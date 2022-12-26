Правота России на Украине доходит до народов Европы

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
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Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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11:59

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20:39
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    Правота России на Украине доходит до народов Европы

    Происходящее на Украине волнует многих граждан Франции
    		   26 декабря 2022, 17:01
    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
    Текст: Валерия Вербинина

    Большинство французов, как внезапно выяснил последний опрос, поддерживают позицию руководства России по поводу мирных переговоров по украинской проблеме. Однако европейские власти продолжают требовать «воевать до победного конца». Почему руководители стран ЕС противоречат воле собственного народа и как их можно будет в итоге переубедить?

    На Западе очень любят по любому поводу проводить опросы общественного мнения. Совсем недавно, например, во Франции проводили опрос, победит ли их футбольная сборная на чемпионате мира, и даже принялись всерьез обсуждать, как победа в финале скажется на самочувствии французов (само собой, чрезвычайно позитивно). Однако в конце концов французская сборная все-таки уступила Месси со товарищи, так что по воле судьбы позитив был снят с повестки дня.

    Только что французское агентство Ifop по заказу издания Le Journal du Dimanche провело подробный опрос об аспектах конфликта на Украине. 83% опрошенных признались, что переживают из-за происходящего там – что, однако, уступает результатам начала марта, когда украинские дела волновали 92% французов.

    При этом 70% опрошенных выступают за переговоры и урегулирование конфликта дипломатическим путем. В то время как 30% полагают, что Франция должна поддерживать Украину поставками оружия до победного (для Украины) конца.

    Авторы опроса уточняют, что за дипломатическое решение выступают преимущественно избиратели ультраправых французских политиков – Эрика Земмура, Марин Ле Пен. И, парадоксальным образом, противостоящего им левого Жан-Люка Меланшона.

    Если же говорить о социальных группах, то больше всего происходящее на Украине волнует пенсионеров (92%), французов без высшего образования (87%) и жителей сельских коммун (86%). Среди категорий населения, которые наиболее активно высказываются за переговоры, выделяются женщины (73%), молодежь от 25 до 34 лет (75%), госслужащие (73%) и жители сельской местности (72%).

    Как отмечает директор агентства Фредерик Даби, «люди склоняются к мнению, что конфликт будет продолжаться и что 2023 год выпадет непростым со всех точек зрения». 21% опрошенных считает, что конфликт закончится до 2024 года, 33% – что он завершится в 2024-м или позже, а 46% затруднились дать ответ.

    Как эта социология затрагивает российские интересы? Похоже, что итоги опроса некоторым образом застигли представителей французских СМИ врасплох. Le Figaro отметилась статьей с заголовком «Больше двух третей французов выступают за переговоры с Москвой», в которой газета сухо пересказывает цифры и отмечает, что активнее всего за военную помощь выступают социалисты и «зеленые». Прочие крупные СМИ почему-то предпочли не заметить как опрос, так и его результаты – упоминание о них можно встретить разве что в некоторых региональных изданиях.

    Любопытно, что одновременно с опросом Le Journal du Dimanche опубликовал интервью Жан-Луи Бурланжа, депутата Национального собрания, который считается специалистом по украинскому вопросу. В своем роде это чрезвычайно занятный образец политической эквилибристики.

    Отдавая должное единству французов, 70% которых выступают за переговоры, депутат заявил: «Тем не менее мне представляется, что настоящая проблема заключается вовсе не в конфликте и не в переговорах, потому что всякий конфликт подобного рода заканчивается переговорами. Настоящая проблема – это рамки допустимого компромисса…

    Никто, включая президента Зеленского, не отказывается от идеи переговоров (на самом деле неоднократно отказывался – прим. ВЗГЛЯД). Вопрос в том, что станет их содержанием. Крым и четыре области Донбасса должны быть возвращены Украине или же украинская армия должна остановиться на линии 24 февраля? На неделе президент Зеленский заявил в Вашингтоне, выступая перед Конгрессом, что решающим условием достижения мира должно быть освобождение всей украинской территории».

    И пожаловавшись на то, что ни одна из сторон не собирается идти на уступки, депутат добавил: «Я сомневаюсь, что в настоящий момент соглашение о возвращении Донбасса Украине в обмен на оставление Крыма России в принципе возможно».

    Однако уже в следующем абзаце мсье Бурланж признается: «Решающим будет развитие ситуации на фронте. Нам надо делать лишь одно: помогать украинцам выжить и отбить захваченные у них территории… Так же, как президент Макрон и как Генри Киссинджер, я, конечно, сознаю огромные риски, которые несет балканизация части или всего постсоветского пространства, обладающего ядерным оружием… И, конечно, мы ни в коей мере не желаем, чтобы этот конфликт перерос в мировую войну».

    Таким образом, получается, что когда французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter (cоцсеть заблокирована в РФ) радуется: «70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, «ястребы» и Зеленский ниспровергнуты» – это, мягко говоря, не совсем так. А если говорить точнее, то совсем не так, по крайней мере в том, что касается позиции французских властей.

    Да, французский народ в массе выступает за мир, и в этом отношении поддерживает то, о чем говорит российский президент Владимир Путин:

    «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело: не мы же отказываемся от переговоров, а они». Кстати говоря, и не только французов – за проведение мирных переговоров высказалось недавно, например, и большинство итальянцев.

    Однако французские власти – похвалив народ за то, что он имеет свое мнение – это мнение учитывать вовсе не собираются. Об этом же говорит и замглавы нашего МИД Михаил Галузин: «Россия не отвергает вариант переговоров и политического урегулирования конфликта… Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению конфликта».

    Но главный западный куратор – США – ясно дал понять, что делает ставку на оказание военной помощи. Киев должен иметь «наилучшее положение на поле боя», чтобы, «когда и если наступит время для дипломатии, Украина была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», – говорил не так давно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Результаты французского опроса, судя по всему, оказались для Запада чрезвычайно не ко времени. Тем более что президент Украины только что побывал с визитом в Вашингтоне, где ему обещали выделить 45 млрд долларов, которые пойдут вовсе не на закупку леденцов и игрушек.

    И что бы там ни говорил мсье Бурланж о том, что Зеленский не отказывается от переговоров – это вовсе не так. В недавнем интервью французскому телевидению Зеленский предельно четко дал понять, что не видит, о чем с Россией можно договариваться. Ясно, что имея таких могущественных спонсоров, Зеленский не изменит свою позицию.

    А что касается опроса общественного мнения, то он имеет примерно такое же значение, как то, что 64% французов были абсолютно уверены в победе своей сборной. Победили-то в итоге все равно аргентинцы.

    Таким образом, реальным аргументом за мир будут уверенные позиции России и прежде всего ее армии, что называется, на земле – на поле боя. Победы России должны убедить в необходимости мирного соглашения не только граждан европейских стран, но и элиты Европы.

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