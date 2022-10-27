Политолог: Центр мира смещается с Запада на Восток

Влияние Запада в мире снижается, а Востока наоборот возрастает, и в этом виноват сам Запад. Таков один из главных посылов речи Путина перед иностранными аналитиками. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя выступление президента России на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Важным в выступлении Путина был тезис о том, что Запад нам не враг. Впрочем, западные собеседники сами не реагирует на призывы Москвы к диалогу. В зале, где выступал президент, по разным причинам в этом году не было многих привычных участников из Америки и западной Европы. Но зал отнюдь не пустовал. Это очень символично: места партнеров России не пустуют, их занимают гости с Востока Евразии. Это показывает: центр мира смещается с Запада на Восток, потому что первый находится в глубочайшем системном кризисе, а второй развивается», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению Путина, миру больше не нужна «вертикальная гегемония» с одним центром, и «Валдай» наглядно показал правоту этих слов – на заседание собрались участники из 41-й страны, полагает эксперт.

«Мысль о необходимости соблюдения баланса интересов между всеми государствами без исключения также прошла красной линией через всё выступление Путина», – отметил Мартынов.

Российская сторона не считает себя врагом западных стран, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай». «В нынешних условиях жёсткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.

«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент. Россия в ответ на это получила по всем направлениям отрицательный ответ и постоянно растущее давление, создание очагов напряженности у границ.

Путин также заявил, что Москва готова поставлять западным странам нефть и газ, но они отказываются. «И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва «Северных потоков», одна только (нитка) работает. 2,5 млрд кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь причём?» – отметил политик. Путин добавил, что газ является лучшим источником энергии в переходном периоде к углеродной нейтральности.