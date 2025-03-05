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    Переживет ли ООН конец однополярного мира
    5 марта 2025, 08:50 Мнение

    Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Американские конгрессмены внесли на рассмотрение Сената законопроект о полном выходе США из ООН. В законопроекте авторства сенатора-республиканца Майка Ли предлагается полностью отменить членство США в ООН и любых связанных с ней органах, включая запрет на участие в миротворческих миссиях ООН. А также остановить финансирование ООН. Сенаторы предлагают также закрыть штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

    Что это? Трамп действительно хочет разорвать все отношения США с ООН или это просто громкие заявления его однопартийцев?

    Скажем так: Трамп как минимум не вполне шутит. Он уже покинул две организации под эгидой ООН, подписав указы о выходе США из Совета по правам человека и БАПОР (Ближневосточного агентства по помощи палестинским беженцам). Он покинул такие важные глобалистские структуры, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Соглашение по климату.

    Он последовательно разрывает все отношения, пытающиеся опутать Америку поверх государства США как такового. То есть подорвать категорическое убеждение Трампа – нет ничего выше государства Америка. И пусть всё, считающее себя таковым – то есть любые глобалистские структуры – горит синим пламенем.

    А уж ООН – самая огромная бюрократическая организация в мире, настоящий монстр, проедающий огромную кучу денег, в основном американских, и занятый выпуском никому не нужных резолюций – самый большой символ того, чему Трамп объявил войну. Достаточно сказать, что на взносы в ООН США тратят по 18 млрд долларов в год, оплачивая не менее трети бюджета организации. (Взнос России для сравнения – порядка 350 млн долларов в год).

    И американцы своего президента скорее поддерживают. Согласно опросам, большая часть республиканцев и 2/3 американцев в целом относятся к деятельности ООН негативно. А полный выход из ООН уже сегодня готовы поддержать 20%.

    Так что ничего удивительного в подобных резолюциях и законопроектах нет. И подозреваю, что рано или поздно, если все у него будет получаться так, как он хочет, Трамп это сделает. Но не сейчас. Сейчас прозвучал лишь предупредительный звонок.

    Первая попытка собрать все государства мира под одной крышей была предпринята после Первой мировой войны. Президент Вильсон воевал под девизом «сделать мир безопасным для демократии». Война действительно разрушила все европейские империи, включая и Османскую. Так что идея подогнать все оставшиеся государства под один знаменатель казалась хорошей. Банкиры ФРС и их огромная свита, которые представляли делегацию Вильсона в Версале, и писали все резолюции мирной конференции, деля послевоенный мир. Так же был написан и устав Лиги Наций, как прообраза чаемого единого мирового правительства.

    Однако проект потерпел неудачу. Американский Сенат категорически отказался отдавать часть американского суверенитета какой-то мутной надгосударственной организации с неясными функциями. Англия и Франция выдохнули с облегчением – и дальше, как могли, торпедировали проект.

    Такое жалкое существование Лига Наций влачила вплоть до следующей большой войны.

    Участь пришедшей ей на смену ООН оказалась более успешной. На этот раз членство в организации удалось навязать американскому Конгрессу. Однако планы банкиров были обширнее. Организацию Объединенных Наций должен был, по мысли Берни Баруха, серого кардинала нескольких американских президентов, увенчать «Атомный комитет», план создания которого Барух представил на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 14 июня 1946 года.

    План Баруха (англ. Baruch Plan) означал тотальный контроль над всеми работами в ядерной области и отмену всякого «права вето в ООН». То есть фактически Барух представил план «атомной диктатуры», причем даже не диктатуры США, а именно надгосударственного «клуба Баруха», куда должны были стягиваться все ниточки власти в ООН.

    Надо сказать, что перспектива «атомной диктатуры» Берни Баруха переполошила всех. Даже Трумэн, будучи не в силах бороться с банкирами в открытую, написал в своем дневнике: он (Барух) «желает править миром, Луной и, возможно, Юпитером – но это мы еще посмотрим»...

    Объединенными усилиями русских, американцев и англичан план Баруха удалось провалить. А скоро русские получили свою атомную бомбу (думается, именно опасения «диктатуры Баруха» не в последнюю очередь открыли СССР атомные секреты американцев).

    После этой неудачи интерес к ООН, как действенному инструменту «мирового правительства», был потерян. Однако реальность двухполярного мира сделала организацию удобной площадкой для дипломатических контактов между двумя мирами.

    Таким образом, ООН выполняла функцию площадки для встречи враждебных миров вплоть до начала 1990-х, когда смысл ее существования окончательно был утерян.

    В новом мире, который хочет построить Трамп, кормить и содержать дипломатические корпуса 193 «суверенных государств» смысла, видимо, нет.

    Вместо однополярного мира, в котором ООН служила одной из верхушечных структур глобализма, вроде той же ВОЗ или комитета по климату, через которые удобно было запускать большие проекты по дальнейшему отбору остатков суверенитета у государств планеты, Трамп предлагает нечто новое. Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом. Когда-то традиционная мировая (европейская, прежде всего) дипломатия вполне с этим справлялась.

    Можно, конечно, подумать о сохранении таких организаций, как ЮНЕСКО, Генассамблея или Совет Безопасности (сегодня в последнем пять постоянных членов: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай). Но, кажется, проще построить новый орган с нуля. Как Константин переносил новую столицу христианской Римской империи в город Византий (будущий Константинополь), а Петр Великий строил новую империю с центром в Санкт-Петербурге. Думаю, примерно так мыслит и Трамп: не следует переносить скверну старого мира в мир новый.

    Если строительство нового многополярного мира пойдет успешно, ООН вряд ли переживет его становление. 

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