Геополитические игры привели к угрозе голода Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 15 июня 2022, 17:45 6 июня президент США Байден официально ввел режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электрогенерирующих мощностей в Америке. По словам Байдена, производству необходимых объемов электроэнергии угрожает «множество факторов» (multiple factors): «Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса». Своим указом Байден предоставил Минторгу США дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию. В частности, на два года или до момента прекращения режима ЧС разрешен беспошлинный ввоз в США «некоторых солнечных элементов и модулей» батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Разберемся, что же это за множество факторов, которые довели Америку до чрезвычайки. Если верить Байдену, то причина – в перебоях на энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине, а также в экстремальных погодных явлениях, усугубляемых изменениями климата. На самом деле, энергетический кризис накрыл США и многие другие страны задолго до начала операции Z, да и климатические изменения тут ни при чем. Главная причина энергодефицита – в навязанном глобалистами переходе в авральном порядке на «зеленую энергетику», то есть на солнечную и ветровую генерацию. Если бы Байден не запретил строительство нефтепровода Keystone из Канады в США, то никаких проблем с электрогенерацией в Америке, как я считаю, не было бы. Все имевшие место из-за разбушевавшейся природной стихии американские блэкауты, например, в Техасе, случились по одной простой причине – отсутствия системы перетока электроэнергии между штатами. Наложенное Байденом эмбарго на российские энергоносители еще более усугубило ситуацию. Ну и как же мистер Байден собирается спасать американскую электроэнергетику? Ускоренной постройкой новых солнечных электростанций. Тут дело даже не в том, что толку от этой затеи не будет, а в том, что дело это небыстрое. А поскольку никаких иных решений Байден не предлагает, то, как считает популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон, «США грозит отключение света на фоне рекордной инфляции, дефицита товаров и падения экономики». Помимо прочего, Байдену впору объявлять чрезвычайную ситуацию из-за надвигающегося на Америку голода, так как в США возник сильнейший кризис с удобрениями из-за антироссийских санкций. До введения этих санкций США импортировали из России 6% необходимого им углекислого калия, 13% карбамида и 20% диаммонийфосфата. За год цены на удобрения в Америке подскочили в 2,3 раза. А с начала операции Z – еще на 43%. Из-за дефицита минеральных удобрений американские фермеры стали засевать поля соей, которая не требует удобрений. К концу апреля в США было засеяно лишь 7% от посевных площадей зерновых. Недавние опросы показали, что уже 35% американцев экономят на еде. В Америке растет уровень официально зарегистрированных голодающих, число которых достигло 13%, как сообщает The Washington Post. На этом фоне стратегическим ресурсом стал навоз. На эту тему «Нехватка удобрений, наконец, дает шанс навозу, – пишет Bloomberg. – Навоз сейчас на 25% дешевле удобрений – хороший аргумент для многих фермеров переключиться на навоз». Однако рынок навоза крайне мал по сравнению с рынком удобрений в 171 млрд долл. Удобрения во много раз более концентрированы по содержанию азота, калия и фосфора, чем навоз, и гораздо менее пахучие, что облегчает их обработку, транспортировку на большие расстояния и точное распределение в поле». Поскольку стоимость синтетических удобрений за последние месяцы утроилась, спрос на навоз в основных сельскохозяйственных штатах Америки, таких как Айова, Небраска и Иллинойс, удвоился. Торговец навозом Эйб Сандквист радостно сообщил Bloomberg: «Свет включился – фермеры понимают, что навоз превосходит удобрения». Сандквист теперь продает фьючерсные контракты на навоз, который он собирает. Но беда в том, что американские фермеры «не могут получить достаточное количество органических отходов от свиней, кур, лошадей и крупного рогатого скота». Поэтому голодающих американцев станет еще больше. Понимая, что одним навозом Америку от голодной смерти не спасти, «чтобы решить кризис удобрений, просто загляните в унитаз», – с горькой ухмылкой, но на полном серьезе советует The Washington Post. Навоз животных может заменить дефицитные синтетические удобрения, пишет издание, но его маловато, а вот человеческих отходов в избытке. Человечество производит в пять раз больше сточных вод, чем общий объем воды, протекающей через Ниагарский водопад. Из них половина остается необработанной и выбрасывается в окружающую среду. Но в богатом Нью-Йорке очистные системы в полном порядке. Они перерабатывают часть сточных вод в удобрения и продают фермерам. Толерантная The Washington Post называет эти, с позволения сказать, удобрения «твердыми биологическими веществами» и прогнозирует, что мировой рынок этих «веществ» в 2025 году достигнет 2 млрд долл. Ну, а мы отметим, что «зеленая экономика» – это прекрасно. Но, видимо, она может стать эффективной только в случае, если на планете будет покой. А пока большинство стран испытывают экономический шок, вызванный, прежде всего, политикой США, в том числе и в отношении России, «зеленая экономика» может привести к реальному голоду.