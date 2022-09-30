Путин: Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей – россияне навсегда

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав РФ заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», – подчеркнул он.

По словам президента, киевский режим пытался взрастить на освобожденных территориях ненависть к России и всему русскому.

«Партийные элиты СССР в Беловежской пуще в 1991 году развалили великую страну вопреки воле людей, это обернулось национальной катастрофой», – передает ТАСС слова Путина.

При этом глава страны подчеркнул, что Россия не стремится к восстановлению СССР: «Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России сегодня это уже не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России.



Путин подчеркнул, что Москва не предаст выбор людей на освобожденных территориях присоединиться к России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.