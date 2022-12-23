Россия построит неуязвимый коридор в Крым

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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Татарстан по-арабски укрепил единство России

В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис» president.tatarstan.ru
Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
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Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
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    Россия построит неуязвимый коридор в Крым

    Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды»
    		   23 декабря 2022, 21:40
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается.

    Президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве магистрали Симферополь – Ростов-на-Дону, которое передал главе государства врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом руководитель региона сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24». По словам Балицкого, четырехполосная автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида» (открытой в 2020 году дороге федерального значения Керчь – Симферополь – Севастополь) и поможет снизить транспортную нагрузку на Крымский мост.

    Масштабные строительные работы начнутся уже в январе, уточнил Балицкий. «Готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона», – сообщил врио главы Запорожской области в Telegram-канале.

    Из слов Балицкого следует, что задел для новых транспортных путей уже создан. «Уже полностью построена дорога Мелитополь – Бердянск протяженностью 107 километров, – рассказал запорожский руководитель. – На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются».

    «Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями», – резюмировал Балицкий. Напомним, что в октябре РИА «Новости» сообщало о круглосуточных работах по восстановлению трасс, которые связывают Запорожскую область с Крымом и ДНР, а также Мелитополь с Херсонской областью. Дороги, которые приводят к российским нормативам, интенсивно используются для поставок продуктов, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона. 

    В целом на протяжении всех последних месяцев власти Запорожской области занимались увеличением пропускной способности уже существующих маршрутов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. «Дорога не пользовалась популярностью в силу того, что после 2014 года маршрут по северному Приазовью с запада на восток упирался в ДНР и дальше транспорт не ехал, – отметил собеседник. – Поэтому и без того старая транспортная сеть совсем пришла в грустное состояние. Но теперь ее отремонтировали, и власти исходят из того, что ее нужно расширять», – пояснил экономист. 

    По его оценке, строительство трассы можно начинать в любое время года, а вести подготовительные работы – снимать верхний слой почвы и подвозить щебень из ДНР – возможно даже при низких минусовых температурах.

    «Зимой и асфальт можно укладывать. Это не из рода фантастики. Поэтому не вижу никаких препятствий для начала строительства.

    Главное – грамотно руководить этим процессом», – уверен Лизан.

    По мнению экономиста, при строительстве новой трассы целесообразнее расширять уже существующие дороги, а не прокладывать новый путь с нуля, что будет «очень дорого». «Зачем дублировать дорогу, которая и так проходит по приемлемому маршруту? Где-то нужно будет построить объездные пути, например, вокруг Мариуполя, чтобы фуры не ехали через центр города. В ближайшие два года обещают достроить кольцевую дорогу вокруг Ростова», – напомнил собеседник. 

    Новое шоссе, о котором сообщил Балицкий, по всей видимости, должно пройти из Ростовской области через южную часть ДНР (в том числе через освобожденный в ходе СВО Мариупольский район), Запорожскую и Херсонскую области – и далее через Перекопский перешеек в Крым.

    Юго-запад Донбасса, Приазовье и восток Причерноморья в целом были освобождены уже в первые недели СВО (если не считать боев за Мариуполь). Эти территории, вошедшие 4 октября в состав России, образуют сухопутный коридор, связывающий Крым с остальной территорией страны.

    Вместе с тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, отвод наших войск из Херсона, по мнению экспертов, создает новые риски для упомянутого коридора. С другой стороны, теракт на Крымском мосту 8 октября показал, что альтернативные – сухопутные маршруты – приобретают особое значение, как военное, так и экономическое, заявлял в начале ноября лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.  

    Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркивает: на стадии строительства дорогу придется защищать от возможных атак со стороны ВСУ. «Мы вряд ли закончим спецоперацию в январе, поэтому Украина будет делать все возможное, чтобы помешать строительству этой трассы, хотя это будет, скорее, реорганизация дороги, которая существовала всегда, связывая Москву и Севастополь», – напомнил собеседник.

    Но само значение новой трассы, подчеркивает эксперт, – стратегическое, потому что это будет самая прямая и быстрая дорога в Крым. «Сейчас дорога до полуострова на 500 километров длиннее, нежели это будет прямой путь. Перерезать в Крым две дороги, одна из которых будет сухопутной, практически невозможно», – пояснил Шурыгин.

    В любом случае сухопутная магистраль не будет такой уязвимой, как Крымский мост, «который нужно круглосуточно охранять», считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Трасса более устойчива к разнообразным угрозам. В этом ее главное стратегическое значение», – подчеркивает эксперт.

    Козюлин убежден, что строительство новой трассы окончательно снимет транспортные проблемы Крыма, «о которых мы слышим регулярно», а также будет способствовать экономическому развитию новых территорий. «В первую очередь эта трасса нужна для развития туризма, логистики и снабжения. Дорога позволит развивать прилегающие территории, связывая их между собой. Этот проект дает возможности для развития бизнеса, строительства новых инфраструктурных объектов, городов. Связанность территории важна для новых регионов России», – считает собеседник.

    Экономист Иван Лизан назвал строительство трассы Симферополь – Ростов логистическим заделом «под дальнейшую экономическую интеграцию этих территорий в Россию». «Крымский мост будет запущен полноценно, до теракта его пропускной способности было более чем достаточно для обеспечения потребностей полуострова. Фуры, которые сейчас в добровольно-принудительном порядке едут по новым территориям, снова вернутся на Крымский мост. Соответственно, со строительством новой трассы получится что-то наподобие транспортного кольца вокруг Азовского моря», – пояснил экономист.

    По словам Лизана, приазовская территория и прибрежные города годятся под большую курортную зону. С этой целью также следует вложиться в восстановление Мариупольского аэропорта и в строительство «нового города на Арабатской стрелке – узкой и длинной полосе земли в северо-восточной части Крымского полуострова». «В итоге вокруг Азовского моря появится большая туристическая зона с кольцевой дорогой», – прогнозирует Лизан. 

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