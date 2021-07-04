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4 июля, воскресенье | Последнее обновление — 12:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины
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Обезземеленные селяне устремятся в города и будут еще активнее выезжать за границу, чтобы собирать польскую клубнику или работать на консервных заводах в Чехии. А значит, на Украине усилится депопуляция, которая и без того приняла масштабы демографической катастрофы.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года.
«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.
В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге
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«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг».
«Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?».
По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов.
Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк.
«Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов.
Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов.
Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».
По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг».
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
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Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор
Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор.
«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор».
Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины.
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав
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Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive.
Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости».
По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.
В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.
«Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели.
По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Украинцев предупредили о риске начала голода
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Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости».
«Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».
По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области.
«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов.
Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками
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Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС.
Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков.
В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель
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Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости».
По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями.
28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля.
В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений
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США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к российским учениям возле Гавайских островов, продемонстрировать сдерживание по отношению к России и к Китаю, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, проведя параллели между действиями Москвы и налетом на Перл-Харбор в 1941 году.
На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Перл-Харбор, передает ИноTV.
«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор, однако сейчас США и Япония – это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире. Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях», – заявил он.
При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма.
Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника.
В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотек.
«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», – заявил он.
«Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», – добавил Кафка.
Ранее сообщалось, что российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км.
Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом.
Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020
Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства.
Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС.
В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную.
Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи
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Ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщило Daily Star.
В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.
«Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная», – передает слова журналистки РИА «Новости».
На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
На Украине мужчина умер после прививки Pfizer
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Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба украинского министерства здравоохранения.
«Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
«По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное», – добавили в минздраве.
Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield.
Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech.
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Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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