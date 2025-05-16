Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле

Tекст: Александра Юдина

Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.