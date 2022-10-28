Россия создает новый международный порядок

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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
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Путин объяснил план нового мироустройства

Путин противопоставил мировой диктатуре США «цветущую сложность» культур и традиций Павел Быркин/TACC
«На Западе должны помнить: «посеявший ветер пожнет бурю», – с таким предупреждением Владимир Путин обратился с трибуны международного клуба «Валдай». Российский лидер выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.  Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...

Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...
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Как поссорились Макрон и Шольц

Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Обсуждение: 4 комментария
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Тимофей Бордачёв

    Россия создает новый международный порядок

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		28 октября 2022, 08:50

    Выступление Владимира Путина перед отечественными и зарубежными участниками клуба «Валдай» – уникальное явление для международной политики, и тем более жизни экспертного сообщества. Никогда ранее лидер державы, находящейся в состоянии острого конфликта с таким большим количеством противников, не находил времени для обстоятельного разговора с учеными и лидерами общественного мнения из разных стран.

    Это действительно признак новейшего времени: столкновение с коалицией стран Запада не означает изоляции России или прекращения обсуждения самых важных проблем мира с теми, кто к такому разговору готов. И одновременно – особенность российской политики открытости к диалогу, несмотря ни на какие внешнеполитические обстоятельства и конфликты.

    Выступление президента было посвящено главному с учетом международной специфики аудитории – объяснению того, что означает столкновение России с коллективным Западом в контексте развития мира и одновременно нашей устойчивости в условиях развернувшегося противостояния. Неслучайно Владимир Путин подчеркнул: Россия не собирается жертвовать собой ради каких-то абстрактных идеалов. Сейчас она именно что работает над укреплением собственного суверенитета и способности самостоятельно развиваться. Цели эти сугубо личные, отражающие наиболее важные задачи, стоящие перед страной.

    Но одновременно интересы России совпадают с устремлениями большей части человечества. Это факт, даже если никто среди стран Мирового большинства (государства, население которых составляет 85% населения Земли) не собирается выступать сейчас единым фронтом против неоколониальной системы Запада. Их всех – от огромного Китая до монархий Персидского залива, от Индии до небольших стран Африки – интересует право на развитие. Однако в рамках той системы, которая была создана США и Европой после холодной войны, именно возможность развития стала самым сложным, нерешаемым вопросом для большинства государств мира.

    Практически каждая из стран получила свое место в «пищевой цепочке», на самом верху которой находятся США. Этим вполне были удовлетворены старые элиты и небольшая верхняя прослойка населения. Назначенное Западом место означает способность получать от глобализации какие-то выгоды, но не дает шанса двигаться вверх. Оборотной стороной даже относительного процветания в рамках либерального мирового порядка становится стагнация. Поэтому сейчас даже такие консервативные политические режимы, как Саудовская Аравия, понимают, что без выхода из созданной Западом «зоны комфорта» они будут стагнировать и в итоге взорвутся.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Внутренний кризис в США и Европе заставляет их все меньше действовать через экономические выгоды и все больше полагаться на грубую силу и принуждение. Мы видим, что на переговорах даже со своими союзниками представители Вашингтона постоянно прибегают к угрозам, и крайне редко способны исходить из экономической рациональности партнеров. Американцы ведут себя так, потому что не знают иного способа сохранить свою монополию. В этой связи можно не согласиться с Владимиром Путиным, сказавшим, что вызов Западу никто не бросает, все просто хотят развиваться. Современный мир был до последнего времени устроен так, что сам по себе факт развития остальных – это уже вызов для монопольного положения США и Европы, угроза их способности вести паразитическое существование в масштабах всей планеты. Китай, сумевший на колоссальных человеческих ресурсах создать могучую экономику – это самая большая угроза такой монополии. Сейчас по этому пути идет уже Мировое большинство.

    В практическом плане важнейшее место в новом международном порядке будет занимать уже формирующаяся система мировых финансов и торговли, не замкнутая на одну или две западные валюты. Для этого Россия и ее партнеры переходят сейчас на взаимные расчеты в национальных денежных единицах – этому вопросу президент уделил особое внимание. Огромная доля монопольного положения Запада заключается в способности контролировать мировые финансы и расчеты, обеспечивающие функционирование всей мировой экономики. Неслучайно первыми сильнейшими ударами экономической войны против России стало отсоединение ее от механизмов транзакций, которые контролируют США и Европа.

    Однако такое поведение сразу привело к стремлению других стран мира обезопасить себя от подобного обращения в будущем. Применение таких методов против России означает – Запад готов идти на самые решительные меры, но одновременно исчерпал другие способы убеждения в своей правоте. В будущем мировая финансовая система будет формироваться несколькими независимыми центрами, обеспечивающими остальным необходимую свободу выбора и конкуренцию. Чем больше их будет, тем лучше, поскольку за последние 30 лет мы имели массу возможностей убедиться, что монополизм является не просто злом, а абсолютным злом, когда обладатели такого положения преследуют политические интересы.

    Другими словами, международный контекст сейчас на стороне России, которая волей судьбы первая столкнулась с Западом в военно-дипломатическом конфликте вокруг украинской проблемы. И сейчас вопрос не в том, проиграет ли Запад – он уже исторически обречен лишиться своего монопольного положения в мире. Для России наиболее важно то, какими мы сами выйдем из развернувшегося противостояния, как выстоит и окрепнет государство, общество и национальная экономика.

    Здесь перед Россией масса проблем – общество и государство последние десятилетия развивались в состоянии сравнительного комфорта и отсутствия необходимости для мобилизации. От того, насколько успешно с этими проблемами удастся справиться, зависит место страны в будущем международном порядке. Но сделать это необходимо без отказа от достижений свободной рыночной экономики, демократии и идейного многообразия. Превращаться в милитаризованное общество ради победы над Западом нельзя – мы это уже проходили, а результатом стало поражение в холодной войне.

    При этом во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это тоже не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Во-первых, они нужны для развития новых внешнеэкономических связей, необходимых национальной промышленности и другим секторам. Во-вторых, сотрудничество с незападным миром уже стало частью усилий по разрушению монополии США и Европы, угрожающей нашему выживанию. Каждая независимая от Запада транзакция или торговое соглашение – это удар по его гегемонии в мировой политике и экономике. В-третьих, чем больше будет в мире самостоятельных государств, тем лучше для России – ее интересы и ценности отвергают попытки унификации и создания единых стандартов всего.

    Поэтому для России центральным элементом внешнеполитической стратегии становится поддержка самостоятельного развития других. Это означает создание возможностей для свободного и взаимного трансфера идей, технологий и образования. В каком-то смысле такую политику проводил СССР в свои лучшие времена. Только тогда препятствием были идеологические догмы. Теперь Россия более прагматична и одновременно открыта для того, чтобы принимать ценности остальных такими, как они есть.

    Задача состоит не в том, чтобы навязать остальным идеи или союзы – в этом никто в мире не нуждается. Запад, как и СССР в свое время, уже пробовал заставить всех ходить одним строем – и результаты достаточно очевидны. Успешной станет политика, способная постоянно учитывать интересы наших партнеров из стран Мирового большинства, помогать им в достижении большей свободы выбора, планомерно работать над тем, чтобы возникшее сейчас объективное совпадение интересов стало основой наших отношений и нового, более справедливого международного порядка.

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