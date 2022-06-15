Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
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Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Прохватилов

    Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		15 июня 2022, 17:45

    6 июня президент США Байден официально ввел режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электрогенерирующих мощностей в Америке. По словам Байдена, производству необходимых объемов электроэнергии угрожает «множество факторов» (multiple factors): «Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса».

    Своим указом Байден предоставил Минторгу США дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию. В частности, на два года или до момента прекращения режима ЧС разрешен беспошлинный ввоз в США «некоторых солнечных элементов и модулей» батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Разберемся, что же это за множество факторов, которые довели Америку до чрезвычайки.

    Если верить Байдену, то причина – в перебоях на энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине, а также в экстремальных погодных явлениях, усугубляемых изменениями климата. На самом деле, энергетический кризис накрыл США и многие другие страны задолго до начала операции Z, да и климатические изменения тут ни при чем. Главная причина энергодефицита – в навязанном глобалистами переходе в авральном порядке на «зеленую энергетику», то есть на солнечную и ветровую генерацию.

    Если бы Байден не запретил строительство нефтепровода Keystone из Канады в США, то никаких проблем с электрогенерацией в Америке, как я считаю, не было бы. Все имевшие место из-за разбушевавшейся природной стихии американские блэкауты, например, в Техасе, случились по одной простой причине – отсутствия системы перетока электроэнергии между штатами. Наложенное Байденом эмбарго на российские энергоносители еще более усугубило ситуацию. Ну и как же мистер Байден собирается спасать американскую электроэнергетику? 

    Ускоренной постройкой новых солнечных электростанций. Тут дело даже не в том, что толку от этой затеи не будет, а в том, что дело это небыстрое. А поскольку никаких иных решений Байден не предлагает, то, как считает популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон, «США грозит отключение света на фоне рекордной инфляции, дефицита товаров и падения экономики».

    Фото: White House/Global Look Press

    Помимо прочего, Байдену впору объявлять чрезвычайную ситуацию из-за надвигающегося на Америку голода, так как в США возник сильнейший кризис с удобрениями из-за антироссийских санкций. До введения этих санкций США импортировали из России 6% необходимого им углекислого калия, 13% карбамида и 20% диаммонийфосфата. За год цены на удобрения в Америке подскочили в 2,3 раза. А с начала операции Z – еще на 43%.

    Из-за дефицита минеральных удобрений американские фермеры стали засевать поля соей, которая не требует удобрений. К концу апреля в США было засеяно лишь 7% от посевных площадей зерновых. Недавние опросы показали, что уже 35% американцев экономят на еде. В Америке растет уровень официально зарегистрированных голодающих, число которых достигло 13%, как сообщает The Washington PostНа этом фоне стратегическим ресурсом стал навоз.

    «Нехватка удобрений, наконец, дает шанс навозу, – пишет Bloomberg. – Навоз сейчас на 25% дешевле удобрений – хороший аргумент для многих фермеров переключиться на навоз». Однако рынок навоза крайне мал по сравнению с рынком удобрений в 171 млрд долл. Удобрения во много раз более концентрированы по содержанию азота, калия и фосфора, чем навоз, и гораздо менее пахучие, что облегчает их обработку, транспортировку на большие расстояния и точное распределение в поле». Поскольку стоимость синтетических удобрений за последние месяцы утроилась, спрос на навоз в основных сельскохозяйственных штатах Америки, таких как Айова, Небраска и Иллинойс, удвоился.

    Торговец навозом Эйб Сандквист радостно сообщил Bloomberg: «Свет включился – фермеры понимают, что навоз превосходит удобрения». Сандквист теперь продает фьючерсные контракты на навоз, который он собирает. Но беда в том, что американские фермеры «не могут получить достаточное количество органических отходов от свиней, кур, лошадей и крупного рогатого скота». Поэтому голодающих американцев станет еще больше. Понимая, что одним навозом Америку от голодной смерти не спасти, «чтобы решить кризис удобрений, просто загляните в унитаз», – с горькой ухмылкой, но на полном серьезе советует The Washington Post.

    Навоз животных может заменить дефицитные синтетические удобрения, пишет издание, но его маловато, а вот человеческих отходов в избытке. Человечество производит в пять раз больше сточных вод, чем общий объем воды, протекающей через Ниагарский водопад. Из них половина остается необработанной и выбрасывается в окружающую среду. Но в богатом Нью-Йорке очистные системы в полном порядке. Они перерабатывают часть сточных вод в удобрения и продают фермерам. 

    Толерантная The Washington Post называет эти, с позволения сказать, удобрения «твердыми биологическими веществами» и прогнозирует, что мировой рынок этих «веществ» в 2025 году достигнет 2 млрд долл.

    Ну, а мы отметим, что «зеленая экономика» – это прекрасно. Но, видимо, она может стать эффективной только в случае, если на планете будет покой. А пока большинство стран испытывают экономический шок, вызванный, прежде всего, политикой США, в том числе и в отношении России, «зеленая экономика» может привести к реальному голоду.

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