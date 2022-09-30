Президент Путин окончательно сбросил маски с Запада

Взгляд
30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
Разделы

Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
Перейти в раздел…

Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
Перейти в раздел…

Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...

Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. Подробности...
Перейти в раздел…

Самые великие. Выбор народа

России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

Перейти в раздел…

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
    Путин: Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей - россияне навсегда Путин: Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО Лавров назвал фразу Путина, которую Киеву надо воспринимать всерьез
    Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе Украинские войска остановлены под Красным Лиманом Британия внесла Набиуллину в санкционный список
    Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны» Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав Социолог: Путин точно объяснил суть нашего конфликта с коллективным Западом Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева

    Главная тема


    Россия вернулась к выбору Петра Великого

    «как прежде уже не будет»


    Путин: Поле битвы, на которое нас позвала судьба, это поле битвы за большую историческую Россию

    полеты без ограничений


    Авиаэксперт Гусаров объяснил выгоду введения режима «открытого неба» в Калининграде

    тактика Суворова


    Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана

    Видео

    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


    Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

    боевая подготовка


    Как мобилизованных готовят для спецоперации

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    остановить эскалацию


    Владимир Можегов: Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

    спрос с банков


    Владислав Исаев: Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

    отдать долги


    Игорь Караулов: Армия должна занять достойное место

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Ирина Алкснис

    Президент Путин окончательно сбросил маски с Запада

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		30 сентября 2022, 20:24

    Историческая. Именно это слово чаще всего употребляется сейчас в отношении речи Владимира Путина на церемонии включения в состав России четырех новых регионов. Она действительно историческая, причем в таком количестве аспектов, что даже не знаешь, как их ранжировать.

    Суть сказанного президентом проста и грандиозна: «большая историческая Россия» вернулась, готова вернуть себе все, что считает своим, и бросает вызов коллективному Западу, в котором видит врага – не только своего, но и всего мира.

    Однако даже более потрясающим – если не сказать шокирующим, стало то, как, в каких формулировках все это было высказано. А они оказались максимально прямыми и жесткими. Что говорит само за себя, поскольку Владимир Путин – юрист, он известен своей тщательностью в выборе слов и нелюбовью к громким и агрессивным речевым оборотам.

    Сегодняшней речью Путин – национальный лидер сжег последние мосты между нами и Западом. Обратной дороги нет – ни у него, ни у нас.

    На самом деле, конечно, обратной дороги не было уже давно, но надежды, что как-то все утрясется и уладится, сохраняли многие. Этот год развеял последние иллюзии, что у России получится договориться с Западом, достучаться до его – если не человечности, то хотя бы до разума и здравого смысла.

    Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Ну, а выступление президента окончательно расставило точки над i, поскольку в нем все было названо своими словами.

    В лице истеблишмента Запада и конкретно США мир имеет дело с людоедом, который веками живет за счет более слабых, порабощая их, разоряя и уничтожая, не гнушаясь никакие методами – геноцидом, варварскими бомбардировками городов и ядерными ударами. Но теперь эта система подошла к своему исчерпанию, и людоед стал опасен как никогда раньше, потому что на кону стоит его выживание – и ради своего спасения он пойдет на любое преступление.

    Характеризуя правящие круги Запада, Путин использовал такие слова, как «расизм», «неоколониализм» и даже «сатанизм». Он открыто назвал Германию, Японию и Южную Корею оккупированными Вашингтоном странами, а европейские элиты – предателями своих народов. Путин заявил, что США ведут слежку за лидерами стран-вассалов не только в служебных, но и в личных помещениях. Он прямо, безо всяких экивоков, обвинил в диверсиях на «Северных потоках» англосаксов, которые взяли курс на деиндустриализацию Европы и уничтожение общеевропейской инфраструктуры.

    Речь Путина оказалась тем крайне редким случаем, когда слова отзываются в головах и сердцах людей по всей планете. Все-таки выступления политиков обычно имеют четко определенную и не слишком широкую целевую аудиторию. Да это и понятно: трудно, почти невозможно найти общие темы, которые бы задевали за живое людей совершенно разного статуса в любых уголках планеты.

    Путину это удалось.

    Впрочем, в первую очередь это удалось самому коллективному Западу, который дошел до такой степени чудовищности, что к нему испытывают неприязнь, а то и отвращение все большее количество даже его собственных граждан. Российскому президенту оказалось достаточно напомнить о зверствах агрессоров, об использовании оружия массового поражения, о беспощадном высасывании колонизаторами всех ресурсов, о подсаживании целых наций на наркотики, о чудовищных экспериментах на людях, об уничтожении традиционной культуры и об очень многом другом.

    При этом рядовое население самого коллективного Запада во многом находится в том же положении, что и общества незападных стран, которых стараются лишить суверенитета любыми методами. Во всяком случае, в речи президента России есть о чем задуматься и жителям «ржавого пояса» США, и британскому среднему классу, которому грозит замерзание этой зимой, да и континентальным европейцам, которых так бесцеремонно и стремительно опускают в новые «темные века», что реальность начинает потихоньку пробиваться даже в совершенно запудренные пропагандой мозги.

    Но главным адресатом выступления президента Путина, разумеется, были его сограждане и соотечественники – «большая историческая Россия». Потому что именно им – нам – предстоит выстоять в очередной схватке не на жизнь, а на смерть с коллективным Западом – так же, как это делали наши предки век за веком на протяжении тысячи лет. 

    И неспроста президент одним из первых тезисов заявил, что происходящее – вхождение в состав Российской Федерации новых регионов – это навсегда. Россия вернулась на эту землю, к своим людям, и больше не уйдет. Обсуждать тут нечего.

    Ну, а к переговорам с Киевом Москва, конечно, готова – и даже, можно сказать, настаивает на них. Хотя украинский ответ на это щедрое предложение был очевиден сразу – и он последовал. Как, впрочем, и реакция Запада.

    Маски сброшены, обнажилась суть вещей и процессов. Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •