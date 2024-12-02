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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    21 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    23 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    30 комментариев
    2 декабря 2024, 07:57 • Новости дня

    ЦАМТО: Су-57Э станет идеальным выбором для Индии

    ЦАМТО сообщило о выгоде закупки Су-57Э для ВВС Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка российских Су-57Э позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны.

    Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) заявил, что закупка российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э является оптимальным решением для Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Индия входит в число самых мощных государств мира по военному потенциалу, но её вооружение устарело на 45%, что требует замены и обновления до пятого поколения.

    С начала 1960-х годов основными самолетами ВВС Индии были различные модификации МиГ и Су, но ныне назрела необходимость обновления парка с учетом стратегических целей страны. Аналитики ЦАМТО считают, что сотрудничество по Су-57Э может быть частью программы Make in India, что предполагает возможность лицензионного производства истребителей на территории Индии для внутренних потребностей и экспорта, с использованием технологий для национальных авиапроектов.

    На данный момент у ВВС Индии отсутствуют истребители пятого поколения, тогда как у Китая их более 300, все – J-20. Су-57Э, по мнению аналитиков, является единственным доступным тяжелым истребителем, способным противостоять китайским J-20. В отличие от F-35, Су-57Э является носителем ракет «воздух-воздух» большой дальности, что обеспечивает ему преимущество в воздушном бою и выполнении задач ПВО, необходимых для миссии ВВС Индии.

    Су-57 также доказал свою боевую эффективность в условиях противодействия современным западным ПВО. Он успешно выполняет задачи в ходе специальной военной операции, используя современные ракеты, такие как Х-69. Экспортная версия Су-57 была представлена в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China, где глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес к этому истребителю и наличие подписанных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт сообщил о том, что Су-57Э обладает рядом конкурентных преимуществ, привлекающих иностранных заказчиков. Глава Рособоронэкспорта заявил, что Су-57Э и Т-14 «Армата» вызывают особый интерес у международных покупателей. Россия планировала представить Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции, демонстрируя свои последние достижения в области оборонной техники.

    30 ноября 2024, 13:26 • Новости дня
    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

    Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

    На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»

    Япония начала официально обсуждать концепцию «азиатской НАТО» в правящей партии

    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Японии начались официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» внутри Либерально-демократической партии, что может привести к укреплению военного союза с США и другими странами региона.

    Официальное обсуждение концепции формирования «азиатской НАТО» началось в правящей Либерально-демократической партии Японии, передает ТАСС. В штаб-квартире партии организован специальный комитет под председательством главы Политсовета ЛДП и бывшего министра обороны Ицунори Онодэры. Цель работы специального комитета – обобщение мнений экспертов и подготовка доклада с рекомендациями.

    Идея создания «азиатской НАТО» принадлежит премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который начал ее продвигать в 2020 году. Основой структуры должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением других стран региона. На данный момент США имеют двусторонние оборонные соглашения с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами.

    Однако многие в ЛДП скептически относятся к этой идее, указывая на сложность ее реализации. Для создания «азиатской НАТО» потребуются изменения в Конституции Японии. Также есть опасения, что это может обострить конфронтацию с Китаем, который выступает против формирования аналогичных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о создании секретариата для трехстороннего взаимодействия США, Южной Кореи и Японии в различных сферах, включая безопасность. Министерство иностранных дел Северной Кореи (КНДР) осудило укрепление отношений между США, Японией и Южной Кореей, назвав это сотрудничество «азиатской версией НАТО».

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    30 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    На севере Харьковской области начались активные бои

    В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС

    Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

    Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

    Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    29 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

    Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех организовал прыжок трех пар парашютистов из стратосферы на высоте 10 120 м, установив несколько рекордов и подтвердив возможности парашютной системы «Тандем-400».

    Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

    Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

    Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

    Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

    Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.

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    1 декабря 2024, 07:16 • Новости дня
    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов

    Российские войска освободили 88 населенных пунктов на Украине за осень 2024 года

    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях, согласно данным Минобороны.

    Как сообщает ТАСС, российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой Народной Республике.

    Подразделения группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, включая Левадное, Водяное и Угледар.

    Бойцы группировки «Север» освободили 14 населенных пунктов в Курской области, такие как Апанасовка, Бяхово и Вишневка.

    В результате действий Южной группировки войск освобождены населенные пункты, такие как Красногоровка, Георгиевка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.

    Группировка «Запад» освободила 8 населенных пунктов, включая Макеевку и Невское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии. Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное. Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории.

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    29 ноября 2024, 23:42 • Новости дня
    Минобороны РФ подало иск против ИСС на 4,6 млрд рублей

    Минобороны РФ требует 4,6 млрд рублей от ИСС им Решетнева за неустойку

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту, заключенному в 2014 году.

    Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать 4,6 млрд рублей с железногорского предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, входящего в состав Роскосмоса, передает ТАСС. Сумма исковых требований составила 4 601 943 617,61 рубля. Иск был принят судом 15 ноября, а судебное заседание назначено на 17 января.

    Военное ведомство взыскивает с производителя спутников неустойку по госконтракту от 2014 года. О предмете контракта и других подробностях в судебных материалах не сообщается.

    «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, расположенные в ЗАТО Железногорск Красноярского края, являются одним из ведущих предприятий Роскосмоса, специализирующимся на производстве спутников связи и навигации. На сегодняшний день около двух третей российской орбитальной группировки состоят из спутников, разработанных и произведенных ИСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы против ОАО «Электроприбор», требуя 57,5 млн рублей за неисполнение контракта на производство систем борьбы с беспилотниками, а также сообщалось, что Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» подала два иска в арбитражный суд Москвы против ОАО «Бамстройпуть» на общую сумму около 24,1 млрд рублей.

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    1 декабря 2024, 05:31 • Новости дня
    Делегация России с министром обороны Белоусовым покинула Пхеньян

    Делегация России покинула Пхеньян после стратегических переговоров с Ким Чен Ыном

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация России под руководством министра обороны Андрея Белоусова завершила визит в КНДР, где обсуждались вопросы стратегического партнерства.

    Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация России во главе с министром обороны Андреем Белоусовым покинула Пхеньян 30 ноября. В аэропорту в честь их отъезда прошла специальная церемония с участием почетного караула Корейской народной армии. Делегацию провожали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

    Перед отъездом Белоусов посетил историко-мемориальный комплекс в деревне Мангендэ, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен. В книге почетных гостей он оставил запись, пожелав корейскому народу процветания и мира, а также новых великих побед.

    В рамках визита 29 ноября Белоусов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На встрече обсуждались вопросы углубления и развития стратегического партнерства между странами. Ким Чен Ын подчеркнул, что народная республика всегда будет с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и Ким Чен Ын выразил поддержку Москве. Договор России с КНДР, как заявил министр обороны Андрей Белоусов, поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложит основу новой системы безопасности. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    1 декабря 2024, 02:51 • Новости дня
    Курды отразили атаку террористов у Алеппо

    Курдские ополченцы отбили нападение «Джебхат ан-Нусра» на предместье Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов.

    Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» отразили нападение террористов на предместье Бени-Зейд на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщает местная газета Al Watan. Курды успешно предотвратили попытку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» проникнуть в подконтрольные им районы, нанеся противнику значительные потери. В ходе столкновений десятки террористов были убиты и ранены, а несколько боевиков взяты в плен.

    Официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами ранее заявил о намерении курдов противостоять атаке на Алеппо, которая началась 27 ноября. «Мы внимательно следим за опасными событиями на северо-западе Сирии, и приоритетом для нас остается защита курдского населения в провинции Алеппо», – цитирует его агентство Firat.

    По утверждению Шами, к масштабной вооруженной операции «Джебхат ан-Нусры» причастны турецкие оккупационные силы на севере Сирии. Он заявил, что «эта атака управляется шаг за шагом из Анкары».

    28 ноября командование ВС Сирии сообщило о масштабной атаке террористов на севере страны. Террористы предпринимали попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии, а также атаковали позиции правительственных сил. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в победе над террористами с поддержкой союзников и друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала более 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков. Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сосредоточив их на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    1 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Следствие продолжило допросы по делу о некачественных бронежилетах для российской армии

    Следствие продолжило допрашивать свидетелей по делу о хищении при поставке бронежилетов для Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи продолжают допрашивать свидетелей по делу о поставке армии некачественных бронежилетов, причастными к которому являются сотрудники ГК «Пикет».

    Как передает РИА «Новости», следователи продолжают работать над уголовным делом о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В рамках дела, согласно судебным документам, необходимо провести дальнейшие допросы свидетелей, осмотры изъятых предметов и документов, а также получить заключения экспертиз.

    По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для исполнения госконтракта на поставку средств защиты. Было поставлено более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.

    В числе обвиняемых по делу проходят генеральный директор «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяются статьи за крупное мошенничество и дачу взятки, а Кальченко – только мошенничество.

    Недавно в дело были добавлены новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал имущество родственников, связанных с делом о поставке некачественных бронежилетов, включая квартиры и автомобиль. При обыске офиса компании ГК «Пикет» были обнаружены и изъяты наличные деньги в рамках расследуемого дела. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей, из которых сотрудники ГК «Пикет» по версии следствия похитили средства, выделенные на поставку 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям.


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    1 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

    Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.

    Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.

    В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.

    Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.

    Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

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