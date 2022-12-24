Spectator: Раскол в США по вопросу поддержки Украины играет на руку России

Раскол между политическими силами в США по вопросу дальнейшей поддержки Украины играет на руку России, пишут американские СМИ.

Обозреватель Spectator Лукас Дегутис считает, что члены Конгресса США, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали российскому президенту Владимиру Путину услугу, передает РИА «Новости».

По словам автора статьи, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка передаваемых Украине средств является важным элементом взаимодействия Вашингтона и Киева. А потому республиканцы, как и демократы, задающиеся вопросами о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, не совершают ошибки.

Дегутис отметил, что многие члены Республиканской партии в Конгрессе оказались крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.

Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». По словам политика, Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.

Ранее в субботу американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.