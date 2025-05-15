Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

19 мая в Женеве начнет свою работу 78-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения – высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главный вопрос ассамблеи – принятие так называемого «Пандемического соглашения», которое было отвергнуто большинством членов ВОЗ на аналогичном форуме в прошлом году. В чем проблема?

Идея подписания «Пандемического соглашения» была предложена высшей бюрократией Евросоюза, но отнюдь не ВОЗ. В марте 2020 года Совет ЕС санкционировал начало переговоров по подготовке «Международного соглашения о предотвращении пандемии, готовности к ней и реагировании на неё» (для краткости – «Пандемическое соглашение»). Это политическое решение Совета ЕС не нашло широкого отражения в международной прессе. Не странно ли? Ведь этот документ имеет буквально планетарное значение, поскольку, понятно, является следствием минувшей пандемии коронавируса, которая принесла немало трудностей людям по всему миру и вызвала много вопросов. Но, похоже, именно поэтому это решение «затерялось» среди кучи бумаг, которые генерирует брюссельская бюрократия.

Затем каким-то образом вопрос перекочевал в ведение ВОЗ, в рамках которой была создана так называемая Международная переговорная группа (Intergovernmental Negotiating Body, INB) для выработки текста соглашения. При этом Совет ЕС дал этому переговорному органу директивы, которые «излагают цели и принципы соглашения». Таким образом, разработка текста соглашения велась при негласном кураторстве со стороны ЕС. К этому процессу были причастны фонд Билла и Мелинды Гейтс (который в значительной степени финансирует ВОЗ), фонд Рокфеллера, фонд Сороса (признан в России нежелательной организацией) и другие глобалистские структуры, оказывающее решающее влияние на бюрократию и всю работу ВОЗ.

Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны должны были бы делегировать часть своего суверенитета путем ратификации этого соглашения в национальных парламентах. Передача суверенитета заключалась бы в том, что, согласно вынесенному на утверждение прошлогодней ассамблеи тексту соглашения, в руки ВОЗ передавались исключительные права объявлять пандемии и накладывать соответствующие ограничения для целых стран и их населения.

А после пандемии коронавируса, которая, была, вероятно, рукотворной, стало понятно, что пандемии – это не столько про медицину, сколько про глобальную политику, управлять которой могут глобальные институты, в том числе ВОЗ. А за ВОЗ стоит так называемая глобалистская «элита». По меньшей мере за ВОЗ стоит бюрократия ЕС, которая тоже является глобалистской.

Эти довольно простые логические заключения привели большинство стран-членов ВОЗ (прежде всего из «третьего мира») к решению сорвать принятие этого соглашения на прошлогодней Всемирной ассамблее здравоохранения. Это было крупным поражением глобалистов, но они не сдались.

Бюрократия ВОЗ посвятила много времени убеждению мирового сообщества в том, что в 2020 году ВОЗ никого не заставлял ни прививаться, ни закрывать границы, ни вводить карантины и другие жесткие ограничения.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сегодня старается убедить мир в необходимости подписать-таки этот пресловутый документ, что была проделана работа над ошибками – мол, в новом тексте документа «подтверждается национальный суверенитет в принятии решений в области общественного здравоохранения». По его словам, «в нем прямо говорится, что ничто в соглашении не наделяет ВОЗ полномочиями предписывать такие меры в области здравоохранения, как карантин, кампании вакцинации или закрытие границ». Но ведь без всякого «пандемического соглашения» в 2020 году именно на основе требований ВОЗ весь мир был ввергнут в масочный режим, вакцинацию и закрытие границ.

Но не оставляют сомнения, что «Пандемическое соглашение» в новой итерации – волк в овечьей шкуре. В рамках ВОЗ и такой же глобалистской площадки как Всемирный экономический форум в Давосе всех уже пугали пандемией «болезни Х». Никто не знает, что это за болезнь. Однако всех убеждают, что новая пандемия «неизбежна».

Успокаивает, что принятие такого соглашения на Всемирной ассамблее здравоохранения не накладывает обязательств на государства до того, пока соглашение не ратифицирует парламент страны. В любом случае, Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания.