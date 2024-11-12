Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.0 комментариев
«Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»
«Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»
Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».
«Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.
Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.
Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.
В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.
Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.
Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.