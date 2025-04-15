Польша возглавила список импортеров вооружений

Польша стала лидером по импорту военной продукции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша стала мировым лидером по импорту продукции военного назначения, сообщает ТАСС. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), страна заключила контракты на 68,261 млрд долларов, что составляет 13,38% мирового рынка. Это позволило Польше занять первую позицию среди крупнейших покупателей вооружений, оставив другие страны позади.

В статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», говорится, что ежегодные затраты Польши на покупку вооружения выросли с 618,4 млн долларов в 2021 году до 15,625 млрд долларов в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что в следующие четыре года сумма импорта вооружений составит около 51,452 млрд долларов.

Также в статье отмечено смещение акцента на Европу в заказах на импорт вооружений, где Польша заняла первое место, Румыния – второе, а Нидерланды – пятое. Подобная тенденция связана с проведением Россией специальной военной операции, что вызвало активное перевооружение армий стран НАТО, особенно тех, которые граничат с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире в 2024 году, обогнав Францию и Британию в рейтинге экспорта. Сообщалось, что западное оружие, поставляемое на Украину для борьбы с российскими войсками, зачастую утекает на черные рынки. Закупленные Украиной беспилотники Bayraktar назвали прямой угрозой для граждан России.