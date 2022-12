США пытаются заставить Африку бояться России 14 декабря 2022, 13:16

Текст: Олеся Отрокова,

Рафаэль Фахрутдинов,

Михаил Мошкин

Перед открытием саммита США – Африка из Белого дома прозвучало обещание: администрация Байдена не будет принуждать Черный континент поддерживать антироссийский курс по Украине. Более того, США не скупятся на «пряники» – от миллиардной экономической помощи до включения Африканского союза в G20. Помогут ли эти посулы Вашингтону усилить свои позиции в Африке в пику России? Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением: Вашингтон не станет принуждать государства Африки к поддержке своего курса по Украине. «Послушайте, мы никого не принуждаем», – заверил чиновник Белого дома, подчеркнув, что Вашингтон в этом вопросе действует методами убеждения. «Мы считаем, что мы на самом деле были успешны в том, чтобы доказывать эту точку зрения», – заметил Салливан. Как поясняет ТАСС, так помощник Джо Байдена ответил на вопрос: будет ли Белый дом связывать с позицией африканских стран по украинскому вопросу выделение этим странам 55 млрд долларов. Об этом широком жесте планируется объявить в ходе саммита США – Африка, который открылся в Вашингтоне во вторник и продлится до четверга. На саммит приглашены делегации из 49 стран Черного континента. Последний раз такое мероприятие проходило восемь лет назад, еще при Бараке Обаме. Байден на саммите намерен обнародовать ряд инициатив, связанных с Африкой, сообщил Салливан. Так, президент США поддерживает предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совете Безопасности ООН при его реформировании, подчеркнул помощник главы Белого дома. Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают идею присоединения Африканского союза к «Большой двадцатке» в качестве постоянного члена. «Давно пришло время для того, чтобы у Африки было постоянное членство в международных организациях и различных инициативах», – заявил Салливан. Он также сообщил, что упомянутые выше 55 млрд долларов США могут предоставить «в течение следующих трех лет». Показательно, что в день открытия саммита в The Washington Post была опубликована статья под заголовком «Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции». Со ссылкой на источники в Белом доме отмечается, что лидеры африканских стран и США расходятся во мнении по решению конфликта на Украине. «Африканцы выступают против идеи наказать Россию» или настаивают на том, чтобы Киев согласился с любым исходом конфликта, передает The Washington Post. Отмечается, что в саммите участвуют страны, которые из-за событий на Украине испытывают проблемы с продовольствием. Лидеры некоторых стран выражают неудовольствие в связи с санкциями против России и критикой Запада в адрес Москвы – что, по мнению африканцев, затрудняет поиск дипломатического решения, указывает The Washington Post. На саммите у Джо Байдена есть редкая возможность напрямую переговорить с лидерами тех стран, которые неоднозначно относятся к усилиям США «по мобилизации поддержки вокруг Украины и созданию единого фронта против России». Кроме того, на саммите, возможно, будут озвучены планы вояжа Байдена по нескольким африканским странам в будущем году, сообщил во вторник американский новостной портал Axios. «Администрация Байдена надеется, что объявление о визите президента в страны Африки к югу от Сахары послужит четким сигналом о том, что США серьезно настроены на углубление связей с континентом», – поясняет американское издание. Ранее такой активности на данном направлении не наблюдалось. Как отмечает тот же Axios, за первые девять месяцев президентства Байдена ни один из представителей его администрации, отвечающих за внешнюю политику, не посетил Африку. Вместо этого фокус внимания Госдепа и других профильных структур был сосредоточен на Юго-Восточной Азии (как на площадке соперничества США и Китая) и на Европе. Но в последние месяцы Вашингтон начал проявлять пристальное внимание к африканским странам. Госсекретарь Энтони Блинкен несколько раз посетил континент, в том числе в августе он объявил о новой стратегии США в отношении Африки, в которой подчеркивается растущее глобальное значение этой части света, напоминает Axios. Что американцы готовы предложить Африке «Американское влияние в Африке несравнимо с присутствием на континенте таких европейских государств, как Франция, Германия, Италия, а также Великобритании. А сегодня африканские государства в большей степени взаимодействуют с Россией и Китаем, а также подвержены воздействию Саудовской Аравии и других государств Ближнего Востока», – пояснила газете ВЗГЛЯД доцент кафедры мировой политики МГУ Наталья Пискунова. По ее оценке, идущий сейчас саммит и возможные визиты Джо Байдена «связаны скорее с потенциальными проектами США на континенте, с желанием Америки начать с нуля множество совместных проектов». «Разговор между США и африканскими странами в данном ключе, скорее всего, будет идти по поводу взаимодействия по обслуживанию морского транспорта. Америка заинтересована в использовании африканских портов для мировой торговли. Речь также будет идти о возможных торговых и ресурсных сделках. С этой точки зрения может получится договориться с ЮАР, возможно с Гвинеей и Нигерией. Нигерия также важна и для осуществления давления на ОПЕК, так как это страна – член организации», – перечислила эксперт-африканист. В целом если говорить о зонах потенциального влияния США, то большему воздействию подвержена Западная Африка, в меньшей степени – северные государства. «Конечно, взор Байдена будет направлен на юг: ЮАР – традиционный партнер Америки. Возможно, у Белого дома получится договориться по каким-то проектам с Кенией, Танзанией», – пояснила политолог-международник. Успешность такого общения можно будет оценить после окончания всего процесса переговоров, считает эксперт. «Думаю, что вряд ли эта кампания будет эффективна и результативна. Для Африки эти вопросы неприоритетны», – заметила Пискунова. Почему африканцы всё больше разочаровываются в Западе Отметим, что та же ЮАР, при всех традиционно сложившихся связях с США, ставит целью укрепление связей внутри группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), в которой страна будет председательствовать с 1 января будущего года. «Страны БРИКС являются на текущий день крупнейшими торговыми партнерами Африки и ее главными инвесторами. Экономический потенциал БРИКС огромен и имеет тенденцию к быстрой реализации», – цитировал ТАСС заявление, которое в понедельник сделала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Как отмечают эксперты, доверие африканских стран к американским и европейским партнерам было серьезно подорвано из-за поведения коллективного Запада в ситуации с «зерновой сделкой» – когда украинское зерно вместо голодающих стран Черного континента оказалось у европейских потребителей. На этом фоне инициатива Москвы о безвозмездной поставке удобрений в нуждающиеся регионы Африки была воспринята как благородный жест. Напомним, что Россия в рамках зернового соглашения поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Байден предлагает ввести Африканский союз (объединение 55 государств со штаб-квартирой в эфиопской Аддис-Абебе) в «Большую двадцатку». Однако у африканских стран накопилось достаточно претензий по поводу вмешательства США и европейских членов G20 во внутреннюю политику той же Эфиопии. Показательно, что в прошлом году возникла панафриканская и международная кампания #NoMore против вмешательства администрации Байдена и его союзников в вооруженный конфликт между центральным правительством Эфиопии и сепаратистами провинции Тыграй. Пожалуй, не прибавило симпатий Западу и высокомерное заявление, которое на прошлой неделе сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. На заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством он заявил: поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин», передает РИА «Новости». «Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако (столицы Мали – прим. ВЗГЛЯД), которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует!» – высказался Боррель. Что поддерживает взаимную заинтересованность России и Африки Мы видим, что Франция, имеющая сильное влияние в Центральной и Западной Африке, теряет позиции и практически ушла из региона. А российские интересы там берут верх как минимум в двух странах – Мали и ЦАР», – отметил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. «Присутствие России, конечно, несравнимо с китайским, но это, так сказать, игрок первой тройки по Африке, – в свою очередь отмечает Пискунова. – Прежде всего за последнее время Россия усилила ресурсное взаимодействие с большинством стран Африки. Особенно это стало заметно после саммита Россия – Африка в Сочи в 2019 году, когда было подписано много соглашений между государственными и коммерческими корпорациями стран Африки и РФ о двустороннем взаимодействии». На эту тему Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов отметил, что страны ЕС не скрывают своего стремления вытеснить Россию из Африки, но возможности их ограничены: потому что сама Африка заинтересована в присутствии России, российских поставщиков зерна, удобрений, нефтепродуктов. «И Африка на международном, дипломатическом уровне много делает для того, чтобы российские компании не оказались бы изолированы от Африки. Можно сказать, если бы не заинтересованность Африки в российских поставках, санкции против ряда российских экспортеров были бы жестче и шире», – отмечает собеседник. Очевидно, что за три года, прошедшие с российско-африканского саммита 2019 года, указанное взаимодействие только усилилось, подчеркивает Пискунова. «Укрепились позиции России в Африке и по полезным ископаемым, по сельскому хозяйству, легкой промышленности, – указывает эксперт. – Отдельно стоит отметить транспортные отношения, поскольку российские компании активно участвуют в строительстве крупных африканских магистралей, таких как Транссахарская и Трансконтинентальная. Это важные артерии для вывоза ресурсов, для развития промышленности Африки. И, естественно, для усиления позиций российских компаний на африканском рынке». «Сами страны Африки – уже давно не просто поле столкновения внешних интересов. Африка становится самостоятельным субъектом политики. – резюмирует Маслов. Как отмечают эксперты, свою политическую линию африканские государства выстраивают исходя и из поведения США и их союзников (которые до недавнего времени относились к континенту с явным пренебрежением), и из опыта сотрудничества с Россией как правопреемницей Советского Союза. О традиции взаимодействия с африканскими странами в минувшую пятницу напомнил и президент Владимир Путин, комментируя заявление Борреля. «Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма», – заметил российский лидер. По словам Путина, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на Африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах, и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти». Что же касается нынешнего вашингтонского саммита, то Москва будет внимательно за ним следить, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента. Об этом во вторник заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами, – напомнил замруководителя российской дипломатии. – Я думаю, что это всё нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное, на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это, я думаю, африканцы разберутся».