МИД Турции не исключил прямые переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле возможны 17 мая

Tекст: Денис Тельманов

Прямые переговоры между делегациями России и Украины могут состояться в пятницу в Стамбуле, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, отметив возможность проведения такой встречи. На вопрос журналистов о вероятности прямых двусторонних переговоров он ответил: «Можно такого ожидать».

В тот же день в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи делегаций Турции, России и Украины, а также переговоры между представителями США, Турции и Украины. По данным турецких и российских источников, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в нее входят высокопоставленные представители МИД и Министерства обороны России.

Президент России Владимир Путин ранее предлагал Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле, выразив надежду на достижение договоренностей о прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва нацелена на поиск путей долгосрочного урегулирования, а главная задача – устранение причин конфликта и обеспечение интересов России.

По словам Мединского, российская делегация утверждена распоряжением Владимира Путина и обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров. Он подчеркнул, что российская сторона настроена конструктивно и рассчитывает выйти на установление долгосрочного мира путем устранения базовых причин конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны провели переговоры по вопросам взаимодействия Турции, России и Украины. Российская делегация и глава МИД Турции Хакан Фидан завершили встречу в офисе президента в Стамбуле, которая длилась более часа. Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров с участием Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым несмотря на ожидаемый визит делегаций.