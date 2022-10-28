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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
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Путин против американофобии и еврофобии

Блогеры: То, что делает Путин, это не только антиглобалисткая революция. Это – революция антиэлитарная Михаил Метцель/POOL/ТАСС
«Мы стоим на рубеже эпох, когда заканчивает свое существование однополярный мир. Преобразования проходят болезненно, но итог будет иметь историческое значение». К такому выводу пришли российские политики и блогеры, оценивая речь Владимира Путина на «Валдае». Как считают эксперты, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира. Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Россия создает новый международный порядок

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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    Путин против американофобии и еврофобии

    Блогеры: То, что делает Путин, это не только антиглобалисткая революция. Это – революция антиэлитарная
    		   28 октября 2022, 11:16
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    «Мы стоим на рубеже эпох, когда заканчивает свое существование однополярный мир. Преобразования проходят болезненно, но итог будет иметь историческое значение». К такому выводу пришли российские политики и блогеры, оценивая речь Владимира Путина на «Валдае». Как считают эксперты, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.

    «Выступление Путина определяет концептуальную рамку для действий властей на ближайшее время. Всё понятно. Без экивоков. Нужные акценты расставлены, линии обозначены, сигналы посланы. Стиль – фирменный путинский. Общее ощущение – демонстрация уверенности (но не излишней самоуверенности) в собственных силах и выбранной стратегии. Там, где было важно – зафиксированы вполне реалистичные оценки о возможностях и ограничениях. Прагматично, спокойно, без драматизма», – отмечает политолог Алексей Чеснаков.

    «Главное из всей речи Путина – это одна фраза. Все остальное лишь ее обрамление: «Впереди нас ждет самое непредсказуемое десятилетие». Это примерный временной горизонт для каждого из нас. Период, когда всё будет сложно, когда нам будет трудно. Даже когда закончится операция на Украине, проще не станет. Это тоже надо понимать», – считает первый зампред Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

    «Ждать, что всё скоро станет хорошо, не нужно. Нельзя питать себя красивыми иллюстрациями и тем более иллюзиями. Надо точно понимать: путь через тьму будет долгим и трудным. Но мы всё равно выйдем к свету», – добавляет Медведев.

    «В чем значение речи Путина? Это концептуальное видение нового мира, альтернативное западному видению. Мы много раз слышали западное видение от западных лидеров. От незападных лидеров мы слышали важные, но частные тексты. А вот такое концептуальное видение будущего человечества, альтернативное западному, как раз и изложено Путиным. Пока такого не было в мире. Теперь есть», – отмечает политолог Сергей Марков.

    «Также важно, что российский лидер подчеркнул – он категорически против американофобии, против англофобии, еврофобии. Все это формы расизма, и это недопустимо. Фактически Путин предложил альтернативное видение: глобализация должна быть без диктата, в форме интеграции различных стран и народов, которые сотрудничают и уважают суверенитет и интересы друг друга. Такую форму глобализации выбирает Россия и будет ее продвигать вперед», – добавил Марков.

    «И это очень важно. То, что делает Путин, это не только антиглобалистская революция. Это – революция антиэлитарная. Ни один из крупных западных лидеров не может ничего противопоставить этой биографии», – соглашается с ним публицист и радиоведущий Сергей Мардан.

    В то же время политолог Павел Данилин считает, что ответ Владимира Путина о целях СВО «не должен никого разочаровывать, потому что смотреть надо на его слова в целом»: «То есть цель – защита Донбасса. По ходу дела два региона смогли освободиться от нацистов, это хорошо. Но при этом «Украина – искусственное государство», на Украине процветает нацизм, а ее используют как плацдарм для нанесения ударов по России».

    «Из всего этого прямо следует, что задача обеспечения безопасности Донбасса, а шире – безопасности Херсона, Запорожья, Севастополя, Белгорода, Москвы, решается в первую очередь через демилитаризацию и денацификацию Украины. То есть нет вопроса, чтобы завтра вот остановить ведение боевых действий. Есть вопрос, что пока этот гнойник не перестанет брызгать, его будут давить», – полагает эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается военный аналитик Борис Рожин: «Я просто напомню, что в ходе спецоперации в состав России уже вошли две области, которые вообще не значились в целях СВО. И о вхождении этих областей в состав России среди целей СВО даже в феврале не заявлялось. Да и позднее тоже».

    «Президент России не только назвал вещи своими именами, он предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, бережное отношение, уважение государств к различиям друг друга. Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства, потому что альтернатива этому – дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США», – отмечает на этом фоне глава ДНР Денис Пушилин.

    «Донбасс является примером бережного отношения России к мнению людей. Я воспринимаю сегодняшнее выступление Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если Президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, еще не поздно. И это очень хороший знак», – добавляет Пушилин.

    Вместе с тем, зампред Госдумы Петр Толстой полагает, что ключевой в выступлении Путина была тема суверенитета: экономического, политического, энергетического, промышленного, идеологического, а также суверенитета в сфере здравоохранения, образования и безопасности.

    «Суверенитет, который целенаправленно и поступательно обретает сегодня Россия, что как раз и вызывает недовольство коллективного Запада, который ошибочно и высокомерно объявил себя единственным генератором и носителем истины. Отсюда и попытки не только уничтожить Россию как суверенное государство, но и расколоть евразийское пространство. Да, мы стоим на рубеже эпох, когда заканчивает свое существование однополярный мир. Преобразования проходят болезненно, но итог будет иметь историческое для России и всего мира значение. Мы строим «симфонию человеческой цивилизации», – считает политик.

    «В целом понятно, что нынешний мир по уровню его управленческой элиты разделился на две неравные группы определенного стиля и класса. В одной из помянутых групп – государства, лидеры которых представляют собой партийный планктон, не имея для этого ни малейших данных, за исключением склонности к интригам и умению их вести, топя конкурентов как котят», – отмечает политолог Евгений Сатановский.

    «Во второй категории – страны, которые возглавляют личности. К ним можно относиться как угодно, но одного у них не отнять: каждый из них – фигура. У них разные интересы. Иногда они не просто взаимно пересекаются, но и диаметрально противоположны. Но вместо того, чтобы сталкиваться лбами, они договариваются между собой. Все эти люди отвечают за свои слова лично, а не забывают о них через минуту после того, как их произнесли», – продолжил политолог.

    «В общем, после ответов Путина только один непроясненный до конца вопрос остался: кто же был неназванный им по имени придурок, из числа европейских лидеров, с которым он в деталях по Сирии обо всем договорился, а тот потом съездил в Вашингтон и по возвращении в Париж все обнулил?! До того интересно было бы это узнать... Интрига, однако!», – иронизирует Сатановский.

    В свою очередь политолог Евгений Минченко резюмировал речь Путина следующим образом: «Американцы обнаглели. Европейцы ничего не решают. Если исправятся – возьмем, так уж и быть, в Большую Евразию. Трасс – дура. Но ее никто не одергивает. Скоро доллару и евро кирдык», – пишет Минченко.

    Отдельного внимания заслуживают персоналии, упомянутые Владимиром Путиным: «Красавчики – самостоятельные азиатские правители Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед Бин Салман и Ким Чен Ын. Лула да Силва или Жаир Болсонару – нам без разницы».

    «Россия – лидер антиглобалистов. Но за баланс интересов», продолжает Минченко. «С военными и экономическими задачами справляемся. СВО была неизбежна. Посмотрим еще на Одессу – Марат Хуснуллин красиво сделает. Но к переговорам готовы. При этом Зеленский – никто и звать никак. Но пусть ему из Вашингтона позвонят, чтобы договаривался», – добавляет эксперт.

    «В России красавчики – Игорь Сечин, Михаил и Юрий Ковальчуки, Сергей Собянин, Геннадий Тимченко, Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, Алексей Миллер, Алексей Лихачев, Александр Новак, Александр Проханов, Федор Лукьянов и Андрей Безруков. По просьбе Лукьянова российским трудящимся повысят зарплату. В рай пока не торопимся. Но в принципе готовы», – подытожил Минченко.

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