но мы должны уметь договариваться. Путин многократно призвал к диалогу и попыткам найти какие-либо решения проблем. Например, проблема неравенства – он подчеркнул, что технологический прогресс сегодня служит не тому, чему он должен служить, то есть не помогает сокращать отставание неразвитых стран от развитых. Наоборот, создается мировая система апартеида: есть класс господ и класс рабов. Однако Россия этого не допустит», – заявляет Матвейчев.

«Путин также опроверг тезис о том, что Россия хочет занять место какого-то гегемона. Мы всегда придерживались политики невмешательства во внутренние дела других государств и будем придерживаться ее и дальше. Как сказал президент: «Мы не лезем в чужой двор». Мир должен быть «цветущей сложностью»: развиваться на основе своих традиционных культур, на основе той специфики, которая есть у каждого этноса, каждого государства», – подытожил депутат.

«Важным в выступлении Путина был тезис о том, что Запад нам не враг, – говорит в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Впрочем, западные собеседники сами не реагирует на призывы Москвы к диалогу. В зале, где выступал президент, по разным причинам в этом году не было многих привычных участников из Америки и западной Европы. Но зал отнюдь не пустовал. Это очень символично: места партнеров России не пустуют, их занимают гости с Востока Евразии. Это показывает: центр мира смещается с Запада на Восток, потому что первый находится в глубочайшем системном кризисе, а второй развивается».

«С одной стороны, так называемый золотой миллиард претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры, – говорит политолог Анна Федорова. – Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения». «Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным», – подчеркивает эксперт.

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