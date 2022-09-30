Президент Путин окончательно сбросил маски с Запада

Историческая. Именно это слово чаще всего употребляется сейчас в отношении речи Владимира Путина на церемонии включения в состав России четырех новых регионов. Она действительно историческая, причем в таком количестве аспектов, что даже не знаешь, как их ранжировать.

Суть сказанного президентом проста и грандиозна: «большая историческая Россия» вернулась, готова вернуть себе все, что считает своим, и бросает вызов коллективному Западу, в котором видит врага – не только своего, но и всего мира.

Однако даже более потрясающим – если не сказать шокирующим, стало то, как, в каких формулировках все это было высказано. А они оказались максимально прямыми и жесткими. Что говорит само за себя, поскольку Владимир Путин – юрист, он известен своей тщательностью в выборе слов и нелюбовью к громким и агрессивным речевым оборотам.

Сегодняшней речью Путин – национальный лидер сжег последние мосты между нами и Западом. Обратной дороги нет – ни у него, ни у нас.

На самом деле, конечно, обратной дороги не было уже давно, но надежды, что как-то все утрясется и уладится, сохраняли многие. Этот год развеял последние иллюзии, что у России получится договориться с Западом, достучаться до его – если не человечности, то хотя бы до разума и здравого смысла.

Ну, а выступление президента окончательно расставило точки над i, поскольку в нем все было названо своими словами.

В лице истеблишмента Запада и конкретно США мир имеет дело с людоедом, который веками живет за счет более слабых, порабощая их, разоряя и уничтожая, не гнушаясь никакие методами – геноцидом, варварскими бомбардировками городов и ядерными ударами. Но теперь эта система подошла к своему исчерпанию, и людоед стал опасен как никогда раньше, потому что на кону стоит его выживание – и ради своего спасения он пойдет на любое преступление.

Характеризуя правящие круги Запада, Путин использовал такие слова, как «расизм», «неоколониализм» и даже «сатанизм». Он открыто назвал Германию, Японию и Южную Корею оккупированными Вашингтоном странами, а европейские элиты – предателями своих народов. Путин заявил, что США ведут слежку за лидерами стран-вассалов не только в служебных, но и в личных помещениях. Он прямо, безо всяких экивоков, обвинил в диверсиях на «Северных потоках» англосаксов, которые взяли курс на деиндустриализацию Европы и уничтожение общеевропейской инфраструктуры.

Речь Путина оказалась тем крайне редким случаем, когда слова отзываются в головах и сердцах людей по всей планете. Все-таки выступления политиков обычно имеют четко определенную и не слишком широкую целевую аудиторию. Да это и понятно: трудно, почти невозможно найти общие темы, которые бы задевали за живое людей совершенно разного статуса в любых уголках планеты.

Путину это удалось.

Впрочем, в первую очередь это удалось самому коллективному Западу, который дошел до такой степени чудовищности, что к нему испытывают неприязнь, а то и отвращение все большее количество даже его собственных граждан. Российскому президенту оказалось достаточно напомнить о зверствах агрессоров, об использовании оружия массового поражения, о беспощадном высасывании колонизаторами всех ресурсов, о подсаживании целых наций на наркотики, о чудовищных экспериментах на людях, об уничтожении традиционной культуры и об очень многом другом.

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При этом рядовое население самого коллективного Запада во многом находится в том же положении, что и общества незападных стран, которых стараются лишить суверенитета любыми методами. Во всяком случае, в речи президента России есть о чем задуматься и жителям «ржавого пояса» США, и британскому среднему классу, которому грозит замерзание этой зимой, да и континентальным европейцам, которых так бесцеремонно и стремительно опускают в новые «темные века», что реальность начинает потихоньку пробиваться даже в совершенно запудренные пропагандой мозги.

Но главным адресатом выступления президента Путина, разумеется, были его сограждане и соотечественники – «большая историческая Россия». Потому что именно им – нам – предстоит выстоять в очередной схватке не на жизнь, а на смерть с коллективным Западом – так же, как это делали наши предки век за веком на протяжении тысячи лет.

И неспроста президент одним из первых тезисов заявил, что происходящее – вхождение в состав Российской Федерации новых регионов – это навсегда. Россия вернулась на эту землю, к своим людям, и больше не уйдет. Обсуждать тут нечего.

Ну, а к переговорам с Киевом Москва, конечно, готова – и даже, можно сказать, настаивает на них. Хотя украинский ответ на это щедрое предложение был очевиден сразу – и он последовал. Как, впрочем, и реакция Запада.

Маски сброшены, обнажилась суть вещей и процессов. Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед.