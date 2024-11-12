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Рособоронэкспорт сообщил о конкурентных преимуществах Су-57Э
Боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.
По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57Э благодаря своему боевому опыту выделяется среди аналогов, сообщает ТАСС.
Михеев подчеркнул, что Су-57Э полностью отвечает всем требованиям современного истребителя пятого поколения. Главными преимуществами являются реальный опыт боевого применения, мощный комплекс вооружений и высокая живучесть благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.
В рамках международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае Рособоронэкспорт впервые демонстрирует Су-57Э в летной программе. Кроме того, на салоне представлены новейшие авиационные средства поражения, в том числе противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69. Эти разработки привлекли особый интерес со стороны специалистов.
Вместе с этим Рособоронэкспорт активно занимается продвижением комплекса «Ланцет-Э», который вызывает высокий интерес у стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Компания ведет переговоры о технологическом партнерстве, включая создание производства на территории заказчика. Также высоко оценивается спрос на разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые доказали свою эффективность в боевых условиях.
Михеев отметил, что «Орланы» успешно эксплуатируются более чем в 20 странах мира, и «Рособоронэкспорт» продолжает их активное продвижение на мировом рынке. Интерес к этим комплексам проявляют партнеры из различных регионов, включая страны СНГ. Ожидается подписание новых контрактов, что подчеркивает востребованность российской военной техники на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China под песню «Я русский», Сергей Чемезов заявил об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму около 600 млн долларов.