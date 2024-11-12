  • Новость часаРоссийская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
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    Почему российские летчики стали приоритетной целью для украинской разведки
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня

    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    11 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С

    Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

    Компания Ростех передала очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С Военно-космическим силам (ВКС) России, сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В планах компании также поставка дополнительных партий до конца текущего года.

    Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения, был разработан с учетом всех современных требований, включая малую заметность. Глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул: «Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения». Он отметил, что этот самолет обладает высокой живучестью и передовыми средствами поражения.

    Производственные мощности для выпуска Су-57 продолжают расширяться, чтобы соответствовать увеличивающемуся спросу и совершенствованию модели. Чемезов также добавил, что самолет совершенствуется с учетом опыта его применения, что позволяет улучшать его характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех передал российской армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С, которые продолжают усиливать российские Вооруженные силы передал, а Сергей Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    9 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Эксперты заявили о намерении Трампа разорвать союз Китая, России и КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР для укрепления позиции США на мировой арене, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп планирует использовать комбинированный подход, сочетающий угрозы и дружеские отношения, чтобы разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, передает РБК.

    По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, внутренние отношения в CRINK более глубокие и прочные, чем предполагают многие эксперты.

    «Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Это создает опасный дисбаланс сил, который работает на пользу этой группы стран», – указала она.

    Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер считает, что лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине одержать победу.

    Он отметил, что администрация Джо Байдена не заявляла о сложившейся ситуации, что дает Трампу возможность провести «контрастную» политику и разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР, укрепляя тем самым позиции Украины.

    Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Китаем не направлены против третьих стран, отвергнув идею возможного союза с США против Пекина.

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    11 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

    Россия отвергла заявления Кишинева о нарушении воздушного пространства БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.

    Как сообщает ТАСС, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что обвинения являются голословными и антироссийскими выпадами, которые стали нормой для молдавской стороны.

    Ранее МИД Молдавии выступил с заявлением о том, что обнаружены беспилотники, которые якобы были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины. Однако, по словам Захаровой, никаких доказательств российского происхождения БПЛА представлено не было. Молдавская сторона ограничилась ссылкой на «точные сведения», не раскрывая никаких деталей.

    Захарова выразила уверенность в том, что эти доказательства никогда не будут представлены, так как их попросту не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, который обследует полиция, а специалисты взрывотехнического отдела прибыли на место для его изучения.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники якобы были российскими и использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, несмотря на отсутствие доказательств их происхождения.

    Молдавский президент Майя Санду отметила, что найденные дроны не представляют угрозы для граждан, но подчеркнула необходимость постоянной бдительности и приобретения необходимой техники.

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    9 ноября 2024, 17:43 • Новости дня
    Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» на борту начал проход пролива Ла-Манш

    Tекст: Мария Иванова

    Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» пересек самую узкую часть пролива Ла-Манш, находясь в дальнем походе, начавшемся с Североморска.

    Фрегат «Адмирал Головко», который является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», начал проход пролива Ла-Манш, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы Северного флота, фрегат уже пересек самую узкую часть пролива – Па-де-Кале.

    Дальний поход корабля стартовал 2 ноября, когда он покинул главную базу Северного флота в Североморске.

    Во время перехода моряки провели ряд учений, направленных на охрану и оборону судна в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей. По состоянию на сегодняшний день, фрегат «Адмирал Головко» преодолел свыше 1,5 тыс. морских миль, сообщил представитель пресс-службы.

    Фрегат «Адмирал Головко» – многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, принятый в состав Военно-Морского флота в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» экипаж успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по различным целям, включая использование крылатой ракеты «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.


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    11 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной

    Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной после освобождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, ведутся работы по поиску мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи.

    Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается напряженной и опасной. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости». По его словам, в настоящее время ведется работа по выяснению наличия мирных жителей в этом населенном пункте и организации необходимых мер для их защиты и помощи.

    Ранее Министерство обороны России сообщало, что населенный пункт Колесниковка был освобожден силами группировки войск «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, ситуация в районе остается нестабильной, и есть необходимость оперативных мер для обеспечения безопасности жителей и контроля за развитием событий.

    Ганчев подчеркнул, что работы по стабилизации обстановки продолжаются и в других недавно освобожденных населенных пунктах. Он отметил важность оперативного реагирования на возможные угрозы и обеспечения необходимой поддержки мирным жителям в этих районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление в Харьковской области, выравнивая фронт вдоль Оскола и освобождая прибрежные населенные пункты, включая Колесниковку. Глава военно-гражданской администрации региона сообщил, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка.

    Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, как сообщило Министерство обороны России. Российские войска активизировали свои действия против Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области, увеличив количество атак до 20 в сутки.

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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    11 ноября 2024, 23:17 • Новости дня
    Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства Японии

    Премьер Японии Исиба заявил о нарушениях воздушного пространства Россией и Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Китай нарушают воздушное пространство Японии, заявил премьер-министр Сигэру Исиба, подчеркнув необходимость укрепления обороноспособности страны.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, избранный 103-м главой японского правительства, на пресс-конференции обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Он отметил необходимость укрепления обороноспособности Японии.

    Он также подчеркнул, что такие действия требуют кардинального укрепления сил сдерживания.

    В сентябре минобороны Японии сообщало о случае, когда истребители самообороны были направлены в район острова Ребун из-за российского самолета Ил-38. Москва отклонила претензии Токио, так как не было предоставлено никаких доказательств.

    Кроме того, Исиба отметил ракетные пуски КНДР, включая пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», и указал на военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Он подчеркнул, что в таких условиях необходимо укрепление обороноспособности Японии.

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    11 ноября 2024, 13:49 • Новости дня
    Белоусов заслушал доклад о применении новых беспилотников в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о результатах применения новых тяжелых грузовых квадрокоптеров в группировке

    Теплинский отметил, что полученные 20 комплектов беспилотников уже оправдали себя в ходе ежедневных операций, передает ТАСС.

    Белоусову в ходе визита в командный пункт «Днепра» также сообщили об особенностях применения беспилотных летательных аппаратов для поражения Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Минобороны России, отечественные разработки БПЛА успешно используются в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах для эффективного поражения живой силы и техники противника.

    Министр высоко оценил боевую работу подразделений группировки и вручил военнослужащим награды за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач. В числе наград – ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу».

    В октябре Белоусов инспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он также проводил совещание по системному развитию беспилотных технологий.

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    12 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    В ФСВТС сообщили о готовности России к совместному производству оружия с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ, заявил в ходе авиасалона Airshow China в Чжухае замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

    По его словам, Россия стремится к активной кооперации с китайскими партнерами, передает ТАСС.

    Бабич подчеркнул важность внедрения современных форм сотрудничества, которые могут повысить уровень взаимодействия между странами. В частности, речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения и создании совместных предприятий.

    Также предлагается строительство сервисных центров для обслуживания военной продукции и выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, а ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, который без разрешения вошел в воздушное пространство Китая.

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    12 ноября 2024, 08:40 • Новости дня
    Ван И подтвердил стабильную динамику отношений Китая и России

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России выдержали международные перемены благодаря лидерам двух стран, оставаясь стабильными.

    По его словам, российско-китайские отношения продемонстрировали устойчивость к международным переменам, сохранив стабильную динамику, передает ТАСС.

    Ван И подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сохраняются в новом эпохальном контексте.

    Он отметил, что обе стороны остаются верны принципам добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

    Кроме того, министр подчеркнул, что эти отношения являются залогом стабильности и безопасности в регионе, а также способствуют глобальной стабильности.

    Ранее в Минобороны КНР заявили, что Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования для соседних крупных держав, который основывается на принципах неприсоединения к альянсам, отказа от конфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

    До этого глава МИД заявил, что международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам.

    Китайский лидер на встрече с Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США

    «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Такой прогноз сын Дональда Трампа озвучил в адрес Владимира Зеленского на фоне масштабной дискуссии о вариантах завершения конфликта на Украине. В то же время ВСУ предприняли массированную дрон-атаку на Подмосковье – и тем самым, как считают эксперты, Зеленский послал Трампу-старшему сигнал: за свое «пособие» он еще поборется. Подробности

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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»

    «Следует избегать назначения антибиотиков при ОРВИ и других неочевидных показаниях, а также при простой диарее. Иначе рано или поздно выработается резистентность». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, почему эффективность антибиотиков в последнее время резко снизилась и что в борьбе с этим опасным явлением может сделать каждый из нас. Подробности

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    Победа Трампа вызвала в Прибалтике приступ паники

    Самые мелкие и в то же время наиболее русофобски настроенные вассалы США – элиты стран Прибалтики – потрясены избранием Трампа новым хозяином Белого дома. «Исход выборов в США ужасный», заявляют они. В Прибалтике делали ставку совсем на другого кандидата. Что так пугает прибалтийских лидеров в Трампе и какое отношение это имеет к судьбе русских Прибалтики? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

      Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Почему Россия сильнее Запада

      При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

      Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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