Путин назвал днем справедливости вхождение в состав России новых регионов

День подписания документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России является днем правды и справедливости, заявил президент России Владимир Путин на митинг-концерте в честь присоединения новых регионов.

«Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости», – цитирует его ТАСС.

Путин отметил, что именно Россия создала современную Украину. Он также добавил, что Россия сделает все для обеспечения безопасности и возрождения.

Он подчеркнул, что Россия открывает свое сердце жителям ее новых регионов. «Добро пожаловать домой!» – заявил он.

Глава государства завершил свое выступление на концерте-митинге словами «победа будет за нами». «Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – сила. А значит, победа будет за нами!» – воскликнул он.

Ранее сообщалось, что на Красной площади и прилегающих улицах собрались десятки тысяч человек после подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.