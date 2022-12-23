В Госдуме призвали чиновников и и волонтеров вместе добиваться «счастья молодежи»

Участников молодежного конкурса призвали делать для фронта блиндажные свечи

Ребята из Донбасса, дома у которых нет никакой необходимой инфраструктуры, тут смогли узнать, как даже в сложных условиях открыть свое «студпространство», как договориться о сотрудничестве с арт-кластером «Таврида», нашли партнеров для своих волонтерских проектов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Метелев. Ранее в Москве состоялась церемония награждения премией «Время молодых».

«На церемонию собрались молодые люди, которые реализуют социальные проекты в своих городах и селах. Подобные премии придают юным активистам сил для рывка в собственном развитии. Здесь обмениваются опытом, что дает молодым активистам понимание важности их работы для страны. Уверен, что участники мероприятии донесут потом это понимание до своих команд в регионах, чтобы укрепить их мотивацию», – сообщил председатель комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев.

Если говорить в целом о молодежной политике, то работа по ее развитию налажена и у законодательной, и у исполнительной власти, отметил Метелев. «Общая работа власти и ребят из молодежных НКО дала хорошие результаты, о которых, кстати, накануне заявил и глава государства на заседании Госсовета», – подчеркнул парламентарий.

«Президент Путин призвал к выработке новой стратегии по работе с молодежью, призвал учитывать этот аспект при выполнении национальных проектов, потребовал повысить зарплаты специалистам, работающим в различных учреждениях для молодежи. Пожелания президента будут учтены при выполнении федеральных программ по ипотечному жилью, в работе с трудными подростками, в решении проблем трудовой занятости молодых. Эти направления наш комитет прорабатывает совместно с Росмолодежью. Все это приближает к главному для нас результату – счастью молодых людей», – заключил депутат.

Напомним: «Время молодых» представляет собой усовершенствованный конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики. Как уточняет РИА Новости, награждение прошло в 12 номинациях, при этом часть лауреатов наградил Метелев.

Так, номинантами премии «Время возможностей» стали авторы проектов экосистемы молодежной политики. Победитель номинации – автор всероссийской онлайн-школы по проектной деятельности «Проектная Культура» Владимир Купин. В номинации «Голос Молодых» были отмечены лучшие молодежные медиа. Победителем стал медиапроект из Калининграда «Хулиганские новости». Специальная номинация «Диалог с молодыми» была разработана Росмолодежью совместно с АНО «Диалог». Она вручается социальным медиа в сфере молодежной политики. В этой номинации первое место получила Новосибирская область.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в этом году на премии создали и специальную номинацию «Молодежная столица России», которую будут присуждать городам за выдающиеся достижения в сфере молодежной политики. «Молодежной столицей России 2023» стал Нижний Новгород.

«Премия – это возможность объединить в одном месте лучших представителей младшего поколения и рассказать о самых эффективных проектах и практиках, предназначенных для молодежи, – говорит комиссар центрального штаба Российских студенческих отрядов Мария Корнилова. – Этот форум мотивирует, позволяет увидеть ребят, у которых возникли важные для общества идеи, у которых горят глаза».

В конкурсе Корнилова участвовала в номинации «Место молодых», представляя свое мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание» – центр для всестороннего развития студентов.

«Наше здание служит точкой притяжения для многих студентов, школьников, для ребят, которые просто приезжают в Москву. На территории у нас есть интерактивный музей студенческих отрядов, фотостудия и студия звукозаписи, интерактивные площадки – в целом это место для реализации мечтаний ребят, собранных из всех уголков страны. Мы открылись в столице в феврале 2021 года и стали на тот момент единственными. Сегодня точно такие же «пространства» появляются в регионах: три уже открыто и еще порядка восьми – в следующем году», – резюмировала Корнилова.

Руководитель калининградского центра подготовки к ЕГЭ «Логос», один из номинантов премии Николай Иванченко рассказал газете ВЗГЛЯД о своем опыте участия в украинской спецоперации – в качестве разведчика и санинструктора. «На передовую я пошел добровольцем. Уехал в составе православного подразделения. Три месяца провел на изюмско-балаклейском направлении, занимался разведкой и при этом во время боя оказывал помощь раненым. Перед этим, конечно, прошел соответствующее обучение. А сейчас провожу бесплатные курсы по тактической медицине. Кроме того, в школах и колледжах организую «разговоры о важном», на которых мы с ребятами разговариваем об СВО в целом, и о моем личном опыте», – пояснил собеседник.

По его словам, на церемонии вручения премии его порадовало неравнодушное отношение участников к бойцам, которым крайне необходима помощь и внимание. «Мы уже записали новогоднее поздравление для бойцов. Для них это важно: ощущение того, что страна их поддерживает, мотивирует. Здесь в «Манеже», кстати, еще работает небольшой стенд, посвященный тому, что может сделать каждый своими силами для помощи ребятам, которые сейчас в окопах. Например, это многоразовые грелки или небольшие блиндажные свечи», – поделился доброволец.

Молодые россияне должны сами создавать будущее, иначе его создадут без учета их интересов и убеждений. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к номинантам премии. «Когда все меняется в мире и будущее только создается, нельзя на это смотреть со стороны, иначе это будет какое-то другое будущее, не учитывающее наши убеждения, наши мечты и наши ценности. Поэтому мы должны его сами создавать. Это задача всех молодых людей», – цитирует его ТАСС.

«Конечно, мы понимаем, что против нашей страны ведется война, и военные действия в зоне специальной военной операции, и попытка экономической войны, психологическая, информационная война. Это, конечно, вызов, но история показывает, что любой вызов – это время возможностей. А время возможностей – это всегда про будущее, а значит, про молодежь. И благодаря тем решениям, которые уже приняты президентом, правительством, Государственной думой, Советом Федерации, абсолютно точно можно сказать, что Россия сегодня – страна возможностей», – заключил Кириенко.