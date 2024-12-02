ЦАМТО: Су-57Э станет идеальным выбором для Индии

ЦАМТО сообщило о выгоде закупки Су-57Э для ВВС Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) заявил, что закупка российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э является оптимальным решением для Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Индия входит в число самых мощных государств мира по военному потенциалу, но её вооружение устарело на 45%, что требует замены и обновления до пятого поколения.

С начала 1960-х годов основными самолетами ВВС Индии были различные модификации МиГ и Су, но ныне назрела необходимость обновления парка с учетом стратегических целей страны. Аналитики ЦАМТО считают, что сотрудничество по Су-57Э может быть частью программы Make in India, что предполагает возможность лицензионного производства истребителей на территории Индии для внутренних потребностей и экспорта, с использованием технологий для национальных авиапроектов.

На данный момент у ВВС Индии отсутствуют истребители пятого поколения, тогда как у Китая их более 300, все – J-20. Су-57Э, по мнению аналитиков, является единственным доступным тяжелым истребителем, способным противостоять китайским J-20. В отличие от F-35, Су-57Э является носителем ракет «воздух-воздух» большой дальности, что обеспечивает ему преимущество в воздушном бою и выполнении задач ПВО, необходимых для миссии ВВС Индии.

Су-57 также доказал свою боевую эффективность в условиях противодействия современным западным ПВО. Он успешно выполняет задачи в ходе специальной военной операции, используя современные ракеты, такие как Х-69. Экспортная версия Су-57 была представлена в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China, где глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес к этому истребителю и наличие подписанных контрактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт сообщил о том, что Су-57Э обладает рядом конкурентных преимуществ, привлекающих иностранных заказчиков. Глава Рособоронэкспорта заявил, что Су-57Э и Т-14 «Армата» вызывают особый интерес у международных покупателей. Россия планировала представить Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции, демонстрируя свои последние достижения в области оборонной техники.