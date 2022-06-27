Почему Африка больше верит России, чем США

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 9 комментариев
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему Африка больше верит России, чем США

    Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине
    		   27 июня 2022, 23:00
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России?

    «Весь мир осудил агрессию России на Украине». Этот краеугольный тезис западной пропаганды не раз уже оспаривался экспертами и журналистами. Теми, кто смотрел на Азию и понимал, что единственной страной региона, безоговорочно поддержавшей Соединенные Штаты, стала Япония. На свою, в общем-то, японскую голову. Теми, кто смотрел на Латинскую Америку – американский, в общем-то, задний двор, – и понимал, что тамошние государства в массе своей либо дистанцировались от конфликта, либо поддерживают интересы России.

    На позицию же Африки смотрели не так часто – а должны были. Ведь Африка тоже осталась в стороне от устроенного Штатами санкционного угара против России. Никто из них не пошел по пути Японии, а значительная часть африканских государств даже отказалась осудить Россию за спецоперацию на Украине.

    «17 африканских стран воздержались, а еще восемь предпочли не участвовать. Одна страна даже проголосовала против резолюции – Эритрея, тоталитарная диктатура», – возмущаются американские африкановеды и правозащитники.

    И сейчас Соединенные Штаты, не сумев перетянуть на свою сторону богатую Азию, амбициозный Ближний Восток и левую Латинскую Америку, активно пытаются расширить антироссийский фронт за счет африканских государств. Причем делают это за счет жизней простых африканцев.

    Африку взяли в заложники

    Дело в том, что Африка стоит на пороге продовольственного кризиса. По словам главы Всемирной продовольственной программы ООН Майка Данфорда, сейчас от нехватки продовольствия и голода в Африке страдают более 80 миллионов человек, тогда как ровно год назад их было 50 миллионов. В Чаде вообще голодает треть населения, и местные власти вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации.

    Все это происходит из-за дефицита продовольствия и роста цен – в чем Запад обвиняет Россию, начавшую, по мнению ЕС и США, войну на Украине. Более 40% зерна, потребляемого в Африке, приходит c Украины и из России – и сейчас, мол, из-за этой войны зерно перестает экспортироваться по вине Москвы.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «шантажирует» мир, «экспортирует голод и страдания». «Невозможность открыть украинские порты приведет к голоду», – уверяет высокопоставленный сотрудник ООН Амин Авад. «Это путинский рост цен. Путинская война привела к росту цен на продовольствие, ведь Украина и Россия являются крупнейшими в мире поставщиками пшеницы и кукурузы, базового продукта питания для ряда стран мира», – говорит Джозеф Байден.

    И манипуляция тут не только в том, что президент США лжет относительно вины Путина в происходящем. Байден говорит об «Украине и России» – именно в таком порядке, и тут перемена мест слагаемых имеет значение. Дело в том, что объемы поставок зерна из России превышают украинский экспорт (на долю России приходится 20% мирового экспорта пшеницы, а на долю Украины – 11%).

    По всей видимости, причиной манипуляции было стремление показать, что продовольственную проблему вызвала специальная военная операция на Украине. А вовсе не начатая Западом санкционная война против России, ударившая по российскому экспорту.

    «Импорт зерна из России не попадает под западные санкции, но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна, поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными. Кроме того, многие судоходные компании бойкотируют Россию (не желая попасть под санкции американского Минфина – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в докладе швейцарских спецслужб.  

    К сожалению для Соединенных Штатов, африканцы в вину России не верят. И занимают крайне взвешенную позицию. В частности, отказываются от эксклюзивного обвинения Москвы в начинающемся на Черном континенте голоде. Более того, они намекают на то, что главная вина лежит как раз на западных санкциях.

    «Есть две основные проблемы – кризис и санкции, нужно вместе работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольствие и удобрения были выведены из-под санкций», – заявил глава Африканского Союза Маки Салл. «По статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками, – говорит министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. – Я не собираюсь винить какую-то сторону, но точно могу сказать, что санкции только усложняют ситуацию».

    Деньги, защита и уважение

    Конструктивная позиция Африки по вопросу российской спецоперации объясняется, по всей видимости, несколькими причинами. Вполне себе рациональными.

    Прежде всего, страны третьего мира традиционно предпочитают не вмешиваться в далекие от них конфликты. Кроме того, Африка рассчитывает на военное, экономическое и политическое партнерство с Россией – поэтому с большой долей вероятности львиная доля африканских лидеров обязательно приедут на второй Экономический форум Россия – Африка, который пройдет в этом году. Там будут обсуждаться, конечно же, экономические проекты – строительство различных предприятий в Африке, добыча ресурсов, а также переориентация российского экспорта.

    «Чем ближе будет подходить дата введения европейского эмбарго на покупку российских нефтепродуктов, тем больше Москва будет рассчитывать на рынки Африки и Ближнего Востока», – пишет Reuters. Россия уже поставляет нефтепродукты в Нигерию, Марокко, Судан, Кот-д'Ивуар, Того.

    Также, вероятно, будет обсуждаться и военно-политическое сотрудничество. Российские «музыканты» (ЧВК «Вагнер») уже спасли от террористов Центрально-Африканскую Республику и Мали, а также хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине. Судя по всему, спрос на их услуги резко вырос.

    Да, у России меньше глобального влияния, чем у США и Европы. У нее меньше денег, чем у Китая. Однако при всем при этом у российского военного, политического и экономического зонтика есть ряд преимуществ между зарубежными аналогами.

    Так, Москва – в отличие от Соединенных Штатов и той же Франции – не лезет во внутренние дела защищаемой страны. Москва не учит жить и управлять, уважает национальные, религиозные и культурные особенности своих партнеров. Кроме того, Москва уважительно относится и к экономическим особенностям партнеров. Все видят, к чему приводит, например, усиление экономической зависимости от КНР стран Средней Азии, где китайские власти привозят на свои предприятия своих рабочих, а местные власти вынуждены выплачивать долги Пекину натурой (землями, рудниками).

    Ну и, наконец, Россия – в отличие от Запада с его колониальной идеей превосходства белых или Китая с его китаецентричной идеологией – нашла правильный язык общения с африканскими лидерами. «Впервые за все время мы встретили белых людей, которые обращались с нами как с равными», – под этим тезисом могут подписаться многие лидеры африканского континента.

    Запад же, несмотря на все свои BLM, к африканцам как к равным не относится, что еще раз доказало поведение США накануне пресловутой резолюции Генассамблеи по осуждению российской спецоперации. «Нам поставили ультиматум, требуя осудить Россию, – говорит министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор. – Столкнувшись с таким высокомерным поведением, мы приняли единственно возможное решение и воздержались на голосовании».

    Так что, перефразируя дона Корлеоне, если Штаты хотят о чем-то просить Африку, то делать это нужно хотя бы с уважением. В том числе и к России.


     
     
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