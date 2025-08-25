Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Мировые цены на нефть выросли в начале недели
Мировые цены на нефть в понедельник пошли в рост на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и монетарной политики в США.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.26 росла на 0,13% – до 67,31 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 63,8 доллара, передает РИА «Новости».
Внимание экспертов сосредоточено вокруг геополитических факторов, влияющих на перспективы поставок. Так, на прошлой неделе старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро уклонился от ответа на вопрос, планируют ли США дополнительно вводить пошлины на товары из Китая из-за торгового сотрудничества с Россией. Кроме того ANZ Research пеердает: Наварро заявлял, что ожидает удвоения тарифов США в отношении Индию с 27 августа как наказание за закупки российской нефти.
Также аналитики обращают внимание на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, поскольку она отражается на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые активы.