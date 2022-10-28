Взгляд
28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
Разделы

Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
Перейти в раздел…

Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Обходной путь в НАТО для Украины

Как поссорились Макрон и Шольц

Массовая мобилизация на Украине

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Штайнмайер назвал Германию и Россию противоборствующими странами
    Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения В Херсоне рассказали об укреплении города на случай прорыва ВСУ Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран Шольц и Макрон собрались нанести США ответный торговый удар
    Российские средства ПВО в Херсонской области сбили Ми-8 ВВС Украины Названы сроки строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине Польша представила Германии полный список требований за ущерб от Второй мировой В Грузии заговорили о возможных санкциях против официальных лиц Украины
    Депутат Метелев предложил создать сервис для воинского учета на госуслугах Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России

    поддержка боевого духа


    Заславский поддержал идею обязать артистов театров выступать на фронте

    Тезет в Чечне


    Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

    Секретарь Совбеза


    Патрушев извинился за статью помощника о хасидах

    Видео

    речь на «Валдае»


    Путин против американофобии и еврофобии

    Карибский кризис


    Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

    глобальный рынок


    Монополия доллара начала разрушаться

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    новый премьер-министр


    Геворг Мирзаян: Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    игра с шулерами


    Александр Свистунов: Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    острое противостояние


    Сергей Худиев: Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

    The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией
    		   28 октября 2022, 14:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Евгений Романов,
    Егвений Поздняков

    В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.

    «Президент Владимир Путин обрушился с критикой на США и Европу из-за войны на Украине, осыпал похвалами Саудовскую Аравию и вновь заявил о поддержке притязаний Китая на Тайвань, стремясь представить Россию поборником консервативных ценностей против западного либерализма», – пишет Bloomberg. Издание также обратило внимание на слова Путина о том, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине.

    «Нам не нужен ядерный удар по Украине», – сказал Путин, заявив, что Россия лишь намекнула в ответ на обсуждение в США и Европе возможности атомного конфликта. «Никакого смысла, ни военного, ни политического».

    «Выглядя расслабленным и уверенным в себе», Путин отметил, что «американские сторонники консервативных ценностей поддерживают Россию. При этом он обвинил лидеров США и Европы в своеволии и заявил, что эра американского господства подходит к концу. Он также настаивал на том, что Россия не является врагом Запада», – добавляет издание.

    «Речь Путина была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом. При этом Россия сражается с «западными элитами», а не с самим Западом», – пишет The New York Times.

    «Есть как минимум два Запада», – сказал Путин. Один из них, по его словам, – это Запад «традиционных, в основном христианских ценностей», к которым россияне чувствуют родство. Но, по его словам, «есть другой Запад – агрессивный, космополитический, неоколониальный, действующий как оружие неолиберальной элиты» и пытающийся навязать всем остальным свои «довольно странные» ценности. Он приправил свои замечания ссылками на «десятки полов» и «гей-парады».

    «В своем почти четырехчасовом выступлении российский лидер не упомянул промежуточные выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Но его колкости в адрес «элит» напоминают, что он все еще надеется на союзы сторонников России на Западе», – приходят к выводу в NYT и добавляют:

    «Сам Путин уверен, что в конечном итоге Запад будет вынужден вовлечь Россию и другие державы в переговоры о будущем мировом порядке. «Я всегда верил и верю в силу здравого смысла, – сказал он. – Поэтому я убежден, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать разговор на равных».

    Издание Politico, как и многие другие американские СМИ, акцентирует внимание на нежелании президента России использовать ядерное оружие: «Кроме того, Путин подтвердил свое давнее утверждение о том, что русские и украинцы являются частью единого народа, и снова обозначил Украину как «искусственное государство», получившее исторические русские земли от коммунистических правителей в советское время».

    «Также российский лидер заявил, что политика Запада приведет к еще большему хаосу, добавив, что «кто посеет ветер, тот пожнет бурю». Путин сказал, что он «все время» думает о потерях, которые Россия понесла в конфликте на Украине, но настаивал на том, что отказ НАТО исключить возможное членство Украины и отказ Киева придерживаться мирного соглашения по конфликту на востоке страны не оставили Москве другого выхода», – добавляет СМИ.

    Между тем издание The Washington Post пишет, что «необходимость в большей дипломатии между Россией и США очевидна, но она должна сосредоточиться на предотвращении катастрофического конфликта между двумя странами, а не на бесплодных попытках остановить войну на Украине».

    «США имеют неизменный национальный интерес в том, чтобы избежать прямой войны с Россией. В преддверии конфликта на Украине Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Дипломаты должны возобновить эту дискуссию. Напомним, что взаимные гарантии были формулой разрешения Карибского кризиса. Секретная сделка заключалась в следующем: мы выведем наше ядерное оружие из Турции, если вы уберете свое с Кубы», – пишет автор WP.

    «Поэтому США не следует сейчас торговаться по поводу эндшпиля войны на Украине. Это прерогатива Киева. Но пришло время для срочных разговоров о том, как не допустить, чтобы эта ужасная война превратилась во что-то гораздо худшее», – полагают в издании.

    В свою очередь Financial Times указывает на «более примирительный тон Путина, нежели в предыдущие месяцы», потому что президент России «закончил свое выступление призывом к взаимному уважению, а не угрозами»: «Он отметил, что в декабре Россия обратилась к США с предложением возобновить переговоры по стратегической стабильности, но Москва не получила ответа». «Если они хотят, мы готовы».

    «Путин добавил, что в мире много центров силы и по этой причине необходимо реструктурировать Совет Безопасности ООН и начать «диалог на равных» между глобальными державами, в том числе Россией и Западом», – отмечает FT.

    Другие британские СМИ отреагировали на высказывания российского лидера о бывшем премьере Британии. «Путин назвал Лиз Трасс «сумасшедшей», – гласит заголовок телеканала Sky News. – Он сказал, что она, вероятно, была «немного не в себе», и заявил, что «никогда ничего не говорил заранее о возможном применении Россией ядерного оружия».

    The Guardian, анализируя слова Путина, также отмечает критику Трасс «за то, что она «готова сделать это», то есть применить ядерное оружие». «Ну, допустим, она там ляпнула – девушка, кажется, немножко не в своем уме», – сказал Путин. – Как ты можешь говорить такие вещи публично? Он обвинил Вашингтон в том, что он не дистанцировался от высказываний Трасс».

    Примечательно, что в Азии тоже активно анализируют выступление Путина, особенно в Китае. «Путин предупредил, что мир ждет «самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны», и раскритиковал западных либеральных лидеров за подрыв «традиционных ценностей», – пишет Sina.

    «В речи Путина также ощущалось предвосхищение грядущей революцией. Использовалась цитата Ленина о том, что «низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут продолжать жить по-старому». Кроме того, президент высказался и по поводу «кремлевского заговора»: он подчеркивает, что видеть везде руку Москвы – безумие», – пишет информационный портал Fenghuang Wang.

    «Путин еще раз заявил о своем мнении по поводу украинцев и русских: это один народ. Конфликт для российского лидера, таким образом, приобретает характер гражданской войны, которую подпитывает Запад», – говорится в публикации.

    «Данное мнение Путин подкрепил цитатой писателя Солженицына об «ослеплении превосходства», что присуще западным странам. Речь президента в целом изобиловала отсылками на великих деятелей прошлого: Достоевский, Коперник, Шекспир» – подчеркивает автор.

    «Он признал странными новомодные тенденции в странах Запада, имея в виду десятки гендеров и гей-парады. Однако он укорил их не в том, что они допускают подобное у себя, а в том, что они пытаются это навязать другим странам. «Никто не сможет диктовать России то, какое общество она будет строить», – цитирует портал слова Путина.

    «Из озвученного можно сделать вывод, что разногласия между Россией и Западом не могут быть преодолены в короткие сроки. У Путина нет иллюзий по этому поводу. Мир однозначно претерпевает существенные изменения, и это хорошо отражается в речи Путина. Кстати, цитату о низших и высших классах легко прочувствовать и пропустить через себя», – резюмируют китайские аналитики.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •