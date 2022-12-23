Первых победителей премии «Время молодых» наградили в Москве

В Доме молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж» прошла церемония награждения победителей Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых – 2022», лучшую молодежную столицу России назовут на финальной церемонии.

Среди гостей и номинантов премии – руководители и специалисты органов, реализующих государственную молодежную политику, молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив, а также молодежные пространства, образовательные организации и партнеры Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Номинантами премии «Время возможностей» стали авторы проектов экосистемы молодежной политики. Победитель номинации – автор всероссийской онлайн-школы по проектной деятельности «Проектная Культура» Владимир Купин.

Победителем в номинации «Место молодых» среди арт-кластеров, молодежных центров и креативных пространств объявлен Молодежный центр «Высота».

В номинации «Голос Молодых» были отмечены лучшие молодежные медиа. Победителем стал медиапроект из Калининграда «Хулиганские новости».

Специальная номинация «Диалог с молодыми» была разработана Росмолодежью совместно с АНО «Диалог». Она вручается социальным медиа в сфере молодежной политики. В этой номинации первое место получила Новосибирская область.

В номинации «Время профессионалов», созданной для сотрудников органов власти, победителем стала специалист мордовского республиканского молодежного центра Анна Ларькина.

В тройку победителей в номинации «Событие года» вошли: фестиваль «Таврида.АРТ» (1 место), Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (2 место) и Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» (3 место).

«Время Молодых» – это общественная награда в отрасли государственной молодежной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодежных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие молодежной политики.

В этом году на премии создали и специальную номинацию «Молодежная столица России», которую присудят российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики. Город-победитель объявят на финальной церемонии премии «Время молодых».