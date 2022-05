Прибалтика и Белоруссия ведут собственную игру с украинским зерном Американских малышей лишили детского питания 30 мая 2022, 09:50

Фото: Anthony Behar/Reuters

Текст: Тимур Шафир

Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Еще несколько лет тому назад подобная новость могла появиться только на страницах фантастического литературного произведения или в сценарии фильма-катастрофы. Но стремительно меняющийся мир приучил всех к тому, что самые невозможные сюжеты становятся реальностью. Несколько дней назад мэр Нью-Йорка, одного из крупнейших городов нашей планеты с населением свыше 18 млн жителей, подписал указ о введении на его территории чрезвычайного положения. Причина такого решения звучит шокирующе – нехватка в городе детского питания. Еще большим шоком для американцев уже не первый месяц является то, что нехватка детского питания остро ощущается на всей территории Соединенных Штатов. Американцы с ужасом понимают, что их самым юным согражданам не хватает еды, необходимой для выживания. «Общенациональная нехватка детских питательных смесей вызывает невообразимую боль и беспокойство семей всего Нью-Йорка, и мы должны действовать безотлагательно», – заявил мэр Адамс в своем обращении к жителям города. «Приказ о чрезвычайном положении даст нам возможность расправиться с любым розничным продавцом, который захочет извлечь выгоду из этого кризиса, взвинчивая цены на данный продукт. Наше послание матерям и семьям, борющимся с трудностями, звучит просто: наш город сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам в этот сложный период». Борясь со спекулянтами в рамках введенного чрезвычайного положения, власти грозятся действовать жестко. Комиссар Департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (NYDCWP) госпожа Вильда Вера Маюга (Vilda Vera Mayuga) призывает жителей, заметивших факты значительного повышения цен на детские смеси или нелегальной торговли ими, мгновенно сообщать о них по специальному короткому номеру 311. Поясняется, что «завышенная цена» означает цену, на 10% или более выше той, за которую житель города мог приобрести аналогичный товар в период от 30 до 60 дней до объявления чрезвычайного положения. Какие меры будут приняты в отношении недобросовестных продавцов, департамент не сообщает. Нью-Йорк стал первым городом, в котором ситуация с жизненно важным продуктом потребовала введения таких радикальных мер, как ЧП. Однако ситуация в городе и одноименном штате не является уникальной для сегодняшней Америки – смеси для кормления младенцев отсутствуют практически во всей стране, предварительно подскочив в цене на 40% к началу апреля. Начавшийся в 2021-м дефицит запасов детского питания в текущем году достиг критических значений в штатах Айова, Северная и Южная Дакота, Миссури. В Теннесси и Техасе показатели уровня отсутствия на полках магазинов и складах (out of stock) уже превышают 54%, и благодаря нарастающей в стране панике продолжают стремительно расти. Еще в 26 штатах отсутствует уже более 50% запасов, в то время как еще в январе 2022 года out-of-stock составлял 23%. На эту тему Но в феврале грянул гром. Крупнейший производитель детского питания Abbott Laboratories приостановил производство и отозвал огромную партию произведенных им детских смесей, известных во всем мире Similac, из-за обнаруженных в них болезнетворных бактерий, опасных для детского здоровья. Скандал приобрел такие серьезные масштабы после того, как несколько детей после употребления смесей Abbott попали в больницу. В настоящее время ведется расследование того, связана ли гибель по меньшей мере двух младенцев с употреблением продукции Abbott. Необходимо отметить, что рынок детского питания в США является проблемным по причине его неуклонного сокращения. Согласно оценкам Бюро переписи населения США, опубликованным в марте текущего года, в половине всех штатов и почти в трех четвертях всех округов в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года смертность превысила рождаемость. Изучение статистики с большим временным периодом охвата также неутешительно для американцев – с середины двухтысячных годов число новорожденных ежегодно сокращалось, за исключением краткосрочного всплеска в 2014 году. При этом рынок детского питания в США фактически монополизирован несколькими крупными производителями. Abbott, основанный еще в 1888 году, на протяжении многих лет входит в группу лидеров своей отрасли. Подводя итоги прошедшего года, главный исполнительный директор Abbott Laboratories Роберт Форд назвал его «выдающимся для компании». Действительно, прибыль компании неуклонно росла, а чистая прибыль, указанная в итоговом отчете для инвесторов, составила 7,07 млрд долларов. Удерживая около 40% доли рынка, наряду с Mead Johnson и Nestle, компания участвует в общенациональной правительственной программе для женщин, младенцев и детей – WIC. Эта программа предоставляет дополнительное питание для готовящихся стать матерью, для кормящих грудью женщин из малообеспеченных семей, а также для детей в возрасте до пяти лет. Также именно по этой программе продается около половины всех детских питательных смесей в США. Остановка производства смесей под маркой Abbott, таким образом, в первую очередь ударило не по инвесторам, успевшим поделить немалую прибыль. В первую очередь жертвами острой нехватки baby formula стали самые незащищенные категории населения штатов – женщины, дети и малоимущие семьи. Американские врачи бьют тревогу – стремительно растет количество пищевых отравлений грудничков, так как родители из бедных семей пытаются в кустарных условиях готовить заменители смесей из молочных продуктов. Очевидно, что никем и никак не контролируются сроки хранения, стерильность, да и сама безопасность используемых ингредиентов для пищеварения детей. Родители, сталкивающиеся со страшной перспективой младенческого голода, пытаются любыми путями найти какую-то альтернативу исчезающему с полок бесценному продукту. В течение нескольких недель был налажен обратный поток американцев в Мексику – в этой соседней с США стране детское питание пока еще не стало дефицитом. По причине логистических и таможенных сложностей рассчитывать на массовые поставки «формулы» из Европы не приходится. Нет уверенности и в том, что страны ЕС, продолжающие «стрелять себе в ноги» санкционной войной, будут рады делиться с заокеанским патроном стратегическими запасами – несмотря на единые общечеловеческие ценности. Неизвестно, сколько FDA (US Food & Drug Administration) – федеральное агентство США, отвечающее за контроль безопасности товаров при продаже пищевых продуктов и медикаментов – будет разбираться с устранением производственных проблем Abbott: по некоторым прогнозам, это произойдет не раньше июля. При этом, осознавая масштабы кризиса и необходимость увеличить поставки смесей в США из-за границы, агентство объявило, что до 14 ноября временно изменит свои предельно строгие правила и будет рассматривать возможности импорта продукции каждого производителя в отдельности, на свое усмотрение. Администрация Байдена, крайне озабоченная прокси-войной с Россией и увлекательным процессом создания новых альянсов против Китая, судя по всем признакам, пока не отдает себе окончательного отчета, какого масштаба кризис может разразиться в связи со сложившейся ситуацией. Решительные, опять-таки по мнению чиновников Госдепа, предпринятые шаги пока не принесли положительного результата, а скорее напротив – вызвали еще большее раздражение американцев. Несколько сотен контейнеров, доставленных военной авиацией США с германской базы Рамштайн, очередная стратегическая операция «Летающее детское питание» по доставке детской «формулы» могут лишь временно умерить панику родителей и заткнуть прорехи в продовольственном коллапсе. Стратегическое решение проблемы лежит в иной плоскости. С призывом наконец обратить на него внимание к президенту США обращались и те немногие конгрессмены, что выступали против выделения громадных средств по так называемому Акту о ленд-лизе в защиту демократии на Украине. Член Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene), голосуя против этого авантюрного проекта в Конгрессе, обращалась к коллегам и президенту: «У нас есть 40 миллиардов долларов, но нет детского питания для американских матерей и младенцев. Есть неизвестная сумма денег для деятельности ЦРУ на Украине, но нет питания для американских младенцев и матерей. Есть 54 миллиона долларов расходов на борьбу с COVID-19 для Украины, но нет питания для американских младенцев и матерей. Есть 900 миллионов долларов для некоммерческих организаций на Украине, но нет питания для американских младенцев и матерей. Есть 8,7 миллиарда долларов на экономическую поддержку и финансирование Украины, но нет питания для американских матерей и младенцев… Американский народ не поддерживает оплату постоянного вмешательства США во внешние дела других стран, в то время как наше собственное правительство губит нашу страну». Марджори Тейлор Грин тогда не услышали. Услышат ли голоса сотен тысяч других американских женщин и матерей, если угроза детского голода перестанет быть чрезвычайной ситуацией в границах одного Нью-Йорка?