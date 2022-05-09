Новые песни нашей Победы

Взгляд
9 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
Разделы

США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
Перейти в раздел…

Что Россия будет делать с Херсонской областью

Так выглядел герб Херсона времен Российской империи - и так он будет выглядеть и сейчас общественное достояние
«Исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло». Такими словами представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Украины объявил о возможности возвращения региона в состав России – так же, как это сделал в свое время Крым. Насколько вероятен такой сценарий, а также каким способом и когда он мог бы быть реализован? Подробности...
Перейти в раздел…

Как во время Великой Отечественной спасали важнейший военный символ

Красное знамя навсегда стало символом Победы РИА Новости
Святой символ Великой Отечественной – красные знамена воинских частей и соединений – очень часто оказывался во время войны в большой опасности. Берегли и спасали его зачастую вовсе не кадровые военные, а обычные граждане СССР, в том числе с риском для жизни. Как именно это происходило, рассказывают архивные документы Минобороны. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев делает ставку на «вторую армию» вместо мариупольской группировки

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк дал важные показания кадр из опубликованного видео
Попавший в плен командир 36-й бригады ВСУ Владимир Баранюк рассказал о предательстве со стороны Киева и признался в создании живых щитов из мирных жителей. Эксперты заявили, что показания морпеха сделали его семью целью для батальона «Азов». Почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...

Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 8 комментариев

Хорватия блокирует расширение НАТО

Перейти в раздел…

В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
Подробности...

В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
Подробности...

В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
    Москва сочла беззаконием инициативу Борреля о передаче замороженных активов России Украине Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска Вильфанд объяснил отмену воздушной части парада Победы ВСУ попытались в День Победы обстрелять Херсон
    Путин дал оценку параду Победы на Красной площади Ракеты «Оникс» уничтожили вертолеты ВСУ на площадке подскока под Одессой Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры Италия запретила Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России
    Россия начала продавать нефть новым покупателям Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина Участников спецоперации на Украине аплодисментами встретили на параде Победы в Москве Неизвестные взломали ТВ-программу ведущих операторов российских кабельных сетей

    Главная тема


    Как во время Великой Отечественной спасали важнейший военный символ

    Глава дипмиссии


    На посла России в Польше напали во время возложения венка на кладбище советских воинов

    символы Победы


    Посол России отреагировал на требования убрать танки с советского мемориала в Берлине

    «на случай смерти»


    Маск поспорил с Рогозиным о нацистах

    Видео

    спецоперация на украине


    Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

    разведданные для ударов


    Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

    судьба суперпроекта


    Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

    «полное беззаконие»


    Каким будет оправдание Запада за ограбление России

    еврейское государство


    Почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм

    обмен на еду


    Сергей Миркин: Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

    концепция фестунгов


    Тимур Шерзад: Чем Мариуполь похож на Познань

    антироссийский фронт


    Камран Гасанов: Запад хочет подорвать отношения России и Индии

    на ваш взгляд


    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
    Герман Садулаев

    Новые песни нашей Победы

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		9 мая 2022, 13:00

    Украинские вояки и штатные пропагандисты преступного киевского режима придумали очередной стенд-ап и «Квартал 95», теперь они называют российских военных «орками». С отсылкой к трилогии «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина (и к голливудской экранизации), где орки – ужасные выродившиеся существа, воплощенное зло, с которым сражаются люди, гномы, эльфы и хоббиты. Интересно, кем в этой вселенной они считают себя? Не иначе как эльфами. Или всё же мохнолапыми хоббитами?

    Невежественные пропагандисты, похоже, не читали великого русского писателя Виктора Пелевина, а он давно уже всё рассказал про их «Уркаину» и «урок», которые управляются с шара-Бизантиума, из города Лондона. И бессмысленно умирают внизу за свои лозунги типа «Уркаина будет свободной!», пока о них снимают с боевых дронов снафф-видео для развлечения «цивилизованной» публики.

    А еще они не слышали песен другого великого русского писателя, певца и музыканта, уроженца Харькова Михаила Елизарова. Елизаров много лет назад сочинил и спел песню «Оркская», несколько пародийную и отсылающую к песне Владимира Высоцкого «Мы больше не волки». Михаил поет: «…потому что мы больше не орки!». И это звучит трагично. В тексте злой и ироничный наш Елизаров переворачивает историю Средиземья. Оказывается, сочинение Толкина – фальсификация. Истинные орки были праведны, а эльфы и гномы – преступники, деграданты, извращенцы, сокрушенные в справедливой войне:

    Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь,
    Как бежали на запад их злобные орды.
    Мы полками месили гондорскую грязь,
    Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор.
    И бесстрашия всем подавая пример,
    Под суровый хорал реактивного гула
    На закорках своих быстрокрылых химер
    Краснозвездные наши летели назгулы.
    Гендальф-югенд не спасся от оркских мечей,
    Хоть просили пощады враги, подыхая.                                                        Не считая потерь, не смыкая очей,
    Шли стальные когорты бойцов Урук-хая.

    Однако проиграв на полях сражений, эльфы и прочие хитрые твари смогли переписать историю, сфальсифицировать оценку событий, пересмотреть итоги средиземской войны и даже детей орков обучить по этим новым «талмудам» и обязать их ненавидеть и презирать самих себя, преклоняясь перед фальсификаторами:

    Фото: Зинаида Илюхина/РИА Новости

    Мы ж читали взахлеб Властелина Колец,
    Заучили неправду от корки до корки.
    Не случайно, что в Мордоре нашем п…ц.
    Потому что мы больше не орки!

    В этой на самом деле не очень смешной, а вполне серьезной песне, видна и современная Европа с ее ползучим оправданием нацизма, и наша собственная болезнь нелюбви к себе, от которой, мы, кажется, только начинаем излечиваться. И после того, как прослушаешь «Оркскую» Елизарова (а ее знают в России и за рубежом миллионы, особенно среди молодежи – только один из роликов этой песни в интернете набрал больше пятисот тысяч просмотров, а таких роликов десятки; на каждом концерте Елизарова зал поет эту песню наизусть хором) и вспоминаешь об этом весьма неоднозначном образе русских как орков, который придумали украинские пропагандисты, то поневоле улыбаешься: ну да, мы орки. Мы снова орки. И это хорошо! Ведь

    …разве можно подобное взять и забыть?
    Элефанта сраженного трубчатый хобот,
    Или то, как на площади Минас Тирит
    Нам плясал под гармошку обоссанный хоббит?

    Михаил Елизаров упредил нашего неприятеля, сделал инверсию, и теперь их оружие стреляет не то чтобы в пустоту, а в них самих. Да, мы могучие орки. А против нас – всякие мультигендерные зверушки из Средиземья. Тупицы. Чтобы правильно работать в информационном поле, надо знать культурный контекст. Для русскоязычных молодых и среднего возраста мужчин в 2022-м году образ «орков» из книг Толкина воспринимается через призму инверсии Михаила Елизарова. А те, кто Елизарова не знает, чаще всего непризывного возраста. Наши военные запросто могут слушать «Оркскую» и вдохновляться на битвы, смеяться над неуклюжей пропагандой неприятеля.

    Во время «чеченских войн» (контртеррористической операции) российские военные-федералы полюбили песни Тимура Муцураева. Муцураев был бардом сепаратистов, воевал против федералов и воспевал героизм «сопротивления» в своих песнях под гитару. Вроде бы враг. Но пел так душевно и искренне, что это «зашло» россиянам (благо песни были на русском языке). В расположении федеральных частей и в боевых машинах звучал голос Тимура:

    С душ соскоблив земную грязь
    Ушли Эциевы, два брата,
    И больше никогда на связь
    Асхаб не вызовет Заката.

    Сам Муцураев потом, покалеченный, оставил оружие, вернулся домой и, говорят, живет в Чечне, но песен больше не сочиняет. А некоторые его песни сейчас исполняет русская певица Алиса Супрунова. Хочешь – не хочешь, а песни чеченского барда стали частью современной русской военной лирики. И больше того. Популярный певец Ярослав Дронов (Шаман) записал трек «Встанем!». Я прислушался: да это же Муцураев! Его мелодика, его модуляции голоса, отчасти его стиль в тексте. А песня вполне духоподъемная.

    Конечно, не достигнут еще уровень песен Великой Отечественной. Хотя, может, он и не должен быть никогда достигнут – то время осталось легендой и стало классикой всё, к легенде причастное. Но сейчас поют много современных хороших песен о войне: Джанго, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, MC Val, Зверобой и другие.

    Но вот «Наше Радио», например, не ставит песню «Миллионы» Скляра, а ставит другие его песни, мирные. И вообще подбирает трек-лист, чтобы побольше было «за мир». Такой хипповско-хипстерский пацифизм. Старый Чиж и Ко.: «…так найдем же, блин, куда ввести войска». Би-2, или как их там: «Пусть не взлетит твоя ракета, не заведется мой танк». И, конечно, «любимый» Макаревич с новыми песнями «за мир»: «Если хочешь войны – дрессируй солдат, а если хочешь любви, то расти свой сад». Сад свой они будут растить, конечно. А солдаты вообще не нужны. Армии распустить, а оружие порезать на металлолом. Или отдать Америке, ей ведь нужнее. Придурки.

    И радио это, с танцами, получается, совсем не наше. Хотя что они, они же просто песни ставят. Просто ну вот такие песни. И так случайно они подбираются, чтобы создать у слушателя панически-миротворческие настроения. Чтобы бежать на Запад и там сдаться первому попавшемуся солдату НАТО, как эти певцы ртом и сделали. Мир – это, конечно, хорошо. Но представьте себе, что в 1942 году советские радиостанции крутили бы исключительно «мирные» песни. О том, как ужасна война. О том, что воевать – это плохо. Что нужен обязательно мир, любой ценой. И такие трогательные: вот мальчик погиб на войне, а мог бы жить (если бы, например, сдался добрым солдатам вермахта). Не надо никуда вводить войска. Надо бросить оружие и растить свой сад.

    Дожили бы мы до Победы? Как бы мы встретили 9 мая 1945 года? Победителями в Берлине? Или в кандалах, рабами, «растящими сад» для «европейцев»? Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. И что только если мы выстоим сейчас, у нас будут потомки, которым мы сможем завещать свой сад. А иначе ничего не будет: ни потомков, ни сада.

    Потому что настоящий мир – это мир после Победы. Только так.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •