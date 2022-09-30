Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.

Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».

Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».

Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств–членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо в начале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД