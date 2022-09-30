|
|
Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
|
|
Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств–членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо в начале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Донецкий депутат Бердичевский рассказал о ситуации в Красном Лимане
|
|
ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Однако он уверен, что союзные войска в силах этому воспрепятствовать в случае ввода резервов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным и предрек скорый перелом.
«В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт. Это должно показать Западу, что они в состоянии вести контрнаступление и забирать территории назад», – предположил собеседник.
«Наши, конечно, справятся с этим натиском. Но без подкрепления очень тяжело. Сегодня мы ожидаем серьезное увеличение нашей группировки на этом направлении. Должны быть введены резервы. Вероятнее всего, мы отбросим противника. Для них в любом случае закончится это очень плохо», – уверен он.
В целом, заметил Бердичевский, помимо Красного Лимана сейчас сложно назвать наиболее сложные участки в Донецкой народной республике. «По сути, тяжело идут дела по всей линии боевого соприкосновения. И сегодня для нас крайне важно получить подкрепление», – заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Он отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления.
Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на Угледарском направлении, но указал, что на некоторых участках там наблюдается продвижение союзных сил. Одно из успешных направлений, по словам Пушилина, – Пески, передает ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал ситуацию в районе Красного Лимана «критической».
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру по факту находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана», – пишет он.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин предсказал скорый перелом на самом сложном направлении боев в ДНР
|
|
Краснолиманское направление боев остается самым сложным, но вскоре союзным силам удастся переломить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления. Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на угледарском направлении, но указал, что на нем на некоторых участках наблюдается продвижение союзных сил. Также он сообщил, что одно из успешных направлений – Пески, передает ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что после того, как республика войдет в состав России, «граница в привычном режиме исчезнет», хотя могут сохраниться проверочные мероприятия, связанные с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Пушилин также призвал жителей региона активно принимать участие в кадровых конкурсах «Лидеры возрождения».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Глава российского государства Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Пушилин подписал постановление о конфискации недвижимости Ахметова
|
|
Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление Госкомитета обороны ДНР о конфискации недвижимости более чем 140 украинских граждан и двух компаний.
В частности, речь идет о собственности украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, экс-главы Компартии Украины Петра Симоненко, гендиректора связанного с Ахметовым холдинга ДТЭК Максима Тимченко, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Указывается, что недвижимость решено обратить в государственную собственность без компенсации, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба группы компаний System Capital Management, акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ. В компании заявили, что промышленные предприятия Ахметова, включая «Азовсталь», стали «целью российских вооруженных сил». В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут. Как сообщало издание «Форбс Украина» в июле, Ахметов за последние несколько месяцев потерял 64% состояния, но остался самым богатым украинцем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
|
|
Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
«Постановляю: признать суверенитет и независимость Херсонской области», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, а также волеизъявления народа Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
По его словам, новости по Красному Лиману очень тревожные, ВФУ взяли его в полукольцо, но дорога от Сватово под контролем сил ДНР и России, периодически под обстрелом.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о сложной обстановке у Ямполя и Дробышева, украинские военные бросили туда серьезные силы, но к союзным войскам подтягиваются резервы.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Донецк и Мариуполь украсили флагами России
|
|
Города Донецк и Мариуполь украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ.
В частности, проспект Строителей и площадь Свободы в Мариуполе украшены растяжками с флагами России, передает РИА «Новости».
Флаги России также вывешены и на домах в центре Донецка – в основном это делают сами местные жители.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
|
|
Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.
Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.
Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.
Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.
Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
|
|
Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин уведомил Госдуму о предложениях принятия новых территорий в состав России
Российский лидер Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, президент уведомил ГД о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в России в качестве новых субъектов, отмечено в его Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам
Президент России Владимир Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
«В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств», – сказал он на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ, сообщает ТАСС.
Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, продолжил Путин, государства Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. По словам Путина, «только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Песков анонсировал участие глав четырех территорий в подписании договоров о принятии в России
Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в пятницу состоится объемное выступление Владимира Путина, а после него – церемония подписания документов, в которой примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.