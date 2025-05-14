Макрон показал истинное лицо

Игорь Мальцев
Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть
Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.
Анна Долгарева
«Понял, что без меня не справятся»
Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.
Глеб Кузнецов
Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма
Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.