Запад искусственно создает угрозу голода

Взгляд
24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
Разделы

Россия пробила коридор к Индийскому океану

Пакистанские порты могут стать для нас новыми торговыми воротами в Мировой океан Liu Tian/ZUMA/Global Look Press
Уже два месяца действует идущий через Афганистан автотранспортный коридор, по которому товары из океанских портов Пакистана попадают в Среднюю Азию – и далее в Россию. В ближайших планах – при участии РЖД проложить и железнодорожный путь, а также начать поставки угля в Пакистан. Насколько безопасны поставки по этому коридору и какие выгоды России и Южной Азии сулит новый торговый путь?  Подробности...
Перейти в раздел…

Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

Отношения между Киевом и Тбилиси из почти союзных превратились в антагонистические gov.ge
Евросоюз официально наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов в члены ЕС, но отказал в том же самом Грузии, пообещав тяжелый разговор. Какое место в этом разговоре между Западом и Тбилиси занимает российская спецоперация на Украине с учетом, что сами грузинские власти винят в своей евронеудаче киевскую власть?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад искусственно создает угрозу голода

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным. Подробности...

Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

Перейти в раздел…

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
Подробности...

Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем
    В Рязани упал военный Ил-76, есть жертвы В результате теракта в Херсоне погиб чиновник военно-гражданской администрации США заявили о планах G7 выработать новые меры по изоляции России Друг Шатунова рассказал о состоянии певца за несколько дней до смерти
    Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка Военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска Венгрия призвала ЕС прекратить вводить санкции против России Названа причина смертельного ДТП с Mercedes в центре Москвы
    В Кремле посоветовали готовиться к худшему в ситуации с Калининградом Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии Байден случайно показал пошаговую шпаргалку для мероприятия

    Главная тема


    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    потеря Херсона


    Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы

    транзит через Литву


    Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России

    обширный инфаркт


    Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова

    Видео

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    отряд «Дон»


    Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    наступление в Донбассе


    Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

    победа здравого смысла


    Сергей Худиев: В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    способы выживания


    Тимофей Бордачёв: У Казахстана нашлись свои слабости

    неизбежная победа


    Игорь Мальцев: После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?
    Герман Садулаев

    Запад искусственно создает угрозу голода

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		24 июня 2022, 09:18

    Как-то я хотел написать книгу «Всемирная история голода» (может, еще напишу). Изучая источники и литературу о голоде с древнейших времен до наших дней, я с удивлением обнаружил, что массовый голод почти всегда был в значительной мере искусственным. То есть природа такой катастрофы, как голод, в человеческом обществе – социальная, политическая, экономическая и военная. Нехватка еды зачастую является не первопричиной голода, а следствием многофакторных процессов, которые в конечном итоге приводят к массовому голоду.

    Вообще, природа так устроена, что в любой экосистеме, как правило, хватает еды для каждого вида в его нише. Перебои довольно быстро устраняются, хотя порой для этого приходится снижать численность нуждающейся в пище популяции. Но человек живет не совсем в биоценозе. Начиная с так называемой неолитической революции, человек живет в антропоценозе: он сам создал вокруг себя сообщество животных и растений, которые служат для него опорой в хозяйственной деятельности и кормовой базой.

    И всё же созданная человеком для себя экосистема строится более-менее по тем же принципам, что и любая другая. То есть она в принципе автоматически обеспечивает популяцию (население) необходимым пропитанием. Запомните этот важный антропологический постулат: человек не «зарабатывает» себе еду, не «выращивает» еду, не создает для себя еду. Человек, встроенный в антропогенную экосистему, поддерживает эту экосистему, а она автоматически кормит человека. Это принцип существования любого вида в экосистеме, не только человека. Не нужно зазнаваться и думать, что мы какие-то особенные. Мы не более особенные, чем пчелы, например, которые выполняют свою функцию в жизни растений (опыление) и получают свою «зарплату».

    Другое дело, что антропогеоценоз человека распространился на всю планету, и правила экосистемы справедливы только в планетарном масштабе. Из-за специализации регионов (которая возникла чуть ли не в неолите) и экономических связей между сообществами (которые, о ужас, тоже возникли в неолите), искусственно заблокированный участок человеческой хозяйственной деятельности может не работать как полноценный антропоценоз и сбалансированная экосистема.

    Массовый голод в человеческих обществах почти всегда связан с разрушением системных связей между регионами и внутри регионального сообщества. Таков вывод истории.

    Как самая очевидная причина часто фигурирует природный и сельскохозяйственный катаклизм: например, засуха, которая привела к неурожаю. Но засуха крайне редко случается сразу во всем макрорегионе и никогда – на всей планете. Если сохранены связи, то продовольствие может быть доставлено от соседей. К тому же всегда есть соседи, которые не земледельцы, а охотники, рыболовы или скотоводы, они тоже могут поделиться едой. Конечно, ситуация бедствия может привести к неэквивалентному обмену, к упадку, обнищанию. Но упадок – это всё же не массовый смертельный голод.

    Смертельный голод создается искусственно теми, кто нарушает связи и перераспределение продовольствия – как между сообществами, так и внутри сообществ.

    Голод или угроза голодом с древнейших времен служили способом обретения и удержания политической власти. Власть переводит хозяйство общества на легко исчисляемое и контролируемое производство зерна, например. Затем монополизирует запасы зерна. Затем манипулирует обществом, выдавая или не выдавая зерно на пропитание. Этот феномен подробно описан в литературе.

    Голод и угроза голодом также стандартный внешнеполитический механизм влияния и подчинения. Прерывая связи, поставки, блокируя пути движения продовольствия, агрессор успешно подчиняет жертву своей воле. В общем, массовый голод в человеческом обществе – это не про «перенаселение планеты», не про нехватку еды у матушки-природы, даже не про стихийные бедствия и катаклизмы. Это про власть, политическое давление, социальное неравенство, манипуляции. Всё человеческое, слишком человеческое. Матушка-природа не виновата. Любой биоценоз, включая антропогеоценоз, устроен и настроен так, чтобы прокормить все населяющие его виды.

    Ничего нового, в общем, не происходит. Посмотришь иногда: вот новое! А это уже было. Сегодня ООН тревожно вещает об угрозе голода из-за недопоставок пшеницы на мировой рынок. Если этот голод состоится, то он будет самым искусственным голодом за всё существование человечества. Последние несколько лет Запад настойчиво разрушал глобальную экономику, разрывал экономические связи, затруднял и блокировал любое сообщение между странами и регионами, толкая планету к голоду. И теперь «внезапно» планете грозит голод. Ну так чему тут удивляться?

    А в чем смысл для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным социальным слоям и избранным странам.

    Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Нехватка продовольствия в богатых странах приведет к росту цен и снижению жизненного уровня населения. Но в бедных странах она обернется массовым голодом и вымиранием. А потом добрые благотворители с Запада будут отправлять в голодающие регионы немножко гуманитарной еды. С большой помпой. Той самой еды, которую тихо и без помпы они же у голодающих регионов украли.

    Целенаправленный курс на создание искусственной проблемы нехватки продовольствия Запад начал еще в так называемую пандемию. Сначала пандемия, потом кампания по «борьбе с пандемией». Потом – безответственная финансовая политика, необеспеченная денежная эмиссия, чтобы скупать за свои фантики реальные активы по всему миру. Затем – санкции, которые должны были «порвать в клочья» экономику России, но порвали в клочья глобальную экономику. И теперь планете грозит голод, а виновата… Россия! Потому что начала специальную военную операцию и не дает вывозить украинское зерно, которым, оказывается, кормилось пол-Африки.

    Владимир Путин на ПМЭФ сказал: украинского зерна всего 5 млн тонн. Пусть вывозят, никто не мешает. В мировом объеме пшеницы это даже не 1%, а меньше. Россия готова поставить 50 миллионов. Но, наверное, не всем странам, а дружественным.

    И удобрения свои мы готовы поставлять, без которых урожайность упадет в разы. Так что мы-то как раз не закрываемся. Хотя из всех стран мира, наверное, России легче всего было бы пережить кризис в режиме автаркии, потому что у нас всё есть, всё свое. Россия сама по себе – макрорегион. А вместе с союзниками по ЕАЭС и партнерами по торговле, дружественными странами – мегарегион, глобальный кластер.

    Как сказал русский писатель Прилепин, у нас-то, оказывается, всё хорошо. Есть и зерно, и газ. Будем варить себе кашку и кушать. И даже поможем. Друзьям поможем.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •