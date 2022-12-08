Германия вновь пытается обмануть Россию

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Немцы начали искоренять русских

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными. Подробности...
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Россия готова взять на себя ответственность за Евразию

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...
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Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
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Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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    Германия вновь пытается обмануть Россию

    Заявления Меркель и Шольца о ставках на дипломатию противоречат друг другу, но Меркель явно знает больше
    		   8 декабря 2022, 18:00
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Канцлер Германии Олаф Шольц готов обсуждать с Россией гарантии безопасности, которых она требовала, но его условие – вывод войск c Украины. Возможно, Шольцу это казалось хорошей идеей, но его подставила бывший канцлер Ангела Меркель. По сути она раскрыла тактику немцев – тянуть время, а потом обмануть, как это уже бывало ранее.

    Уже более девяти месяцев Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Это операция как против киевского режима, так и против его внешних спонсоров из числа стран коллективного Запада. Стороны вошли в клинч, ведь на кону судьба не только украинской «Антироссии», но и всего западного миропорядка.

    Однако при всем при этом есть моменты, где позиции России и коллективного Запада вроде как совпадают.

    Например, в пункте о необходимости переговорного решения украинского конфликта. Да, стороны расходятся по вопросу предварительных условий для проведения переговоров: президент США Джозеф Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон требуют от Москвы «вывод войск с территории Украины». Но с тем, что договариваться необходимо, согласны все.  

    Об этом говорят американцы с европейцами, об этом говорят глава МИД РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин. «Он постоянно говорит, что открыт к переговорному процессу. То есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Теперь выясняется, что на самом деле согласия нет даже тут. Россия и Запад выступают в поддержку переговоров, но по-разному понимают смысл этих самых переговоров и их конечную цель.

    Дали время

    Россия их рассматривает как способ окончательно разрешить конфликт на Украине и снять острую фазу в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Именно поэтому, по мнению российских властей, нужно сесть и подписать документ, который будет гарантировать нейтральный статус будущей территории Украины (того, что от нее останется) и в то же время станет частью пакетного соглашения между Россией и Западом.

    Пункты этого соглашения в теории должны дублировать перечень гарантий безопасности, который Москва передала на рассмотрение Вашингтону в конце 2021-го – начале 2022 года. Тогда оно сможет не только ликвидировать черную дыру в центре Европы, но и послужить основой для создания новых, более справедливых и правовых взаимоотношений между Москвой с одной стороны и Вашингтоном–Брюсселем с другой.

    Конечный пункт – система коллективной безопасности, построенная на уважении интересов друг друга, невмешательстве во внутренние дела, мирном сосуществовании во имя процветания и прогресса всего евразийского пространства.

    Но у Запада иной взгляд на мирное соглашение – примерно такой же, какой был и на вторые Минские соглашения. Если Россия рассматривала их как план по федерализации Украины (а значит, и превращение ее в нейтральное государство), то для США и ЕС это была возможность тянуть время для перевооружения и переоснащения киевского режима, дабы он смог воевать против Москвы.

    Об этом в свое время четко говорил Петр Порошенко (который в момент заключения Минских соглашений занимал пост президента Украины), об этом же недавно заявила Ангела Меркель.

    «Минское соглашение было попыткой дать Украине время. Они использовали это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина образца 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боев в районе Дебальцево в начале 2015 года, Путин смог бы легко тогда их захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценное время», – пояснила бывший канцлер.

    «То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад: 1. Не собирался выполнять Минские соглашения; 2. Имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием; 3. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России», – резюмировала слова Меркель представитель российского МИД Мария Захарова.

    И действительно, на фоне откровений Меркель все слова действующего канцлера Олафа Шольца о том, что Германия и Франция искренне участвовали в нормандском формате и что именно «ревизионистская Россия сделала невозможным успех дипломатии» выглядят, мягко говоря, несолидно. А честно говоря – просто жалко.

    Как, собственно, и его же предложение о переговорах по контролю за вооружениями и коллективной безопасности в Европе. В целом он за, но сперва нужно вывести войска с Украины. Трудно не увидеть тут попытки сыграть по той же схеме, как с Минскими соглашениями и нерасширением НАТО на восток.

    Обманываться не рады

    Самое интересное, что Запад, обманув Россию в 2014 году, искренне считает, что Россия «обманываться рада» и пойдет на такую же сделку в 2022-м. Вашингтон, Париж и Берлин хотят убедить Москву прекратить огонь (не только на передовой, но и по объектам энергетической инфраструктуры), намекая на возможную большую сделку в 2024 году, когда в США сменится администрация.

    При этом степень их наглости превосходит ту, которая была в 2014 году. От Москвы требуют сдачи Запорожской АЭС, а также вывода войск с территорий, которые по итогам недавно прошедшего референдума стали российскими.

    Среди тех российских экспертов, кто считает, что на такие предложения нужно соглашаться, звучат доводы о том, что российской армии тоже не помешала бы передышка для перевооружения, переоснащения и пополнения.

    Но большинство военных специалистов указывают, что передышка хоть и принесет определенную пользу российской стороне, позволит Западу обнулить или как минимум минимизировать все те «инвестиции» в уничтожение украинской инфраструктуры и военной техники, которые сделала Россия за последние месяцы.

    Эти инвестиции позволяют Москве перехватить инициативу и планировать серьезные наступательные операции.

    Судя по заявлениям МИД РФ, обманываться снова Москва не намерена: передачи Запорожской АЭС третьей стороне не будет, войска со станции не уйдут. Россия продолжает предлагать западным партнерам выбор из двух вариантов – либо серьезное мирное соглашение, предусматривающее гарантии его исполнения, либо продолжение специальной военной операции.

    При этом Владимир Путин четко дал понять, что эта операция вполне может иметь «продолжительный характер». То есть будет идти до полного выполнения поставленных целей, предусматривающих ликвидацию тех угроз, которые несет для России украинская «Антироссия».

    Если эти цели нельзя выполнить на дипломатическом треке, к которому Запад не готов, Москва выполнит его на силовом, который Западу не понравится. Но это уже его проблемы. 

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