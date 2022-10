Путин против американофобии и еврофобии Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое 28 октября 2022, 14:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Евгений Романов,

Егвений Поздняков

В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами. «Президент Владимир Путин обрушился с критикой на США и Европу из-за войны на Украине, осыпал похвалами Саудовскую Аравию и вновь заявил о поддержке притязаний Китая на Тайвань, стремясь представить Россию поборником консервативных ценностей против западного либерализма», – пишет Bloomberg. Издание также обратило внимание на слова Путина о том, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. «Нам не нужен ядерный удар по Украине», – сказал Путин, заявив, что Россия лишь намекнула в ответ на обсуждение в США и Европе возможности атомного конфликта. «Никакого смысла, ни военного, ни политического». «Выглядя расслабленным и уверенным в себе», Путин отметил, что «американские сторонники консервативных ценностей поддерживают Россию. При этом он обвинил лидеров США и Европы в своеволии и заявил, что эра американского господства подходит к концу. Он также настаивал на том, что Россия не является врагом Запада», – добавляет издание. «Речь Путина была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом. При этом Россия сражается с «западными элитами», а не с самим Западом», – пишет The New York Times. «Есть как минимум два Запада», – сказал Путин. Один из них, по его словам, – это Запад «традиционных, в основном христианских ценностей», к которым россияне чувствуют родство. Но, по его словам, «есть другой Запад – агрессивный, космополитический, неоколониальный, действующий как оружие неолиберальной элиты» и пытающийся навязать всем остальным свои «довольно странные» ценности. Он приправил свои замечания ссылками на «десятки полов» и «гей-парады». «В своем почти четырехчасовом выступлении российский лидер не упомянул промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Но его колкости в адрес «элит» напоминают, что он все еще надеется на союзы сторонников России на Западе», – приходят к выводу в NYT и добавляют: «Сам Путин уверен, что в конечном итоге Запад будет вынужден вовлечь Россию и другие державы в переговоры о будущем мировом порядке. «Я всегда верил и верю в силу здравого смысла, – сказал он. – Поэтому я убежден, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать разговор на равных». Издание Politico, как и многие другие американские СМИ, акцентирует внимание на нежелании президента России использовать ядерное оружие: «Кроме того, Путин подтвердил свое давнее утверждение о том, что русские и украинцы являются частью единого народа, и снова обозначил Украину как «искусственное государство», получившее исторические русские земли от коммунистических правителей в советское время». «Также российский лидер заявил, что политика Запада приведет к еще большему хаосу, добавив, что «кто посеет ветер, тот пожнет бурю». Путин сказал, что он «все время» думает о потерях, которые Россия понесла в конфликте на Украине, но настаивал на том, что отказ НАТО исключить возможное членство Украины и отказ Киева придерживаться мирного соглашения по конфликту на востоке страны не оставили Москве другого выхода», – добавляет СМИ. Между тем издание The Washington Post пишет, что «необходимость в большей дипломатии между Россией и США очевидна, но она должна сосредоточиться на предотвращении катастрофического конфликта между двумя странами, а не на бесплодных попытках остановить войну на Украине». «США имеют неизменный национальный интерес в том, чтобы избежать прямой войны с Россией. В преддверии конфликта на Украине Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Дипломаты должны возобновить эту дискуссию. Напомним, что взаимные гарантии были формулой разрешения Карибского кризиса. Секретная сделка заключалась в следующем: мы выведем наше ядерное оружие из Турции, если вы уберете свое с Кубы», – пишет автор WP. «Поэтому США не следует сейчас торговаться по поводу эндшпиля войны на Украине. Это прерогатива Киева. Но пришло время для срочных разговоров о том, как не допустить, чтобы эта ужасная война превратилась во что-то гораздо худшее», – полагают в издании. В свою очередь Financial Times указывает на «более примирительный тон Путина, нежели в предыдущие месяцы», потому что президент России «закончил свое выступление призывом к взаимному уважению, а не угрозами»: «Он отметил, что в декабре Россия обратилась к США с предложением возобновить переговоры по стратегической стабильности, но Москва не получила ответа». «Если они хотят, мы готовы». «Путин добавил, что в мире много центров силы и по этой причине необходимо реструктурировать Совет Безопасности ООН и начать «диалог на равных» между глобальными державами, в том числе Россией и Западом», – отмечает FT. Другие британские СМИ отреагировали на высказывания российского лидера о бывшем премьере Британии. «Путин назвал Лиз Трасс «сумасшедшей», – гласит заголовок телеканала Sky News. – Он сказал, что она, вероятно, была «немного не в себе», и заявил, что «никогда ничего не говорил заранее о возможном применении Россией ядерного оружия». The Guardian, анализируя слова Путина, также отмечает критику Трасс «за то, что она «готова сделать это», то есть применить ядерное оружие». «Ну, допустим, она там ляпнула – девушка, кажется, немножко не в своем уме», – сказал Путин. – Как ты можешь говорить такие вещи публично? Он обвинил Вашингтон в том, что он не дистанцировался от высказываний Трасс». Примечательно, что в Азии тоже активно анализируют выступление Путина, особенно в Китае. «Путин предупредил, что мир ждет «самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны», и раскритиковал западных либеральных лидеров за подрыв «традиционных ценностей», – пишет Sina. «В речи Путина также ощущалось предвосхищение грядущей революцией. Использовалась цитата Ленина о том, что «низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут продолжать жить по-старому». Кроме того, президент высказался и по поводу «кремлевского заговора»: он подчеркивает, что видеть везде руку Москвы – безумие», – пишет информационный портал Fenghuang Wang. На эту тему «Путин еще раз заявил о своем мнении по поводу украинцев и русских: это один народ. Конфликт для российского лидера, таким образом, приобретает характер гражданской войны, которую подпитывает Запад», – говорится в публикации. «Данное мнение Путин подкрепил цитатой писателя Солженицына об «ослеплении превосходства», что присуще западным странам. Речь президента в целом изобиловала отсылками на великих деятелей прошлого: Достоевский, Коперник, Шекспир» – подчеркивает автор. «Он признал странными новомодные тенденции в странах Запада, имея в виду десятки гендеров и гей-парады. Однако он укорил их не в том, что они допускают подобное у себя, а в том, что они пытаются это навязать другим странам. «Никто не сможет диктовать России то, какое общество она будет строить», – цитирует портал слова Путина. «Из озвученного можно сделать вывод, что разногласия между Россией и Западом не могут быть преодолены в короткие сроки. У Путина нет иллюзий по этому поводу. Мир однозначно претерпевает существенные изменения, и это хорошо отражается в речи Путина. Кстати, цитату о низших и высших классах легко прочувствовать и пропустить через себя», – резюмируют китайские аналитики.