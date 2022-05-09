Новые песни нашей Победы

Украинские вояки и штатные пропагандисты преступного киевского режима придумали очередной стенд-ап и «Квартал 95», теперь они называют российских военных «орками». С отсылкой к трилогии «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина (и к голливудской экранизации), где орки – ужасные выродившиеся существа, воплощенное зло, с которым сражаются люди, гномы, эльфы и хоббиты. Интересно, кем в этой вселенной они считают себя? Не иначе как эльфами. Или всё же мохнолапыми хоббитами?

Невежественные пропагандисты, похоже, не читали великого русского писателя Виктора Пелевина, а он давно уже всё рассказал про их «Уркаину» и «урок», которые управляются с шара-Бизантиума, из города Лондона. И бессмысленно умирают внизу за свои лозунги типа «Уркаина будет свободной!», пока о них снимают с боевых дронов снафф-видео для развлечения «цивилизованной» публики.

А еще они не слышали песен другого великого русского писателя, певца и музыканта, уроженца Харькова Михаила Елизарова. Елизаров много лет назад сочинил и спел песню «Оркская», несколько пародийную и отсылающую к песне Владимира Высоцкого «Мы больше не волки». Михаил поет: «…потому что мы больше не орки!». И это звучит трагично. В тексте злой и ироничный наш Елизаров переворачивает историю Средиземья. Оказывается, сочинение Толкина – фальсификация. Истинные орки были праведны, а эльфы и гномы – преступники, деграданты, извращенцы, сокрушенные в справедливой войне:

Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь,

Как бежали на запад их злобные орды.

Мы полками месили гондорскую грязь,

Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор.

И бесстрашия всем подавая пример,

Под суровый хорал реактивного гула

На закорках своих быстрокрылых химер

Краснозвездные наши летели назгулы.

Гендальф-югенд не спасся от оркских мечей,

Хоть просили пощады враги, подыхая. Не считая потерь, не смыкая очей,

Шли стальные когорты бойцов Урук-хая.

Однако проиграв на полях сражений, эльфы и прочие хитрые твари смогли переписать историю, сфальсифицировать оценку событий, пересмотреть итоги средиземской войны и даже детей орков обучить по этим новым «талмудам» и обязать их ненавидеть и презирать самих себя, преклоняясь перед фальсификаторами:

Мы ж читали взахлеб Властелина Колец,

Заучили неправду от корки до корки.

Не случайно, что в Мордоре нашем п…ц.

Потому что мы больше не орки!

В этой на самом деле не очень смешной, а вполне серьезной песне, видна и современная Европа с ее ползучим оправданием нацизма, и наша собственная болезнь нелюбви к себе, от которой, мы, кажется, только начинаем излечиваться. И после того, как прослушаешь «Оркскую» Елизарова (а ее знают в России и за рубежом миллионы, особенно среди молодежи – только один из роликов этой песни в интернете набрал больше пятисот тысяч просмотров, а таких роликов десятки; на каждом концерте Елизарова зал поет эту песню наизусть хором) и вспоминаешь об этом весьма неоднозначном образе русских как орков, который придумали украинские пропагандисты, то поневоле улыбаешься: ну да, мы орки. Мы снова орки. И это хорошо! Ведь

…разве можно подобное взять и забыть?

Элефанта сраженного трубчатый хобот,

Или то, как на площади Минас Тирит

Нам плясал под гармошку обоссанный хоббит?

Михаил Елизаров упредил нашего неприятеля, сделал инверсию, и теперь их оружие стреляет не то чтобы в пустоту, а в них самих. Да, мы могучие орки. А против нас – всякие мультигендерные зверушки из Средиземья. Тупицы. Чтобы правильно работать в информационном поле, надо знать культурный контекст. Для русскоязычных молодых и среднего возраста мужчин в 2022-м году образ «орков» из книг Толкина воспринимается через призму инверсии Михаила Елизарова. А те, кто Елизарова не знает, чаще всего непризывного возраста. Наши военные запросто могут слушать «Оркскую» и вдохновляться на битвы, смеяться над неуклюжей пропагандой неприятеля.

Во время «чеченских войн» (контртеррористической операции) российские военные-федералы полюбили песни Тимура Муцураева. Муцураев был бардом сепаратистов, воевал против федералов и воспевал героизм «сопротивления» в своих песнях под гитару. Вроде бы враг. Но пел так душевно и искренне, что это «зашло» россиянам (благо песни были на русском языке). В расположении федеральных частей и в боевых машинах звучал голос Тимура:

С душ соскоблив земную грязь

Ушли Эциевы, два брата,

И больше никогда на связь

Асхаб не вызовет Заката.

Сам Муцураев потом, покалеченный, оставил оружие, вернулся домой и, говорят, живет в Чечне, но песен больше не сочиняет. А некоторые его песни сейчас исполняет русская певица Алиса Супрунова. Хочешь – не хочешь, а песни чеченского барда стали частью современной русской военной лирики. И больше того. Популярный певец Ярослав Дронов (Шаман) записал трек «Встанем!». Я прислушался: да это же Муцураев! Его мелодика, его модуляции голоса, отчасти его стиль в тексте. А песня вполне духоподъемная.

Конечно, не достигнут еще уровень песен Великой Отечественной. Хотя, может, он и не должен быть никогда достигнут – то время осталось легендой и стало классикой всё, к легенде причастное. Но сейчас поют много современных хороших песен о войне: Джанго, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, MC Val, Зверобой и другие.

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Но вот «Наше Радио», например, не ставит песню «Миллионы» Скляра, а ставит другие его песни, мирные. И вообще подбирает трек-лист, чтобы побольше было «за мир». Такой хипповско-хипстерский пацифизм. Старый Чиж и Ко.: «…так найдем же, блин, куда ввести войска». Би-2, или как их там: «Пусть не взлетит твоя ракета, не заведется мой танк». И, конечно, «любимый» Макаревич с новыми песнями «за мир»: «Если хочешь войны – дрессируй солдат, а если хочешь любви, то расти свой сад». Сад свой они будут растить, конечно. А солдаты вообще не нужны. Армии распустить, а оружие порезать на металлолом. Или отдать Америке, ей ведь нужнее. Придурки.

И радио это, с танцами, получается, совсем не наше. Хотя что они, они же просто песни ставят. Просто ну вот такие песни. И так случайно они подбираются, чтобы создать у слушателя панически-миротворческие настроения. Чтобы бежать на Запад и там сдаться первому попавшемуся солдату НАТО, как эти певцы ртом и сделали. Мир – это, конечно, хорошо. Но представьте себе, что в 1942 году советские радиостанции крутили бы исключительно «мирные» песни. О том, как ужасна война. О том, что воевать – это плохо. Что нужен обязательно мир, любой ценой. И такие трогательные: вот мальчик погиб на войне, а мог бы жить (если бы, например, сдался добрым солдатам вермахта). Не надо никуда вводить войска. Надо бросить оружие и растить свой сад.

Дожили бы мы до Победы? Как бы мы встретили 9 мая 1945 года? Победителями в Берлине? Или в кандалах, рабами, «растящими сад» для «европейцев»? Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. И что только если мы выстоим сейчас, у нас будут потомки, которым мы сможем завещать свой сад. А иначе ничего не будет: ни потомков, ни сада.

Потому что настоящий мир – это мир после Победы. Только так.