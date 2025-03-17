Россия стала вторым экспортером оружия в мире в 2024 году

Россия продала оружия на 13,75 млрд долларов, заняв второе место после США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди экспортеров вооружений, реализовав оружие и военную технику на сумму 13,75 млрд долларов. Рейтинг был составлен Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) и включает в себя данные о двадцати крупнейших странах-экспортерах. При подготовке рейтинга были учтены только идентифицированные коммерческие контракты, заключенные странами.

США уверенно заняли первое место с объемом экспорта в 42,329 млрд долларов, что составляет 37,92% от мирового объема. Россия с 13,75 млрд долларов заняла второе место, удерживая 12,32% рынка. Третье место досталось Франции, которая экспортировала вооружения на сумму 7,698 млрд долларов, что составляет 6,9 % от мирового экспорта.

В рейтинге также выделены Южная Корея и Италия с объемом экспорта 5,691 млрд и 5,69 млрд долларов соответственно, каждая из которых занимает по 5,10% мирового рынка. Германия с показателем в 5,424 млрд долларов занимает шестое место. Интересно, что Китай замыкает первую десятку с экспортом в 3,216 млрд долларов.

Следует учитывать, что рейтинг учитывает только коммерческие контракты и не включает в себя безвозмездную военную помощь, оказываемую Украине западными странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Газета также сообщала, что западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки. В другой статье подсчитали, сколько мир заплатит за масштабную войну на Ближнем Востоке.