Американский политик Янг осудил демократов за поддержку нацистов из Киева

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) американский политик признался, что ему омерзительно, что демократы голосовали за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины.

Янг отметил, что только один демократ, Алексанрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта федерального бюджета, предусматривающего военную и финансовую поддержку Киева, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, будь он там, то вместе с Александрией проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии.

В пятницу Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 трлн долларов, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Президент США Джо Байден, однако, не смог подписать этот документ сразу.

При этом Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, выделив не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.