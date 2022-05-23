США отправили в ЕС военные самолеты за детским питанием

США столкнулись с дефицитом детских смесей из-за нарушения цепочек поставок и закрытием фабрики в Мичигане. Теперь детское питание доставляют военно-транспортными самолетами из Германии.

Военный самолет США, на борту которого доставили более чем 31 тонну молочных смесей для новорожденных, в воскресенье приземлился в штате Индиана. Он прибыл с американской авиабазы «Рамштайн» на западе Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

Причиной дефицита смесей в США стал целый ряд обстоятельств. Так, производство сухого детского питания сократилось из-за нарушения цепочек поставок и нехватки персонала в связи с пандемией коронавируса. В феврале химико-фармацевтическая компания Abbott закрыла завод по производству детского питания в Мичигане после смерти двух младенцев.

По предварительным данным, дети погибли из-за заражения болезнетворными бактериями. Однако проверка, проведенная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показала, что смеси были в порядке. Производство на заводе будет возобновлено, однако на полках смесь появится не сразу.

В связи с этими событиями президент Джо Байден поручил организовать поставки детского питания американскими военно-транспортными самолетами из Европы. Накануне вечером он объявил о втором таком рейсе, с которым в США будет доставлено детское питание производства швейцарской компании Nestlé.

По словам советника главы США по политическим и экономическим вопросам Брайана Диза, первая поставка из ЕС покрыла около 15% неотложных потребностей.

Напомним, недостаток детских смесей в США оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.