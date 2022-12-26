Какими будут главные задачи России в предстоящем году

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...
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Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Какими будут главные задачи России в предстоящем году

    СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты
    		   26 декабря 2022, 22:02
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года, которое не стало для Москвы барьером к сближению со странами, отказавшимися следовать антироссийским курсом США. У Запада не получилось сломать Россию извне, и политическая система нашей страны показала устойчивость. К таким выводам пришли эксперты в ходе дискуссии об итогах 2022 года. Какие изменения ждут Россию и мир в следующем году?

    «Главным событием 2022 года стала наша специальная военная операция (СВО), она обозначила то, что эпоха относительного спокойствия в мире завершилась. На данном этапе СВО уже привела к увеличению населения России на 6,2 млн человек, и теперь нас около 152 млн. Выросло также число регионов России и площадь нашей страны. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем России и находится под нашим суверенитетом», – отметил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

    Своим мнением политолог поделился на прошедшем в понедельник круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Политические итоги 2022 года».

    В целом эксперты подтвердили, что в условиях СВО и беспрецедентных западных санкций Россия вновь доказала устойчивость политической системы и экономики. Кроме того, вопреки мощным информационным атакам со стороны Запада россияне сплотились как никогда крепко: волонтеры со всей страны участвуют в федеральных акциях помощи военнослужащим и их семьям. Помимо этого, опросы стабильно показывают сплочение россиян вокруг президента и общих традиционных ценностей.

    Спецоперация помогла сплотить Россию

    «Именно благодаря СВО мы получили возможность открыть сухопутный коридор в Крым. Он позволяет обеспечить продовольственную и иную безопасность полуострова. Но и что немаловажно, в Россию вернулись исконно русские территории, освоение которых началось еще при Петре I», – отметил Асафов.

    Аналитик также подчеркнул, что с присоединением новых регионов в нашу страну вернулся крупный индустриальный центр, промышленное сердце исторической России – Донбасс. «Несмотря на то что многие промышленные предприятия региона перенесли свои производства в Россию еще начиная с 2014 года, мы ожидаем большой промышленный, производственный эффект в будущем», – подчеркнул Асафов.

    Помимо этого, указал политолог, большое количество профессиональных кадров в новых регионах позволит повысить потенциал промышленности и развивать рынок труда. «Кроме того, у Росатома появился 28-й атомный город – Энергодар и крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС. Большие перспективы у развития сельского хозяйства в новых субъектах», – прогнозирует Асафов.

    «Если говорить об общественном эффекте СВО, то она послужила новым катализатором добровольческого движения. Фактически вся страна сейчас занимается оказанием помощи и жителям новых регионов, и нашим военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации», – отметил эксперт.

    Следствием СВО стал важный политический эффект, добавил эксперт. Парламентские и непарламентские партии восприняли спецоперацию как повод отбросить разногласия и сплотиться для помощи армии.

    Партийные повестки стали по большей части работать на реализацию сценариев поддержки СВО, подчеркнул Асафов.

    «Важным аспектом стало включение новых регионов не только в социальную сферу России, но и в образовательную систему. Переход на наши учебники и программы займет, скорее всего, значительное время, но работа уже идет», – акцентировал эксперт.

    США не удалось сколотить глобальную антироссийскую коалицию

    На фоне последних действий России, в частности, после начала проведения СВО, у Запада появился долгожданный базис для консолидации, которая, впрочем, вряд ли будет долговременным явлением, пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    «Но главным сюрпризом года стал тот факт, что США не удалось вовлечь в антироссийскую коалицию те страны из дружественного нам блока, которые не связаны никакими обязательствами с Вашингтоном. Это касается и Африки, и Азии, и Ближнего Востока, и по большей части Латинской Америки, которые сказали США: «Мы сами будем решать, как нам строить отношения с Россией», – отметил Лукьянов.

    По словам аналитика, это накладывает совершенно новую рамку на внешнюю политику России. «Главной задачей Москвы становится создание заново системы отношений с незападным миром. Задача трудная, поскольку этот мир разный, он не сводится к какой-то одной формуле. России нужно формировать отдельно для каждой страны набор предложений, именно предложений, потому что мы заинтересованы в сотрудничестве больше, чем они», – подчеркнул эксперт.

    «Еще один тренд года, который касается вообще всех стран, – то, что внешняя и внутренняя политика меняются местами. Внешняя среда сейчас полностью разбалансирована и потому порождает огромное количество вызовов для любого государства. В итоге задачей каждого государства становится наработка устойчивости к этим вызовам – и исходя из успешности реализации этой задачи та или иная страна будет позиционироваться на международной арене», – детализировал Лукьянов.

    Удалось перестроить логику отношений «центр – регионы»

    В этой связи, добавил Лукьянов касательно России, главными направлениями становятся: внутреннее устройство, экономическое развитие, работа по консолидации общества и подготовки людей к вызовам. «Роль и восприятие России в мире и ее способность решать международные задачи напрямую зависят от внутреннего состояния нашей страны», – указал Лукьянов.

    Важным внутриполитическим итогом года стал указ Путина о наделении глав регионов дополнительной ответственностью, главным образом в плане обеспечения безопасности, напомнила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    «Мы видим, как сильно перестроилась логика взаимодействия центра с региональными органами власти с предоставлением им больших компетенций. Если говорить в целом, то, несмотря на все вызовы, государство сохранило все свои социальные обязательства: индексация пенсий, различных пособий, МРОТ. У нас появились дополнительные опции по поддержке семей, детства, выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет, выросли выплаты за первого ребенка. Социальный акцент сохранился при принятии федерального и региональных бюджетов», – пояснила она.

    Также трендами года аналитик назвала патриотизм, решение об исполнении гимна РФ в каждой школе, консолидацию общества, добровольчество, а также мобилизацию экономики и промышленности. «Российская политическая система показала свою устойчивость, которая нашла свое отражение и в региональных кейсах», – подчеркнула она.

    Какие личности и события вошли в топ-список 2022 года

    Кроме того, Кислицына рассказала об опросе ведущих российских экспертов касательно политических итогов года. Так, политиками года стали: президент Владимир Путин – на федеральном уровне, глава Чечни Рамзан Кадыров – на региональном уровне и заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак – на уровне партий.

    Событиями года были названы: проведение референдумов о вхождении новых территорий в состав России, подписание указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также создание «Движения первых» – Российского движения детей и молодежи.

    Говоря о социологии, то стоит отметить, что по результатам проведенного с конца октября до середины декабря опроса 83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Товарного дефицита по большей части удалось избежать.

    Только 19% респондентов сказали, что столкнулись с недостатком чего-либо в продаже. Улучшения видны также и на рынке труда – 71% опрошенных ответили, что никто из их близких или знакомых не потерял работу в течение последних трех месяцев.

    Событием года 62% опрошенных назвали спецоперацию, по 9% – победу над ковидом и частичную мобилизацию, а 6% – вхождение новых территорий в состав РФ. Кроме того, уровень доверия главе государства с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года вырос с 64% до 79%, а одобрение деятельности Путина выросло за год с 60% до 74%, что, по словам Федорова, является показателем консолидации общества.

    Чего ожидать от наступающего года

    «В общем, февральское напряжение сменилось «релаксацией» под конец года, россияне поняли, что не так страшен черт, как его малюют. К тому же у наших сограждан изменилась пирамида потребностей: потребности, касающиеся безопасности, вышли на первое место. К тому же вырос фактор объединения вокруг флага, понимания того, что мы все в одной лодке», – детализировал социолог.

    Говоря же о прогнозах на 2023 год, Асафов предположил, что в России будет происходить дальнейшее расширение полномочий глав регионов. «Опыт, полученный губернаторским корпусом во время пандемии и при преодолении санкционного давления, положительно себя показал. Ключевыми вызовами второй половины года стала поддержка всего, связанного с обеспечением СВО, и поддержка экономики регионов», – отметил политолог.

    «Полномочия губернаторов, как мне кажется, будут расширяться в зависимости от уровня реагирования, введенном в каждом отдельном регионе. Исходя из того, я думаю, перед ними будут поставлены разные задачи, но в общей логике. Вместе с тем мы видим, как уже изменился KPI губернаторов, их зона и мера ответственности», – добавил Асафов.

    Политическая реальность в России со следующего года войдет в стадию реконструкции, и о том, как она будет изменяться, можно будет сделать вывод на основе послания Путина Федеральному собранию и начала электоральной президентской кампании, добавил в свою очередь руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Важно отметить, что мобилизационные темы будут доминировать. И на этапе подготовки, и непосредственно внутри кампаний. Партиям в 2023 году нужно будет сделать серьезные заделы на президентскую кампанию, и в целом для всей внутриполитической инфраструктуры пройдет своего рода «нулевой» забег. Элементы президентской кампании начнем видеть весной-летом. Это могут быть отдельные проекты, партийные инициативы, принятие социально значимых решений. Развернется конкуренция за структуру управления президентской кампанией. Начало этих процессов в какой-то степени мы уже видели», – спрогнозировал в свою очередь управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

     
     
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