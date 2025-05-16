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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

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    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

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    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня

    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

    13 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский противотанковый комплекс «Корнет» способен уничтожать любую бронетехнику, включая башни танков, независимо от уровня защиты, отметили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростех, российский ПТРК «Корнет» признан одним из самых мощных в мире, его ракета пробивает свыше 120 сантиметров броневой стали. По данным представителя компании, особенности боевой части позволяют поражать даже самые защищенные виды техники противника, в том числе западные танки.

    В Ростехе подчеркнули, что ни одна машина, стоящая на вооружении ВСУ, не способна выдержать удар «Корнета». В сообщении отмечается: «Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита».

    В компании привели пример, когда американский танк «Абрамс» был пробит насквозь через броню и двигатель без препятствий для ракеты. В Ростехе заявляют, что одна запущенная ракета гарантированно уничтожает одну машину противника.

    Отмечается, что многослойное бронирование с керамическими и урановыми элементами, а также западная броня типа «Чобхэм» не способны защитить от данного комплекса. «Корнет» способен не только поражать бронетехнику, но и выполнять задачи полевой артиллерии, уничтожая огневые точки, укрепления и скопления живой силы.

    Ранее Минобороны публиковало видео, где российский военнослужащий высоко оценил характеристики комплекса: «Враги уходят уже не на технике, а пешком, потому что у них техники особо и не осталось – все, на чем они ездили, мы сожгли. Работаем фугасами и "Корнетом" по ним в любую погоду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и американской Bradley. Представители Ростеха заявили, что БМП-3 способна уничтожать БМП Bradley.

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    15 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы между странами

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы
    @ Times News/Youtube

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины, пишет Magyar Hirlap.

    Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве страны радаром над городом Токаем, пишет газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники, которые считают инцидент продолжением разведывательного соперничества двух стран.

    Издание уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало сейчас. Несмотря на то, что подобные эпизоды происходили и ранее, нынешний случай приобрел особую значимость из-за перехода конфликтов разведок на уровень военного противостояния.

    В последние месяцы фиксировались неоднократные попытки нарушения воздушной границы Венгрии беспилотниками, но как минимум один из них был уничтожен венгерскими военными, сказано в заметке.

    По информации источников, знакомых с ситуацией, украинская сторона могла планировать диверсионные операции при участии людей, которых готовят в Закарпатье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая  отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    13 мая 2025, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины новой эскалации в Ливии

    Военный эксперт Лямин: Столкновения в Триполи стали следствием борьбы местных формирований за влияние

    Военный эксперт объяснил причины новой эскалации в Ливии
    @ Times Of India/YouTube

    Tекст: Анастасия Куликова

    События в Триполи могут привести к серьезной эскалации в случае, если сторонники убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли мобилизуются и предпримут попытки вернуть влияние, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В понедельник вечером в столице Ливии произошли вооруженные столкновения. Позже минобороны ПНЕ объявило об окончании военной операции.

    «Оба действующих в Ливии правительства довольно слабые и вынуждены опираться на вооруженные формирования и их лидеров, которые преследуют собственные интересы и борются между собой за влияние и ресурсы. События минувшей ночи в Триполи являются продолжением многолетних разборок между группировками, контролирующими столицу и северо-западную часть страны», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    «Убитый Абдельгани аль-Кикли был влиятельной и авторитетной фигурой, а возглавляемый им Аппарат по поддержанию безопасности и стабильности при президентском совете – одним из крупных столичных органов милиции. Он получил юридическое закрепление своего статуса и постепенно усиливал позиции», – уточнил собеседник.

    «Аль-Кикли поддерживал правительство национального единства (ПНЕ), но имел напряженные отношения с другими группировками. Насколько можно судить по сообщениям с мест, главу службы безопасности то ли заманили в штаб и убили, то ли встреча с ним пошла не по плану, и в результате это привело к его гибели. В результате группировка аль-Кикли оказалась обезглавлена», – рассказал спикер.

    «Противники командира-силовика воспользовались моментом и, судя по информации СМИ, выбили его сторонников из Триполи. Поступали сведения, что они бежали западнее от города, видимо, к союзническим силам», – отметил Лямин. Он не исключает, что возможна дальнейшая эскалация конфликта. «Все будет зависеть от того, смогут ли последователи убитого главы службы безопасности мобилизоваться и предпримут ли попытки отбить свои позиции», – пояснил аналитик.

    «Еще один вопрос связан с тем, захотят ли напавшие на аль-Кикли ликвидировать остатки его формирования или других политических оппонентов. Я допускаю, что ситуация может несколько успокоиться, но лишь временно, до нового вооруженного столкновения, которые в Ливии происходят довольно часто», – рассуждает эксперт.

    Собеседник признался, что скептически относится к возможности создания сильной центральной власти в стране. «Весь массив группировок действует с 2011 года, и каждая из них пытается удержать свои позиции. Более того, влияние оказывают внешние игроки, в частности Турция. Анкара и прочие акторы продвигают свои интересы именно через союзные им формирования. Усиление одного из них приведет к перерастанию напряженности в горячую фазу конфликта», – заключил Лямин.

    Ранее министерство обороны, подчиняющееся правительству национального единства (ПНЕ), объявило об «успешном завершении военной операции» в Триполи. Ведомство не раскрыло деталей, сказав лишь, что даны указания «завершить реализацию плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности».

    По данным Al Hadath, военные получили приказ захватить штаб Аппарата поддержки стабильности (SSA). Напомним, после убийства его главы Абделя Гани аль-Кикли в городе начались вооруженные столкновения между ополченцами и силами нынешнего правительства национального единства.

    Международный аэропорт Митига сообщил о приостановке авиасообщения. Прибывающие рейсы были перенаправлены в аэропорт Мисураты, расположенный к востоку от столицы. В Триполи объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи перевели в состоянии повышенной готовности.

    Источник в российском посольстве сообщал РИА «Новости», что в районе дипмиссии ситуация спокойная. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) призвала «все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие», а также напомнила всем сторонам об их «обязательствах постоянно защищать гражданское население», указывал «Интерфакс».

    Отметим, в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой – находится в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    13 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Боец ВСУ рассказал о выдаче солдатам снаряжения с погибших

    РИА «Новости»: Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снаятое с погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский военный рассказал о том, какое снаряжение выдают в ВСУ.

    Украинские военные получают снаряжение, снятое с погибших сослуживцев. Об этом рассказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер», передает РИА «Новости».

    Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что «выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)». «В некоторых моментах были битые пластины», – сказал «Хантер». По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвиняется в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от службы.

    Некоторые украинские военные из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие при подготовке мобилизованных на полигонах.

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен.

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    14 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В России впервые показали новейшие укороченные автоматы Калашникова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном парке «Патриот» концерн «Калашников» представил новейшие малогабаритные автоматы, уже применяемые в спецоперации.

    Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот», передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Алан Лушников подчеркнул, что разработки направлены на дальнейшее развитие серии автоматов и расширение доступных форм-факторов.

    По его словам, новые автоматы уже применяются в ходе спецоперации. Эти модели, по информации концерна, предназначены для операторов беспилотников, водителей военной техники, связистов и военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным.

    Также концерн «Калашников» презентовал новую перспективную форму из комплекта обмундирования «Новатор». Лушников отметил, что компания активно поставляет боевую одежду и регулярно получает положительные отзывы от пользователей, а специалисты концерна выезжают в зону спецоперации для получения обратной связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.

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    14 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    В США усомнились в способности суперподлодки SSN(X) противостоять России

    19FortyFive: Целесообразность программы по подлодке SSN(X) США сомнительна

    Tекст: Ирма Каплан

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в региональных конфликтах, а затраты на развитие флота могут стать обременительными, пишет 19FortyFive.

    Ударная подводная лодка следующего поколения SSN(X) ВМС США, разработанная для работы при конфликте с Китаем или Россией, с прогнозируемой стоимостью в 6-7 млрд долларов за единицу, может оказаться неподходящей для реальных многополярных мировых кризисов, с которыми сталкивается Америка, пишет обозреватель портала 19FortyFive.

    «Это технологическое чудо, да. Но, как и F-35, он рискует стать символом стратегического отвлечения внимания: слишком дорогой, чтобы потерпеть неудачу, слишком изысканный, чтобы сражаться, слишком оторванный от реальных горячих точек, с которыми сталкивается Америка», – считает профессор международных отношений в колледже Макалестера, специализирующийся на политике международных конфликтов и безопасности, Эндрю Лэтем.

    Продвинутые возможности подлодки SSN(X) дают ограниченные преимущества в локальных конфликтах и теоретически способны только усилить напряженность в регионе, говорится в статье.

    Также подчеркивается, что американская оборонная промышленность и так испытывает серьезную нагрузку, а бюджеты, находящиеся под пристальным вниманием администрации президента США Дональда  Трампа, могут не выдержать дополнительных расходов. Разработка подлодки SSN(X) может стать чрезмерно дорогим стратегическим проектом, отвлекающим ресурсы от других нужд.

    Автор статьи считает необходимым сделать паузу в реализации программы и провести переоценку, так как более гибкий и дешевый подводный флот лучше подошел бы для защиты интересов Соединенных Штатов в текущей геополитической ситуации.

    Подлодку ВМС США следующего поколения SSN(X) позиционировали как слово будущего в технологиях подводной войны: она быстра, незаметна, смертоносна и разработана для того, чтобы опередить расширение военно-морских сил Китая, а также превзойти мощь глубоководного российского флота. Эта лодка должна была закрепить подводное господство США в середине XXI века, напомнил автор.

    «Но, как и в случае с каждой многообещающей программой, рожденной в Вашингтоне, стоит задать более сложный вопрос: строит ли ВМС правильную подводную лодку для соответствующей реальности войны? Ведь мир изменился», - отмечает он.

    ВМС США находятся на грани принятия программы суперсовременных подводных лодок для войны великих держав, которая становится все менее вероятной, и для лодок, плохо подходящих для реагирования на реальные конфликты, которые вспыхивают в многополярном мире.

    Еще более провокационная мысль в том, что следующая подводная война может обойтись без китайских авианосцев или российских бастионных оборонительных сооружений и будет похожа на кризис в Индийском океане, спровоцированный региональными ядерными соперниками, действующими по наитию и движимыми националистической политикой, а не классической логикой сдерживания.

    Поэтому США стоит притормозить, переоценить и адаптировать военные разработки к изменившемуся миру, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство заказало строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» на сумму до 18,4 млрд долларов.

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    13 мая 2025, 06:48 • Новости дня
    В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

    Саперы МЧС обнаружили украинский беспилотник с символикой нацистов

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из населенных пунктов области был найден украинский ударный дрон с нарисованными фашистскими свастиками, боевая часть которого была уничтожена.

    Об обнаружении беспилотника сообщил командир отряда с позывным «Пилат», передает РИА «Новости». По его словам, группа разминирования работала по заявке муниципалитета, когда наткнулась на украинский БПЛА самолетного типа с нанесенными на планер фашистскими свастиками.

    «Боевая часть данного ударного беспилотника была уничтожена. Попытались сохранить сам корпус, чтобы продемонстрировать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», – заявил командир.

    В сводном отряде МЧС уточнили, что этот беспилотник нашли в конце апреля 2025 года на территории одного из населенных пунктов Курской области. Корпус БПЛА планируется использовать в качестве наглядного примера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    В современной Германии не считают предосудительной приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, за отказ снять пилотку с красной звездой.

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    14 мая 2025, 04:44 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за учениями спецназа и танкистов КНДР

    Ким Чен Ын оценил учения спецназа и танковые соревнования в КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения спецназа и танковые соревнования, где обсудил важность модернизации подготовки военных подразделений, передает ЦТАК.

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 13 мая учения подразделений спецназа Корейской народной армии, соревнования танкистов и показательные огневые учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за различными тактическими методами подготовки вместе с командованием Корейской народной армии (КНА) с наблюдательного пункта. Лидера государства сопровождали министр обороны Но Гван Чхолем и начальник генштаба Ли Ен Гиль», – сказано в сообщении.

    Во время мероприятий Ким Чен Ын встретился с бойцами 11-го корпуса Корейской народной армии, высоко оценив их мастерство и отметив успешное выполнение задач универсального батальона.

    По словам Ким Чен Ына, внедрение новых методов в обучении командиров способствует укреплению боевого духа и профсамостоятельности офицеров.

    Он подчеркнул, что ключевая задача армии – завершить подготовку к войне, а важнейшим направлением назвал антиимпериалистический классовый фронт.

    «Боевая подготовка, направленная на то, чтобы превратить все уровни армии в элитную силу, которая тщательно и безупречно выполняет любой приказ, является первой революционной задачей», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Лидер КНДР призвал совершенствовать тренировочные площадки, внедрять современные методы и системы подготовки, чтобы соответствовать требованиям времени.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время визита в посольство России в Пхеньяне Ким Чен Ын подчеркнул, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным поводом для особой гордости.

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    13 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Российские инженеры представили уникальный модульный беспилотник

    Инженеры МАИ создали уникальный модульный беспилотник F1

    Tекст: Мария Иванова

    Конструкторы МАИ разработали дрон, способный менять функциональность за считанные минуты благодаря модульной конструкции и полностью отечественным компонентам.

    Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали первый универсальный модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, сообщает ТАСС

    Беспилотник, получивший название F1, не имеет аналогов в России и мире и отличается возможностью быстрой адаптации под разные задачи за счет сменных модулей.

    По словам старшего преподавателя кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Бориса Сафоклова, «модульность позволяет буквально в реальном времени перепроектировать изделие с одной задачи на другую, просто переключив блоки нажатием пары кнопок». Все компоненты дрона произведены в России, включая материалы, двигатели, аккумуляторы и платы.

    БПЛА проходит испытания и готов к серийному производству. Премьера ожидается на выставке HeliRussia-2025 с 15 по 17 мая. Аппарат полностью собран из российских материалов, выдерживает температуру до минус 40 градусов и обладает рекордной дальностью полета, а также высокой защитой от внешних факторов.

    Дрон оснащен четырьмя винтами и футуристичным корпусом, внутри которого размещаются сменные модули. Возможности позволяют использовать гибридный либо электрический двигатель, обеспечивая до четырех часов полета и максимальную дальность 120 км. В зависимости от задачи, F1 может вести видеомониторинг, доставлять грузы, тушить пожары или участвовать в поисково-спасательных операциях.

    Беспилотник компактно складывается для переноски, весит около 14 кг, а полная взлетная масса составляет 29 кг. В рабочем состоянии диаметр достигает 1,5 метров. F1 способен разгоняться до 80 км/ч.

    В конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое, а в разработке участвуют более 600 компаний.

    Ранее сообщалось, что в России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов, он сочетает в себе роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, обладая уникальными характеристиками проходимости.

    Кроме того Ростех представил интеллектуальную систему защиты от дронов «Солярис НС», которая способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

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    13 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Представитель НАТО заявил о превосходстве России в радиоэлектронной борьбе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы радиоэлектронной борьбы Североатлантического альянса уступают российским аналогам по качеству и количеству, признал представитель НАТО.

    Системы радиоэлектронной борьбы НАТО уступают по эффективности российским разработкам, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя альянса Бас Ньювенхаузе. По его словам, альянс пока не создал и не принял на вооружение столько средств РЭБ и такого уровня, как «некоторые потенциальные противники». Портал Breaking Defense подчеркивает, что применение Россией систем РЭБ в ходе конфликта на Украине показало их превосходство.

    Ньювенхаузе заявил, что альянсу необходимо кардинально изменить подход к вопросам радиоэлектронной борьбы, чтобы быть готовым к возможным военным конфликтам. Он отметил, что одной из ключевых проблем НАТО остается сильная зависимость от американских технологий и оборудования в этой сфере.

    Ранее глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляла, что на сегодня лучшие в мире системы РЭБ находятся на вооружении российской армии. По ее словам, западное оборудование, поставленное Киеву, оказалось неэффективным против российских средств радиоэлектронной борьбы. Аналитики The New York Times также отмечали технологическое превосходство российских комплексов в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области подавили беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты разрабатывают новый комплекс РЭБ «Ель-1» для защиты от FPV-дронов. Украинские беспилотники в Тульской области также подавили средствами РЭБ.

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    13 мая 2025, 08:15 • Новости дня
    Патрушев отметил эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО

    Патрушев отметил выполнение Черноморским флотом задач СВО и отражении угроз НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Черноморский флот продолжает успешно противостоять военным угрозам НАТО и выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине, заявил в поздравлении помощник президент России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев подчеркнул, что Черноморский флот успешно парирует военные угрозы и провокации со стороны военно-морских сил НАТО. По его словам, флот также выполняет задачи в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    В приветственной телеграмме Патрушев отметил профессионализм и мужество моряков, назвав их надежной гарантией безопасности на южных границах страны. Он поздравил командование, личный состав, ветеранов и специалистов ЧФ с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и успехов в службе.

    Черноморский флот обладает дизельными подводными лодками, надводными кораблями дальней и ближней зоны, морской авиацией и береговыми войсками. Флот выполняет задачи по обеспечению военной безопасности РФ на юге.

    Черноморский флот отмечает 242-ю годовщину со Дня основания. 13 мая отмечается как День Черноморского флота в память о входе судов Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту в 1783 году, где был заложен Севастополь.

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    14 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    В МАИ представили российский контроллер для управления беспилотниками

    МАИ показал российский контроллер для автономного управления беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера, который способен управлять беспилотниками различных типов и обрабатывать видеосигналы на борту.

    Устройство, представленное МАИ, стало центральным узлом управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

    Разработка выполняет функции автопилота, вычислительного блока и системы обработки данных, что позволяет аппарату работать полностью автономно. По словам главного конструктора центра МАИ Максима Калягина, полетный контроллер отличается расширенными возможностями за счет мощных вычислительных и сенсорных компонентов, превосходящих импортные аналоги.

    Контроллер способен в реальном времени анализировать большие потоки данных от датчиков, обеспечивая интеллектуальное управление, адаптацию к изменяющимся условиям и корректировку маршрута. Особое внимание разработчики уделили работе с видеоданными: устройство обрабатывает видеопоток, распознает образы и выполняет функции компьютерного зрения, такие как классификация объектов и детекция препятствий.

    Полетный контроллер легко интегрируется в различные типы беспилотных платформ – самолеты, вертолеты, мультикоптеры, а также наземные роботизированные системы. Производитель предусмотрел пассивную систему терморегулирования, что обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур. Разработка уже запущена в серийное производство и применяется для учебных, научных и прикладных задач. В МАИ сообщили, что программная поддержка устройства будет расширяться, а также разрабатываются новые конфигурации для разных аппаратов и сценариев.

    Накануне сообщалось, что конструкторы МАИ разработали дрон с модульной конструкцией и полностью отечественными компонентами.

    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик», который оснащен защитой от дронов. З

    последний год производство отечественных беспилотников увеличилось почти втрое, при этом в разработке участвуют более 600 компаний, заявил в конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин.

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    15 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Трамп анонсировал сопровождение F-47 сотнями боевых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители шестого поколения F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях.

    Американские истребители шестого поколения F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении сотен беспилотников, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что США планируют создать крупнейшую и новейшую линейку недорогих дронов для истребителей F-55 и F-35, однако основное внимание будет уделено F-47. По словам Трампа, F-47 – это «прекрасное оружие» с колоссальными возможностями, которое будет сопровождаться сотнями дронов.

    Во время встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе Трамп обратился к главе корпорации Boeing Келли Ортбергу с просьбой рассказать о F-47. Ортберг заявил, что Boeing планирует в ближайшем будущем запустить производство нового истребителя. Трамп также пошутил, что ему нравится название F-47, намекая на свой порядковый номер как президента.

    Ранее Трамп предоставил Boeing контракт на разработку F-47 по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD). Американский лидер подчеркнул, что испытательные полеты экспериментальной модели F-47 проходят уже около пяти лет, а сам самолет существенно превосходит по возможностям авиационную технику других стран.

    Семейство NGAD разрабатывается для замены истребителя-бомбардировщика F-22 и включает пилотируемый компонент, который станет новым стандартом для американских военно-воздушных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за технических неисправностей. Британия понесла огромные убытки из-за покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

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