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Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России
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Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Соловьев высмеял украинского депутата за критику геев
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Тележурналист Владимир Соловьев высмеял заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что США показали свое истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив на мероприятие министра транспорта США Пита Буттиджича, который является открытым геем.
«Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал Кива в Telegram.
Комментируя заявление Кивы, Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США.
«Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Эксперт оценил предложение Саакашвили Украине после запуска «Северного потока – 2»
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«Это попытка успокоить Украину после запуска «Северного потока – 2», но у нее нет конкурентных преимуществ для реализации подобных проектов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Украине заняться разработкой «зеленого» водорода в качестве альтернативы проекту «Северный поток – 2».
«Зеленый» водород получают с помощью электролиза воды (разложение вещества на составные части под воздействием тока). Для этого необходимы большие площади, солнце и возобновляемые источники энергии (ВИЭ): ветряные мельницы или солнечные батареи. Этот вид топлива называется «зеленым», потому что при его производстве не происходит выброса парниковых газов», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом проблема заключается в том, что в Европе еще не сложился рынок водорода как таковой. «Пока подобные идеи содержатся в планах Евросоюза по декарбонизации экономики, то есть в планах отказа от ископаемых источников энергии и перехода на ВИЭ», – объяснил он.
«А водород нужен, чтобы хранить «зеленую» энергию», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что особенность этой технологии состоит в том, что энергию, полученную с помощью ВИЭ, сложно хранить, в отличие от ископаемых источников энергии.
«Самый удобный вариант – хранить с помощью водорода. Ночью в большинстве стран потребление энергии низкое, но системы ВИЭ продолжают ее вырабатывать, поэтому излишки направляются на производство водорода. А днем, когда потребление энергии высокое, а ВИЭ уже не справляются, на помощь приходит водород. Вот так работает система хранения «зеленой» энергии», – указал Юшков.
Он отметил, что сейчас сложно говорить о том, компенсируются ли затраты на создание водородной отрасли энергетики или нет. «Более того, никто не знает, как этот водород можно будет транспортировать. И сама идея производства «зеленого» водорода придумана европейцами, чтобы не зависеть от импорта энергоресурсов. Поэтому еще большой вопрос, будут ли они импортировать его у других стран», – уверен эксперт.
Юшков предполагает, что заявления о потенциальной возможности Украины развивать «зеленый» водород и за счет этого компенсировать убытки от эксплуатации «Северного потока – 2» – это банальная попытка успокоить Киев. «У Украины такой же потенциал для развития «зеленого» водорода, как и у любых других государств. У нее нет ни уникальной технологии производства, ни конкурентных преимуществ для продажи этого топлива», – полагает собеседник.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
«Если украинцы сейчас поспешат с производством «зеленого» водорода, то, во-первых, у них снова вырастут тарифы на электроэнергию, а во-вторых – они не смогут гарантировать инвесторам дальнейший экспорт этой энергии», – заключил Юшков.
Ранее глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится. По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя.
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – сказал Саакашвили.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3».
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Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
США вместо Байдена могут отправить на «Крымскую платформу» министра-гея
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Вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Соответствующая информация появилась в соцсетях.
«Главным гостем «Крымской платформы» Зеленского станет глава министерства транспорта США Пит Буттиджич, который является первым в Америке открытым геем на посту министра. Прелюбопытнейшее мероприятие, смотрю, намечается. И клоуны – смешные. И конкурсы наверняка будут интересными», – написала в Telegram журналист Юлия Витязева.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД), Питера Пол Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Буттиджич был одним из кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Должность главы министерства транспорта он занял 3 февраля, став первым министром – открытым геем.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече «Крымской платформы».
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57
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Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, в преддверии открытия МАКС-2021 в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщили, что Минобороны решило ускорить поставки «Охотника» в войска.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на яхте украинского олигарха
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 52-летие вместе с актером и режиссером Беном Аффлеком на Лазурном берегу Франции на 85-метровой яхте «Валери» (Valerie) стоимостью 130 млн долларов, хозяином которой является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов, сообщили СМИ.
Событие вызвало общественный резонанс из-за фотографии поцелуя Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, которую Джей Ло опубликовала в своем Instagram. Тем самым певица подтвердила, что возобновила отношения со своим бывшим женихом.
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«Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, обслуживаемых лифтом, на борту есть 20-футовый бассейн и джакузи. На верхних палубах находятся гостиная, кинотеатр и несколько кают», – сообщает издание Daily Mail.
Ранее журнал «Forbes Украина» опубликовал рейтинг богатейших украинцев за 2020 год, в который вошли горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что под определение «олигарха» подпадают 13 человек. Газета ВЗГЛЯД высказывала предположение, что составители черного списка СНБО, недолго думая, решили пройтись по топ-листу богатейших украинцев Forbes.
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Экс-подполковник СБУ решил рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
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Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», – передает РИА «Новости» слова Прозорова. Он уточнил, что готов дать показания при соблюдении «некоторых требований безопасности».
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» АТО.
Ранее первый министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности стать свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.
Напомним, 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
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Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России
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Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России.
Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости».
«124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой.
Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России.
Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299.
«Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь.
В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.
В ЛНР обвинили Киев в планировании теракта с беспилотником в центре Луганска
Вооруженные силы Украины готовили теракт с помощью ударного беспилотника, заявил руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«События минувших выходных еще раз доказали, что Киев не намерен прекращать обстрелы, диверсии и провокации. «Мирное урегулирование конфликта в Донбассе» для украинского правительства – это организация терактов, направленных на убийство наших граждан», – заявил Пасечник, передает РИА «Новости».
Он отметил, что данные с перехваченного украинского БПЛА показали, что с помощью аппарата планировалось сбросить боеприпасы в центре Луганска – в районе Дома Правительства и Театральной площади.
«Страшно представить, какое количество жертв, в том числе и среди детей, мог бы принести этот теракт. Особенно учитывая тот факт, что недалеко от Дома Правительства есть детская площадка, а на Театральной площади всегда многолюдно. Своим бесчеловечным поступком Киев не просто нарушает минские договоренности, но и все существующие нормы международного права», – заключил Пасечник.
До этого в оборонном ведомстве ЛНР сообщали, что Народная милиция перехватила украинский беспилотник с самодельными взрывными устройствами, он двигался к Луганску.
В воскресенье ВСУ обстреляли подконтрольный провозглашенной ДНР город Горловка из минометов.
ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября, заявил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.
«Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – сказал он в интервью УНИАН.
При этом Хабихт подчеркнул, что важно вакцинироваться сейчас, пока штамм «дельта» еще широко не распространился в стране.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
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СБУ решила провести антидиверсионные учения в Черкасской области
На Украине Служба безопасности с 27 по 28 июля Украины проведет масштабные антидиверсионные учения в Черкасской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции.
«В период с 27 по 28 июля этого года координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Черкасской области проведет плановые контрдиверсионные учения. Тренировки состоятся в условиях, максимально приближенных к реальным», – говорится в сообщении на сайте полиции.
Сообщается, что целью ученей станет отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим угрозам, проверке уровня защищенности потенциально уязвимых объектов, а также отработке практических навыков по выявлению и обезвреживанию диверсантов.
«Во время тренировок на объектах критической инфраструктуры возможно временное введение особого режима, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.
СБУ пресекла контрабанду запчастей от ЗРК
Украинские спецслужбы пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, сообщили в пресс-службе СБУ.
«Противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей. Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там пояснили, что участника группы удалось разоблачить во время перевозки шести военных приборов в Киев.
Обыски провели по местам жительства и временного пребывания злоумышленников, изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также комплектующие к ЗРК.
Уголовное дело возбудили по статьям «Государственная измена», «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».
Ранее ФСБ пресекла контрабанду российского вооружения на Украину, которую устроил военный пенсионер из Владимира. Мужчина продавал гранатометные прицелы и другие части оружия.
В Минобороны назвали дату спуска на воду АПЛ «Казань»
Атомную подводную лодку новейшего проекта «Ясень-М» (885М) «Красноярск» планируется спустить на воду на северодвинском «Севмаше» 30 июля, сообщили в Минобороны.
«Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Мероприятием будет руководить главком ВМФ России Николай Евменов. Также в церемонии примут участие руководство ОСК, представители администраций Архангельской области, Северодвинска и Красноярска, сотрудники предприятий кооперации.
Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной.
Турция опровергла введение новых ограничений для российских туристов
Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику, сообщили в посольстве Турции в Москве.
«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.
Напомним, в воскресенье суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое.
Самолет министра обороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана
Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Адана после столкновения с птицей, сообщило Anadolu.
Министр обороны Турции Хулуси Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию подразделений вооруженных сил. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники, передает РИА «Новости».
Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана. Во время инцидента никто не пострадал.
Напомним также, 10 апреля 2010 года самолет президента Польши Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.